Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 августа 2019 для Овнов День символизирует травматизм, несчастные случаи, катастрофы, невезение. Обратите внимание на электропроводку в вашем доме и офисе. Режущие и колющие предметы держите подальше.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 10 августа 2019 для Тельцов Сегодня вероятно выступление Тельцов перед аудиторией. И неважно, будет ли это многолюдная аудитория, немногочисленная компания, рабочий коллектив. Кто-то очень важный будет следить за каждым вашим движением, но не стоит его бояться, он не опасен. Позже он выразит вам свое восхищение.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 августа 2019 для Близнецов Этот день — один из самых интересных, перспективных и продуктивных дней августа. Многих Близнецов ждут удачные поездки, контакты с зарубежными партнерами, встречи с интересными и полезными людьми. Если не упустите благоприятных возможностей, то этот день может оказаться судьбоносным — вполне вероятна смена места жительства.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 августа 2019 для Раков Материальное положение Раков может быть вполне стабильным. Кроме того, сегодня можно будет получить довольно крупную сумму. Коммерческие поездки лучше планировать на другой день.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 10 августа 2019 для Львов Некоторые Львы будут способны заключать скоропалительные браки, руководствуясь меркантильными соображениями. Не стоит торопиться с таким важным шагом в жизни.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 10 августа 2019 для Дев День символизирует противостояние, преграды, конкуренцию. Не исключено, что у Дев могут появиться конкуренты. Хотя ваши позиции достаточно сильны, осторожность вам все же не помешает — "береженого Бог бережет".

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 10 августа 2019 для Весов Многие Весы отправятся в поездку, связанную с интересами их партнеров по делу, и здесь им необходимо быть осмотрительнее с финансами, ибо возможны потери по их вине. Не переоценивайте свои возможности, и возможности своих компаньонов, иначе возникнет сложная финансовая ситуация.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 августа 2019 для Скорпионов Тенденции этого дня позволят Скорпионам значительно расширить сферы своего влияния и продолжить деятельность на другом, более высоком уровне. Прежде чем выйти на новый уровень развития, вам нужно стать более весомой фигурой в своем кругу.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 10 августа 2019 для Стрельцов День благоприятствует общению. Любые обиды тут же забудутся, стоит только кому-либо пригреть и обласкать Стрельца. Он будет раним, как ребенок, и почти столь же беззащитен. Избавляйтесь от всего скрытого или ложного. Окружайте себя только надежными и проверенными людьми.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 августа 2019 для Козерогов Вероятно, сегодня удивительная самоуверенность в сочетании с верой в других приведет к разочарованиям. Злейшими врагами Козерога станут люди консервативные, взвешивающие каждое слово и поступок. Если вы не доверяете людям, то не стоит с ними тесно сотрудничать. Избегайте тех, кто может раздражать вас, нарушить ваш душевный покой.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 августа 2019 для Водолеев Вероятно, что в личном плане продолжатся тенденции прошлого месяца — в нестабильных семьях трения будут продолжаться, но, может быть, в более мягкой форме. Главное — ваше взаимное желание наладить отношения. Со временем все будет хорошо.