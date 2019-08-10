Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Овнов
День символизирует травматизм, несчастные случаи, катастрофы, невезение. Обратите внимание на электропроводку в вашем доме и офисе. Режущие и колющие предметы держите подальше.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Тельцов
Сегодня вероятно выступление Тельцов перед аудиторией. И неважно, будет ли это многолюдная аудитория, немногочисленная компания, рабочий коллектив. Кто-то очень важный будет следить за каждым вашим движением, но не стоит его бояться, он не опасен. Позже он выразит вам свое восхищение.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Близнецов
Этот день — один из самых интересных, перспективных и продуктивных дней августа. Многих Близнецов ждут удачные поездки, контакты с зарубежными партнерами, встречи с интересными и полезными людьми. Если не упустите благоприятных возможностей, то этот день может оказаться судьбоносным — вполне вероятна смена места жительства.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Раков
Материальное положение Раков может быть вполне стабильным. Кроме того, сегодня можно будет получить довольно крупную сумму. Коммерческие поездки лучше планировать на другой день.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Львов
Некоторые Львы будут способны заключать скоропалительные браки, руководствуясь меркантильными соображениями. Не стоит торопиться с таким важным шагом в жизни.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Дев
День символизирует противостояние, преграды, конкуренцию. Не исключено, что у Дев могут появиться конкуренты. Хотя ваши позиции достаточно сильны, осторожность вам все же не помешает — "береженого Бог бережет".
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Весов
Многие Весы отправятся в поездку, связанную с интересами их партнеров по делу, и здесь им необходимо быть осмотрительнее с финансами, ибо возможны потери по их вине. Не переоценивайте свои возможности, и возможности своих компаньонов, иначе возникнет сложная финансовая ситуация.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Скорпионов
Тенденции этого дня позволят Скорпионам значительно расширить сферы своего влияния и продолжить деятельность на другом, более высоком уровне. Прежде чем выйти на новый уровень развития, вам нужно стать более весомой фигурой в своем кругу.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Стрельцов
День благоприятствует общению. Любые обиды тут же забудутся, стоит только кому-либо пригреть и обласкать Стрельца. Он будет раним, как ребенок, и почти столь же беззащитен. Избавляйтесь от всего скрытого или ложного. Окружайте себя только надежными и проверенными людьми.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Козерогов
Вероятно, сегодня удивительная самоуверенность в сочетании с верой в других приведет к разочарованиям. Злейшими врагами Козерога станут люди консервативные, взвешивающие каждое слово и поступок. Если вы не доверяете людям, то не стоит с ними тесно сотрудничать. Избегайте тех, кто может раздражать вас, нарушить ваш душевный покой.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Водолеев
Вероятно, что в личном плане продолжатся тенденции прошлого месяца — в нестабильных семьях трения будут продолжаться, но, может быть, в более мягкой форме. Главное — ваше взаимное желание наладить отношения. Со временем все будет хорошо.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 10 августа 2019 для Рыб
День символизирует активность, напористость. Рыбы будут всеми силами добиваться лидерства в избранной ими карьере. Они либеральны, необычно щедры и желают, чтобы все вокруг громко их хвалили. Вероятно, вам не хватает утонченности, такта и скромности. Задумайтесь над этим, иначе вы спровоцируете окружающих на зависть, противостояние, интриги..