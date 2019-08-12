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Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019 года, предусматривает день, в который не стоит давать непрошеные советы.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Овнов

    Сегодня вероятна некоторая растерянность. Овнам будет трудно самостоятельно принимать решения. Поэтому решения, принятые совместно с партнерами, будут наиболее удачными, а вечер, проведенный в компании старых друзей, вернет оптимистический настрой. Старайтесь не накапливать отрицательные эмоции.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Тельцов

    Этот день символизирует потери, утраты, растраты. Некоторые Тельцы могут оказаться в весьма затруднительном положении. В самом тяжелом случае вероятны кражи, растрата чужих средств. Чтобы справиться с небольшими материальными затруднениями, достаточно просто отказаться от лишних трат.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Близнецов

    Физически вы в полном порядке, а вот психическое состояние оставляет желать лучшего. Вероятны разрывы в отношениях, вынужденные расставания. Старайтесь избегать общения с людьми, которых недолюбливаете, — они способны вывести вас из равновесия.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Раков

    Сегодня инициатива вознаграждается, предложения проходят на ура. Жизнь многих Раков станет насыщенной, а на сомнения не останется времени. Вам, как человеку творческому и изобретательному, нужно лишь желание, чтобы увлечь окружающих своими идеями.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Львов

    Для многих Львов отпуск все ближе и ближе, а вы все в делах да в бегах. От забот голова идет кругом, хоть бы все успеть. Но отпуск все же должен быть! Пригласите к себе друзей своего детства или юности. Возможно, именно они и создадут истинное ощущение отдыха.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Дев

    Будьте готовы к вспышкам ревности и слишком эмоциональному выяснению отношений. Сегодня возможна серьезная размолвка с любимым. Не относитесь серьезно к его высказываниям — скоро он пожалеет, что погорячился. Страсти постепенно улягутся.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Весов

    Сегодня многие Весы будут пытаться сделать тысячу дел одновременно, это сразу же отразится на их самочувствии. Не забывайте о релаксации. Теплая ванна, бассейн, сауна и хороший сон помогут собраться с силами.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Скорпионов

    Вполне благополучный день. Возможно, Скорпионы выйдут со своими идеями на самую широкую публику, в их окружении появятся влиятельные люди. Постарайтесь с помощью покровителей совершить головокружительный рывок вперед, значительно изменив свою карьеру и свою судьбу.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Стрельцов

    Вероятно, сегодня не все будет складываться гладко. Ваши дела могут развиваться медленнее, чем хотелось бы, возможны затруднения, связанные с бумагами и документами. В это время необходимо сосредоточиться и приложить усилия в наиболее значимом для вас направлении.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Козерогов

    Уже в начале дня вероятна поддержка друзей и единомышленников. У многих Козерогов появятся мощные покровители, которые помогут в реализации самых смелых планов. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Только поддержка покровителей способна вывести вас на новые рубежи в профессиональной деятельности.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Водолеев

    На вашем здоровье плохо отражаются вредные привычки, которые, по вашему мнению, помогают вам справиться с огорчениями. У вас есть другое сильное оружие — чувство юмора. Не теряйте его в любых сложных ситуациях и будьте здоровы!

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 августа 2019 для Рыб

    Злоупотребление алкоголем в это время способно усугубить возникновение и течение болезней вплоть до психических расстройств. Могут беспокоить хронические заболевания органов дыхания. Желательно много времени проводить на природе. Очень полезны для вас водные процедуры. В летнее время у вас есть прекрасная возможность укрепить свое здоровье солнечными ваннами и купанием в море.

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