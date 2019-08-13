Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 августа 2019 для Овнов Это наиболее удачный день для учебы. Соединение планет наделит Овнов сильной тягой к философским и религиозным проблемам. Идеально, если сдача важного экзамена, защита диплома или диссертации придутся именно на этот день.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 августа 2019 для Тельцов Этот день символизирует личную ответственность за все происходящее вокруг. Тельцы могут это осознать и перестанут ждать помощи от окружающих. Сами ищите решение очень сложных жизненных задач!

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 августа 2019 для Близнецов Сегодня у многих появится возможность наладить контакт с нужными людьми. Удачно будет продвигаться обучение новому делу, освоение творческих методов и систем, изучение народных промыслов. Также в этот день хорошо внедрять новые методы работы, осваивать современное оборудование.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 13 августа 2019 для Раков Вероятно, сейчас Ракам не стоит надеяться на особые успехи в профессиональной сфере и на любовном фронте. Займитесь здоровьем, больше отдыхайте, при любой возможности отправляйтесь в поездки и путешествия.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 13 августа 2019 для Львов Отправляясь в рестораны и кафе, не забудьте принять меры безопасности; особенно велика вероятность заполучить кишечную инфекцию. Не доверяйте как экзотическим продуктам и блюдам, так и методикам лечения. От недомоганий помогут избавиться проверенные средства.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 13 августа 2019 для Дев Возможно, пожилые представители знака Дева будут нуждаться в самореализации. Их активность и инициативность могут быть непонятны окружающим. Несмотря ни на что, найдите сферу применения своим способностям. Не сидите сложа руки!

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 13 августа 2019 для Весов Чувство долга и ответственность за любимого человека могут вынудить представителей знака Весы на кардинальные перемены. Без колебаний следуйте за любимым человеком. Для вас нет ничего невыполнимого.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 августа 2019 для Скорпионов Сегодня вероятны проблемы, связанные с получением или передачей какого-то имущества, движимого и недвижимого. Вам необходимо очень внимательно относиться к каждой статье своих расходов.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 13 августа 2019 для Стрельцов Болезнь этого дня недолгая, и если ее удастся победить, вас ожидает продление жизни на 20-30 лет, а время для вас как бы остановится. Этот период благоприятен для закаливания, восстановительных процедур.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 августа 2019 для Козерогов Сегодня нелегко придется детям от 2 до 4 лет: именно на них взрослые будут охотнее всего срывать свое скверное настроение. Дети разведенных родителей рискуют оказаться в незавидной роли яблока раздора, что, как вы понимаете, негативно повлияет на их развитие, "наградит" массой психологических проблем. Пользуйтесь малейшей возможностью продемонстрировать малышам свою любовь и нежность — они в этом особенно нуждаются.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 августа 2019 для Водолеев Этот день символизирует товарищество, дружбу. Друзья и особенно задушевные подруги будут готовы в любую минуту по первому зову прибежать к вам, чтобы выслушать, что-то посоветовать, просто посидеть рядышком, если вы вдруг загрустите. Цените все проявления дружбы и будьте благодарны тем, кто разделяет вашу жизненную ношу.