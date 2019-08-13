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Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019 года, предусматривает удачные сутки для разрешения финансовых вопросов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Овнов

    Это наиболее удачный день для учебы. Соединение планет наделит Овнов сильной тягой к философским и религиозным проблемам. Идеально, если сдача важного экзамена, защита диплома или диссертации придутся именно на этот день.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Тельцов

    Этот день символизирует личную ответственность за все происходящее вокруг. Тельцы могут это осознать и перестанут ждать помощи от окружающих. Сами ищите решение очень сложных жизненных задач!

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Близнецов

    Сегодня у многих появится возможность наладить контакт с нужными людьми. Удачно будет продвигаться обучение новому делу, освоение творческих методов и систем, изучение народных промыслов. Также в этот день хорошо внедрять новые методы работы, осваивать современное оборудование.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Раков

    Вероятно, сейчас Ракам не стоит надеяться на особые успехи в профессиональной сфере и на любовном фронте. Займитесь здоровьем, больше отдыхайте, при любой возможности отправляйтесь в поездки и путешествия.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Львов

    Отправляясь в рестораны и кафе, не забудьте принять меры безопасности; особенно велика вероятность заполучить кишечную инфекцию. Не доверяйте как экзотическим продуктам и блюдам, так и методикам лечения. От недомоганий помогут избавиться проверенные средства.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Дев

    Возможно, пожилые представители знака Дева будут нуждаться в самореализации. Их активность и инициативность могут быть непонятны окружающим. Несмотря ни на что, найдите сферу применения своим способностям. Не сидите сложа руки!

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Весов

    Чувство долга и ответственность за любимого человека могут вынудить представителей знака Весы на кардинальные перемены. Без колебаний следуйте за любимым человеком. Для вас нет ничего невыполнимого.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Скорпионов

    Сегодня вероятны проблемы, связанные с получением или передачей какого-то имущества, движимого и недвижимого. Вам необходимо очень внимательно относиться к каждой статье своих расходов.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Стрельцов

    Болезнь этого дня недолгая, и если ее удастся победить, вас ожидает продление жизни на 20-30 лет, а время для вас как бы остановится. Этот период благоприятен для закаливания, восстановительных процедур.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Козерогов

    Сегодня нелегко придется детям от 2 до 4 лет: именно на них взрослые будут охотнее всего срывать свое скверное настроение. Дети разведенных родителей рискуют оказаться в незавидной роли яблока раздора, что, как вы понимаете, негативно повлияет на их развитие, "наградит" массой психологических проблем. Пользуйтесь малейшей возможностью продемонстрировать малышам свою любовь и нежность — они в этом особенно нуждаются.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Водолеев

    Этот день символизирует товарищество, дружбу. Друзья и особенно задушевные подруги будут готовы в любую минуту по первому зову прибежать к вам, чтобы выслушать, что-то посоветовать, просто посидеть рядышком, если вы вдруг загрустите. Цените все проявления дружбы и будьте благодарны тем, кто разделяет вашу жизненную ношу.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 августа 2019 для Рыб

     Этот период подходит для оформления бумаг, регистрации фирм. У Рыб может появиться возможность создать собственный бизнес или организовать творческий процесс. Аккуратность при составлении финансовых планов, ведении дел станет гарантом будущих успехов.

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