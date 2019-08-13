Скачать
Вторник, 13.08.2019
Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
Динамо - Брюгге: стартовые составы на ответный матч ЛЧ
Динамо - Брюгге: стартовые составы на ответный матч ЛЧ
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане

Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
19:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Этот день не подходит для начала новых дел.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Овнов

Не исключено, что изменится круг вашего общения, рядом с вами появятся новые люди: одни помогут исполнить задуманное, другие будут направлять вашу деятельность, третьи станут друзьями и соратниками. Не бойтесь рвать старые связи. Но при этом дорожите истинными отношениями и берегите их как зеницу ока.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Тельцов

Этот день может проверить Тельцов на прочность. Желающих отнять что-либо у них, как-то навредить Тельцам будет предостаточно. Ваша задача — набраться опыта, обзавестись новыми знакомствами и сохранить достигнутое, опираясь на поддержку влиятельных людей.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Близнецов

Этот день будет сложен для влюбленных Близнецов. Их эгоистическое начало может проявляться в форме излишней требовательности, неприступности, отсутствия сочувствия и такта по отношению к окружающим. В любви избегайте преувеличенной пылкости и нетерпения. Склонные к изменам Близнецы должны наконец сделать окончательный выбор.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Раков

День символизирует открытость, прямолинейность, правдивость. Прямота и исключительная честность — визитная карточка Раков в этот день, хотя эти качества не всегда будут уместны. Проявите гибкость, не стоит «резать правду» везде и всюду, не разбирая ситуации. Не забывайте о своем долге и обещаниях, так как вы способны на безответственные поступки.

Лев (23 июля – 24 августа)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Львов

Сегодня у многих Львов возникнет потребность в сочувствии, желание втянуть окружающих в сферу своих переживаний. Не афишируйте своих чувств и переживаний. Не перекладывайте на плечи окружающих свои проблемы. Лучше не общаться даже с самыми близкими людьми.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Дев

День символизирует стремление к обновлению, очищение, покаяние. Многие Девы будут расположены к сентиментальности. Вероятны слезы покаяния, примирения. Один из лучших дней для вступления в брак. Хорошо посетить храм, покаяться, очистить тело, простить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Весов

Судьба открыла вам пути к новым достижениям. Ситуация благоприятна для принятия важных решений и построения далеко идущих планов. Вероятно, вам придется много работать, составьте режим дня так, чтобы было время на отдых.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Скорпионов

В отношениях с избранником возможна некоторая отчужденность. Все образуется, и многие Скорпионы поймут, что тревожились напрасно. Несмотря на свою внешнюю независимость, вы очень ранимы и нуждаетесь в любви, заботе близких, друзей.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Стрельцов

Звезды не располагают Стрельцов к успеху в профессиональной деятельности. Любое достижение будет тяжело даваться. Если и возможна прибыль, то небольшая. Постарайтесь не влезать в долги, так как будет трудно их возвращать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Козерогов

Сколько бы денег у Козерогов ни было, они способны вложить их в смелые проекты, рискованные предприятия. Упрекать в финансовых неудачах и наказывать себя вовсе не стоит. Вы были совершенно правы, когда проявляли предприимчивость, и вам следует делать это и впредь.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Водолеев

В этот день усталость возьмет свое, a активность значительно снизится. Возможно, вам помогут отвлечься новые знакомые, обладающие непререкаемым авторитетом. Это будут люди, занимающие более высокое социальное положение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Рыб

День символизирует помощь, благотворительность, милосердие. Оказав помощь в трудной ситуации, Рыбы, не задумываясь, сделают это еще раз. Не нужно ждать горячей благодарности за свои благие дела. Не обижайтесь, если окружающие оставят без внимания ваши хлопоты и заботы. Благотворительность должна быть отмечена скромностью.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.08 - 18.08.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (12.08 - 18.08)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 14 августа, 14 августа, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
02 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
03 Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
04 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
05 Маникюр 2019: изысканный дизайн для коротких ногтей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь