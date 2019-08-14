Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 августа 2019 для Овнов Утро складывается хорошо, так что лучше не откладывать дела на потом. С каждым часом возрастает вероятность забыть или упустить что-то важное, вы становитесь менее внимательны к мелочам, которые позже могут сыграть серьезную роль. Возможны разногласия с коллегами. Вас не всегда сразу понимают правильно, будьте готовы к долгим объяснениям. Вечер отличается напряженным эмоциональным фоном. В это время трудно будет избежать разногласий и споров. Постарайтесь не допустить серьезного конфликта - это в ваших силах.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 августа 2019 для Тельцов В первой половине дня едва ли удастся избежать мелких неприятностей. Иногда они возникают из-за вашей невнимательности, но чаще причина - в чужом легкомыслии. Скорее всего, вам придется исправлять ошибки, допущенные другими. Это занятие окажется утомительным, у многих Тельцов испортится настроение. Вторая половина дня пройдет значительно спокойнее. В это время вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати: вы сделаете удачные покупки. Можно решать финансовые вопросы: тут интуиция безошибочно подсказывает, как лучше действовать.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 августа 2019 для Близнецов День непрост, но вы добьетесь успеха, если будете осторожны. Важно правильно расставить приоритеты; если вы все время будете отвлекаться на мелочи, то вряд ли справитесь с самыми серьезными своими делами. Стоит прислушаться к советам людей, опыту которых вы доверяете. А вот слова новых знакомых не всегда заслуживают внимания. Не исключены финансовые трудности. Вы склоны легкомысленно относиться к деньгам, тратить их на то, без чего могли бы обойтись. Лучше воздержаться от незапланированных покупок, не брать кредитов.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 августа 2019 для Раков Очень плодотворный день, хорошо подходящий для решения рабочих задач. Раки, занимающиеся собственным бизнесом, найдут способ увеличить доходы. Удачно проходят переговоры, у вас могут появиться новые союзники, в том числе - очень влиятельные. Делам нужно будет уделить много времени, поэтому какими-то личными планами придется пожертвовать. Близкие отнесутся к этому с пониманием. Важно избегать перегрузок во второй половине дня. Лучше не планировать на это время долгих поездок, утомительной физической работы. Вам нужно время, чтобы восстановить силы.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 15 августа 2019 для Львов Начало дня будет сложным. Утро приносит тревожные новости, какие-то события, требующие немедленной реакции. Чуть позже вы разберетесь в ситуации, поймете, что все не так уж плохо. Главное - не спешить ни с выводами, ни с поступками, и никому не позволять оказывать на вас давление. Даже незначительные решения лучше принимать самостоятельно, что уж говорить о чем-то важном. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и плодотворнее. Это подходящее время для того, чтобы браться за новые дела, учиться чему-то полезному. Вы быстро добьетесь первых успехов.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 15 августа 2019 для Дев Утром важно будет проявить самообладание. Это сложное время с точки зрения общения, окружающие могут провоцировать вас, выводить из равновесия. Не допускайте конфликтов и ссор, старайтесь любые вопросы обсуждать настолько спокойно, насколько это возможно. Позже влияние позитивных тенденций усилится, вы почувствуете поддержку звезд. Возможны удачные сделки и денежные поступления. Вечер приносит новые идеи и планы. Сначала они кажутся блестящими, но чуть позже вы поймете: кое-что нужно скорректировать, а потом уж браться за воплощение задуманного в жизнь.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 15 августа 2019 для Весов Отличный день, плодотворный и интересный. Он подходит для того, чтобы браться за новые дела. Вы быстро разбираетесь, что к чему, находите единственно верный путь к цели. Там, где речь идет о профессиональных отношениях, не подводит интуиция: вы безошибочно выбираете надежных союзников. Будет возможность осуществить какие-то старые планы, воплотить в жизнь смелые идеи. Окружающие не сразу одобрят ваши замыслы, но это не беда. Начинайте действовать в одиночку, после первых успехов добровольные помощники подтянутся.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 августа 2019 для Скорпионов Непростой день. Добиться успеха можно, но для того, чтобы справиться со всеми делами, приходится приложить куда больше усилий, чем обычно. К тому же трудности возникают слишком часто, вам может просто не хватить энергии на то, чтобы справиться с ними. Хорошо, если рядом будет человек, готовый поддержать вас в этой непростой ситуации и оказать помощь. Проблемы, возникающие сегодня, вы легко решите чуть позже, если не наделаете ошибок. Держать эмоции под контролем трудно, но опыт подсказывает, что иначе успеха не добиться.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 августа 2019 для Стрельцов Удачный плодотворный день. Сейчас у вас многое получается хорошо - в том числе то, с чем раньше вы не справлялись. И старые, и новые знакомые предлагают помощь; нет оснований от нее отказываться. Но стоит иметь в виду, что не все ваши союзники действуют бескорыстно. Подумайте, чем можно их отблагодарить. Будет возможность изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Откровенный разговор позволит многое прояснить, недопонимание останется в прошлом. Вечер стоит провести с любимым человеком, это порадует вас обоих.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 августа 2019 для Козерогов День обещает интересные встречи, полезные знакомства. Вы легко находите общий язык с самыми разными людьми, можете многих заинтересовать своими идеями. Наверняка пригодится давний опыт: благодаря ему вы быстро примете правильные решения. Появляются новые союзники и помощники. Не исключено, что отношения, которые сейчас начинаются как деловые или дружеские, позже примут романтический характер. Вы способны произвести хорошее впечатление даже на тех, кому обычно никто не нравится. Для этого не приходится прикладывать усилий - достаточно вести себя естественно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 августа 2019 для Водолеев День складывается довольно напряженно, но вы чувствуете, что успех не за горами, и не ошибаетесь. Сейчас важно не торопиться: необдуманные поступки вряд ли позволят достичь нужного результата. Подумайте, к кому можно обратиться за помощью и поддержкой; собственных усилий может оказаться недостаточно, чтобы добиться цели. Во второй половине дня возможны хорошие новости. Щедро это время и на интересные предложения. Не торопитесь давать ответ: стоит все хорошо обдумать. Друзья охотно делятся интересными идеями, вам наверняка захочется поддержать их.