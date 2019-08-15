Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 16 августа 2019 для Овнов Трудно не наделать глупостей с утра. Это время приносит массу сильных переживаний, достаточно любого пустяка, чтобы вы утратили равновесие. Прислушайтесь к советам тех, кто призывает руководствоваться здравым смыслом и не спешить. Не стоит обсуждать с кем-то свои идеи: такие разговоры могут помешать осуществлению задуманного. Вторая половина дня сложится гораздо лучше. Станет ясно, что нужно делать; появится шанс достичь успеха в деле, которое важно для вас. Близкие люди верят, что вы добьетесь успеха; это вдохновляет.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 16 августа 2019 для Тельцов Очень благоприятный день для делового общения. Стоит встретиться с теми, на кого вам важно произвести хорошее впечатление. Вряд ли даже критически настроенные люди останутся равнодушными к вашему обаянию; знания и опыт все оценят по достоинству. Могут появиться новые задачи, на решении которых вы сосредоточитесь, отложив все остальное. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым вы поймете, как решить вопросы, давно не дававшие покоя. Вечер порадует приятными событиями в семье. Некоторые Тельцы получат хорошие новости, касающиеся кого-то из родственников.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 16 августа 2019 для Близнецов Что бы ни происходило вокруг, вам удается сохранять спокойствие. Именно поэтому вы не допускаете ошибок, принимаете верные решения, добиваетесь отличных результатов там, где другие не справляются и вынуждены отступить. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами, но не всегда могут им последовать; из-за этого отношения порой становятся напряженными. Во второй половине дня стоит проявить разборчивость в общении: к вам могут тянуться сомнительные личности. Не торопитесь доверять новым знакомым, которые очень стараются завоевать вашу симпатию.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 16 августа 2019 для Раков Много времени отнимают пустые разговоры, споры о каких-то несущественных вещах. Вы горячитесь больше, чем стоило бы, и рискуете поссориться с людьми, которые вам дороги. Полезнее будет сосредоточиться на текущих делах. С ними стоит справиться побыстрее: тогда у вас будет возможность перейти к чему-то интересному. Вечер обещает запоминающиеся встречи. Это время подходит для того, чтобы восстановить какие-то старые связи, напомнить о себе людям, по которым вы в последнее время скучали. Давние знакомые будут рады пообщаться.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 16 августа 2019 для Львов Насыщенный и плодотворный день. Не все дается легко, но вы не отказываетесь от задуманного, если на пути возникают преграды, защищаете свои интересы, даже если приходится давать отпор сильному противнику. Ваша настойчивость производит хорошее впечатление на окружающих. Не исключено, что новые знакомые предложат вам нечто интересное. Возможно романтическое увлечение. Вы рискуете совершенно потерять голову и выдать желаемое за действительное. Постарайтесь не торопить события - лучше понаблюдать за тем, как они будут развиваться.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 16 августа 2019 для Дев Начинается день довольно неудачно. Вам придется заниматься семейными делами, решать чужие проблемы, разбираться в том, о чем вы раньше имели лишь смутное представление. Окружающие ждут от вас немедленных успехов, это заставляет нервничать. К счастью, сложный период продлится недолго, скоро ситуация изменится к лучшему. Вторая половина дня обещает прогресс в деле, которое для вас особенно важно. Будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше. После этого вы почувствуете себя гораздо увереннее, поймете, что готовы двигаться вперед.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 16 августа 2019 для Весов Очень плодотворный день, можно добиться значительных успехов в работе, справиться со сложными делами. Вы не пугаетесь новых задач, а с энтузиазмом беретесь за их решение. Преграды, перед которыми отступили другие, не заставят вас отказаться от задуманного. Только не забывайте, что вам тоже нужен отдых - хотя бы иногда. Из-за переутомления может ухудшиться самочувствие. День хорошо подходит для общения с близкими. Они не только хорошо понимают вас и находят способ поддержать, но и часто помогают добиться успеха. Вы понимаете, что не останетесь с проблемами наедине, что бы ни случилось.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 16 августа 2019 для Скорпионов Не принимайте важных решений и не давайте обещаний в первой половине дня. В это время вы витаете в облаках, возможным кажется абсолютно все. Чуть позже, реально оценив свои силы, вы пересмотрите планы, поймете, что не все идеи можно осуществить. Но забывать о смелых замыслах не стоит: возможно, вы вернетесь к ним позже. Не исключены финансовые трудности. Чаще всего они являются следствием расточительности - вашей или ваших близких. Какие-то покупки придется отложить. Нежелательно обращаться за кредитом, брать деньги в долг у друзей.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 16 августа 2019 для Стрельцов Благоприятный день для общения. Вам нет равных, когда требуется понравиться кому-то, заинтересовать важного человека стоящими идеями, произвести неизгладимое впечатление на тех, кто ко всем вокруг относится снисходительно. Обаяние помогает в решении деловых вопросов и личных проблем. Часто вам не отказывают только потому, что не хотят огорчать такого симпатичного человека. Занимаясь однообразными делами, вы быстро начинаете скучать. Чтобы совсем не пасть духом, нужны новые впечатления. Поможет небольшая поездка.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 16 августа 2019 для Козерогов Вы настроены так решительно, что способны устранить со своего пути любую преграду. Обидно будет потратить энергию напрасно, поэтому начните день с выбора целей и расстановки приоритетов. Важные решения принимайте самостоятельно, даже если придется дать отпор окружающим, которые попытаются вмешаться. Будет возможность кардинально изменить к лучшему что-то в своей жизни; не упустите такой шанс. День подходит для учебы и творчества. Вы на многие вещи смотрите не так, как другие люди, поэтому порой удивляете их своими идеями. А результаты, которых удается достичь, всегда приводят окружающих в изумление.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 16 августа 2019 для Водолеев Первая половина дня будет сложной. В это время не исключены какие-то проблемы и неудачи, но не стоит принимать их близко к сердцу. Влияние негативных тенденций быстро идет на спад, совсем скоро вы заметите перемены к лучшему. Не торопитесь браться за важные дела - лучше дождаться благоприятного момента. Стоит прислушаться к советам, которые дают старые знакомые. Иногда взгляд со стороны оказывается очень полезен: люди замечают то, на что вы не обратили внимания. А вот давать кому-то рекомендации не стоит - вряд ли вам будут за них благодарны.