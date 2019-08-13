Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Овнов
Это наиболее удачный день для учебы. Соединение планет наделит Овнов сильной тягой к философским и религиозным проблемам. Идеально, если сдача важного экзамена, защита диплома или диссертации придутся именно на этот день.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Тельцов
Этот день символизирует личную ответственность за все происходящее вокруг. Тельцы могут это осознать и перестанут ждать помощи от окружающих. Сами ищите решение очень сложных жизненных задач!
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Близнецов
Сегодня у многих появится возможность наладить контакт с нужными людьми. Удачно будет продвигаться обучение новому делу, освоение творческих методов и систем, изучение народных промыслов. Также в этот день хорошо внедрять новые методы работы, осваивать современное оборудование.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Раков
Вероятно, сейчас Ракам не стоит надеяться на особые успехи в профессиональной сфере и на любовном фронте. Займитесь здоровьем, больше отдыхайте, при любой возможности отправляйтесь в поездки и путешествия.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Львов
Отправляясь в рестораны и кафе, не забудьте принять меры безопасности; особенно велика вероятность заполучить кишечную инфекцию. Не доверяйте как экзотическим продуктам и блюдам, так и методикам лечения. От недомоганий помогут избавиться проверенные средства.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Дев
Возможно, пожилые представители знака Дева будут нуждаться в самореализации. Их активность и инициативность могут быть непонятны окружающим. Несмотря ни на что, найдите сферу применения своим способностям. Не сидите сложа руки!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Весов
Чувство долга и ответственность за любимого человека могут вынудить представителей знака Весы на кардинальные перемены. Без колебаний следуйте за любимым человеком. Для вас нет ничего невыполнимого.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Скорпионов
Сегодня вероятны проблемы, связанные с получением или передачей какого-то имущества, движимого и недвижимого. Вам необходимо очень внимательно относиться к каждой статье своих расходов.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Стрельцов
Болезнь этого дня недолгая, и если ее удастся победить, вас ожидает продление жизни на 20-30 лет, а время для вас как бы остановится. Этот период благоприятен для закаливания, восстановительных процедур.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Козерогов
Сегодня нелегко придется детям от 2 до 4 лет: именно на них взрослые будут охотнее всего срывать свое скверное настроение. Дети разведенных родителей рискуют оказаться в незавидной роли яблока раздора, что, как вы понимаете, негативно повлияет на их развитие, "наградит" массой психологических проблем. Пользуйтесь малейшей возможностью продемонстрировать малышам свою любовь и нежность — они в этом особенно нуждаются.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Водолеев
Этот день символизирует товарищество, дружбу. Друзья и особенно задушевные подруги будут готовы в любую минуту по первому зову прибежать к вам, чтобы выслушать, что-то посоветовать, просто посидеть рядышком, если вы вдруг загрустите. Цените все проявления дружбы и будьте благодарны тем, кто разделяет вашу жизненную ношу.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 13 августа 2019 для Рыб
Этот период подходит для оформления бумаг, регистрации фирм. У Рыб может появиться возможность создать собственный бизнес или организовать творческий процесс. Аккуратность при составлении финансовых планов, ведении дел станет гарантом будущих успехов.