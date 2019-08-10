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Суббота, 10.08.2019
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Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019 года, предусматривает удачный день для Тельцов.

  • 1

     Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Овнов 

    День символизирует травматизм, несчастные случаи, катастрофы, невезение. Обратите внимание на электропроводку в вашем доме и офисе. Режущие и колющие предметы держите подальше.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Тельцов

    Сегодня вероятно выступление Тельцов перед аудиторией. И неважно, будет ли это многолюдная аудитория, немногочисленная компания, рабочий коллектив. Кто-то очень важный будет следить за каждым вашим движением, но не стоит его бояться, он не опасен. Позже он выразит вам свое восхищение.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Близнецов

    Этот день — один из самых интересных, перспективных и продуктивных дней августа. Многих Близнецов ждут удачные поездки, контакты с зарубежными партнерами, встречи с интересными и полезными людьми. Если не упустите благоприятных возможностей, то этот день может оказаться судьбоносным — вполне вероятна смена места жительства.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Раков 

    Материальное положение Раков может быть вполне стабильным. Кроме того, сегодня можно будет получить довольно крупную сумму. Коммерческие поездки лучше планировать на другой день.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Львов

    Некоторые Львы будут способны заключать скоропалительные браки, руководствуясь меркантильными соображениями. Не стоит торопиться с таким важным шагом в жизни.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Дев

    День символизирует противостояние, преграды, конкуренцию. Не исключено, что у Дев могут появиться конкуренты. Хотя ваши позиции достаточно сильны, осторожность вам все же не помешает — "береженого Бог бережет".

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Весов

    Многие Весы отправятся в поездку, связанную с интересами их партнеров по делу, и здесь им необходимо быть осмотрительнее с финансами, ибо возможны потери по их вине. Не переоценивайте свои возможности, и возможности своих компаньонов, иначе возникнет сложная финансовая ситуация.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Скорпионов 

    Тенденции этого дня позволят Скорпионам значительно расширить сферы своего влияния и продолжить деятельность на другом, более высоком уровне. Прежде чем выйти на новый уровень развития, вам нужно стать более весомой фигурой в своем кругу.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Стрельцов

    День благоприятствует общению. Любые обиды тут же забудутся, стоит только кому-либо пригреть и обласкать Стрельца. Он будет раним, как ребенок, и почти столь же беззащитен. Избавляйтесь от всего скрытого или ложного. Окружайте себя только надежными и проверенными людьми.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Козерогов

    Вероятно, сегодня удивительная самоуверенность в сочетании с верой в других приведет к разочарованиям. Злейшими врагами Козерога станут люди консервативные, взвешивающие каждое слово и поступок. Если вы не доверяете людям, то не стоит с ними тесно сотрудничать. Избегайте тех, кто может раздражать вас, нарушить ваш душевный покой.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Водолеев

    Вероятно, что в личном плане продолжатся тенденции прошлого месяца — в нестабильных семьях трения будут продолжаться, но, может быть, в более мягкой форме. Главное — ваше взаимное желание наладить отношения. Со временем все будет хорошо.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 августа 2019 для Рыб

    День символизирует активность, напористость. Рыбы будут всеми силами добиваться лидерства в избранной ими карьере. Они либеральны, необычно щедры и желают, чтобы все вокруг громко их хвалили. Вероятно, вам не хватает утонченности, такта и скромности. Задумайтесь над этим, иначе вы спровоцируете окружающих на зависть, противостояние, интриги..

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