Гороскоп на сегодня, 15 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 августа 2019 для Овнов На рожденных под знаком Овна полнолуние в августе 2019 года окажет достаточно благоприятное влияние - вы станете более целеустремленными и напористыми. Чем больше в вас будет энергии, тем больше денег вы сможете заработать (либо получить из других источников). Правда, задержатся ли эти деньги в кошельке - большой вопрос. При таком положении планет вы склонны их разбазаривать. Сумеете не пойти на поводу у планет - скопите приличную сумму, которую потратите на нечто очень важное и нужное.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 августа 2019 для Тельцов Тельцам придется преодолеть немало препятствий, чтобы доказать не только другим, но и себе, что вы сильный, целеустремленный человек. Не опускайте руки: благодаря планетам, которые сейчас будут оказывать поддержку, вероятность добиться успеха высока. Соберите волю в кулак и идите напролом к цели. Если понадобится помощь, можете рассчитывать на поддержку близкого друга.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 августа 2019 для Близнецов Близнецы в это полнолуние будут полны энергии и энтузиазма. Можете браться за новые дела: даже самые сложные задачи окажутся по плечу, если вы проявите терпение. Выходите за привычные рамки - пробуйте то, на что до сих пор не решались. Отличное время, чтобы заявить о себе: обновите резюме и разошлите потенциальным работодателям, вам обеспечен их интерес; начните рекламировать свои услуги через социальные сети - это привлечет много новых клиентов.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 августа 2019 для Раков У рожденных под знаком Рака звёзды будут влиять на сектор денег. Если вам потребуется финансовая помощь - для старта собственного дела, крупной покупки, оплаты командировки, - она будет вам оказана. Причем, скорее всего, вам даже просить не придется - сами предложат. Не исключено, впрочем, что материальную помощь будете оказывать вы - например, коллеге, не рассчитавшему расходы на месяц. В период полнолуния вероятно получение незапланированной суммы - в качестве подарка или аванса за работу, которую еще предстоит сделать.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 15 августа 2019 для Львов Планеты, которые скопились в вашем знаке словно говорят: "Мечтайте, и ваши мечты сбудутся!" Это действительно так, но будьте аккуратны и точны, формулируя желания. Тщательно подбирайте слова и избегайте двусмысленности. Звёзды усилят ваши и без того не маленькие амбиции. Вторая половина августа - удачное время для осуществления смелых новаторских проектов, начала собственного дела. Если речь идет об оказании услуг, то они окажутся очень востребованными, интерес клиентов будет расти как на дрожжах.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 15 августа 2019 для Дев Планеты покровительствующие Девам советуют в августовское полнолуние и после него обратить внимание на собственное здоровье. Это замечательное время чтобы избавиться от вредных привычек, начать бегать по утрам или записаться в фитнес зал. В личных отношениях избегайте ссор и пустых споров с близкими людьми. Используйте это время, чтобы разрешить семейные противоречия, поставить жирную точку в продолжительном и изнуряющем конфликте.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 15 августа 2019 для Весов Если вы хотите достичь какой-то цели в ближайшее время, вам придется рискнуть. Риск при таком положении планет - дело благородное. Самые невероятные авантюры могут принести прибыль и даже славу. Инвестиции окажутся выгодными, приобретенный лотерейный билетик - выигрышным. Наибольший успех в этот период ожидает тех, чья деятельность связана с творчеством - муза будет рядом, она "нашепчет" вам потрясающие идеи!

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 августа 2019 для Скорпионов Общение с противоположным полом у Скорпионов в момент полнолуния и после него в будет вызывать исключительно положительные эмоции. При таком положении планет очень часто завязываются романы по переписке. Обратите внимание на того, кто "постучится" в друзья в социальных сетях: у вас много общих интересов, схожие взгляды на жизнь и семью. Но вы не узнаете об этом, если не дадите собеседнику шанс, оставив без ответа его первое сообщение. "Привет, как дела?" - спросит он. Да, банально! Но дальше может быть куда интереснее и необычнее...

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 августа 2019 для Стрельцов Продолжающийся в период августовского полнолуния негативный аспект Юпитера и Нептуна располагает к экстравагантности, беспорядочным поступкам, чрезмерным тратам. Однако есть большая вероятность в это время поправить свои финансовые дела за счет противоположного пола: если вы замужем, то речь идет о карьерном росте супруга. Ему могут повысить зарплату, он найдет подработку, а заработанное потратит на нужды семьи или на вас лично. Если вы одиноки, то вероятна встреча с весьма состоятельным мужчиной, который поразит щедростью в процессе ухаживаний.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 августа 2019 для Козерогов У Козерогов полнолуние и две недели после него него - прекрасный период для развития личных отношений. Очень вероятно, что во второй половине августе вы влюбитесь "с первого слова". Полюбят и вас, окружат заботой и вниманием, а через несколько месяцев предложат обменяться кольцами. Дорогие Козероги, не упустите последние недели лета - не сидите в четырех стенах: рискуете упустить встречу с тем, кто уготован вам судьбой!

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 августа 2019 для Водолеев Нынешнее полнолуние проходит в знаке Водолея, а значит скучать вам сейчас не придется. Так, например, недавно завязавшиеся отношения претерпят существенные изменения. Сначала покажется, что роман вот-вот прекратится, так толком и не разгоревшись. Но затем станет ясно, что временное охлаждение приносит положительные плоды. Симпатия превратится в нечто большее, весьма похожее сначала на влюбленность, а затем - и на любовь.