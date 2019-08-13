Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака

Этот день не подходит для начала новых дел.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Овнов

Не исключено, что изменится круг вашего общения, рядом с вами появятся новые люди: одни помогут исполнить задуманное, другие будут направлять вашу деятельность, третьи станут друзьями и соратниками. Не бойтесь рвать старые связи. Но при этом дорожите истинными отношениями и берегите их как зеницу ока.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Тельцов

Этот день может проверить Тельцов на прочность. Желающих отнять что-либо у них, как-то навредить Тельцам будет предостаточно. Ваша задача — набраться опыта, обзавестись новыми знакомствами и сохранить достигнутое, опираясь на поддержку влиятельных людей.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Близнецов

Этот день будет сложен для влюбленных Близнецов. Их эгоистическое начало может проявляться в форме излишней требовательности, неприступности, отсутствия сочувствия и такта по отношению к окружающим. В любви избегайте преувеличенной пылкости и нетерпения. Склонные к изменам Близнецы должны наконец сделать окончательный выбор.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Раков

День символизирует открытость, прямолинейность, правдивость. Прямота и исключительная честность — визитная карточка Раков в этот день, хотя эти качества не всегда будут уместны. Проявите гибкость, не стоит «резать правду» везде и всюду, не разбирая ситуации. Не забывайте о своем долге и обещаниях, так как вы способны на безответственные поступки.

Лев (23 июля – 24 августа)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Львов

Сегодня у многих Львов возникнет потребность в сочувствии, желание втянуть окружающих в сферу своих переживаний. Не афишируйте своих чувств и переживаний. Не перекладывайте на плечи окружающих свои проблемы. Лучше не общаться даже с самыми близкими людьми.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Дев

День символизирует стремление к обновлению, очищение, покаяние. Многие Девы будут расположены к сентиментальности. Вероятны слезы покаяния, примирения. Один из лучших дней для вступления в брак. Хорошо посетить храм, покаяться, очистить тело, простить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Весов

Судьба открыла вам пути к новым достижениям. Ситуация благоприятна для принятия важных решений и построения далеко идущих планов. Вероятно, вам придется много работать, составьте режим дня так, чтобы было время на отдых.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Скорпионов

В отношениях с избранником возможна некоторая отчужденность. Все образуется, и многие Скорпионы поймут, что тревожились напрасно. Несмотря на свою внешнюю независимость, вы очень ранимы и нуждаетесь в любви, заботе близких, друзей.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Стрельцов

Звезды не располагают Стрельцов к успеху в профессиональной деятельности. Любое достижение будет тяжело даваться. Если и возможна прибыль, то небольшая. Постарайтесь не влезать в долги, так как будет трудно их возвращать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Козерогов

Сколько бы денег у Козерогов ни было, они способны вложить их в смелые проекты, рискованные предприятия. Упрекать в финансовых неудачах и наказывать себя вовсе не стоит. Вы были совершенно правы, когда проявляли предприимчивость, и вам следует делать это и впредь.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Водолеев



В этот день усталость возьмет свое, a активность значительно снизится. Возможно, вам помогут отвлечься новые знакомые, обладающие непререкаемым авторитетом. Это будут люди, занимающие более высокое социальное положение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Рыб

День символизирует помощь, благотворительность, милосердие. Оказав помощь в трудной ситуации, Рыбы, не задумываясь, сделают это еще раз. Не нужно ждать горячей благодарности за свои благие дела. Не обижайтесь, если окружающие оставят без внимания ваши хлопоты и заботы. Благотворительность должна быть отмечена скромностью.