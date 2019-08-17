Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 августа 2019 для Овнов Сегодня вероятны травмы — как бытовые, так и производственные, транспортные. Если в первом случае под угрозой хозяйки, изобретающие рецепты фирменных блюд, то во втором — дети и пожилые люди. Нужно обезопасить себя от травм. Будьте внимательны на дороге. Соблюдайте технику безопасности на рабочих местах.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 августа 2019 для Тельцов В этот день хорошо уделить внимание семье, напомнить о себе родственникам, живущим в других городах. Не исключено, что общение с ними принесет вам очевидную пользу.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 августа 2019 для Близнецов Сегодня нервная система Близнецов подвержена испытаниям. Вероятно большое количество мелких неприятностей, которые могут подстерегать на каждом шагу. Ограничьте физические нагрузки, лучше пройти курс расслабляющих процедур. Справиться с бессонницей помогут ароматические ванны.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 августа 2019 для Раков Вероятны неприятности, исходящие от толпы, большого скопления народа — существует опасность получить травму, инфекционное заболевание, потерять вещи. Будьте внимательны в местах скопления людей.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 17 августа 2019 для Львов Самое сложное время года для Львов. К тому же возможны обострения военных конфликтов, активизация «затухающих» горячих точек, волнения в приграничных районах. Поэтому, как бы ни был велик соблазн «дешево и сердито» отдохнуть в приморских зонах, за которые идет спор, делать этого категорически не стоит!

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 17 августа 2019 для Дев Сегодня спокойно, но это будет затишье перед бурей. Вероятно, с одной стороны, ложь и клевета обдадут грязью любого ставшего неугодным руководителя; с другой — у многих появится шанс вернуть себе общественное положение и вызвать этим огромный шлейф перешептываний, сплетен и домыслов. Не поддавайтесь соблазну взять кредит или ссуду в этот период.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 17 августа 2019 для Весов Мелкие неурядицы, возникающие по вине ваших друзей, могут существенно осложнить жизнь. Однако уже к концу дня многие проблемы уйдут сами собой, безовсякого вмешательства с вашей стороны. Может быть, вы сами во всем виноваты? Возможно, вы слишком эмоциональны, а разгоряченное воображение — дурной советчик. Ваше недоверие обидит любимую женщину.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 августа 2019 для Скорпионов День символизирует самоанализ. Многим родившимся под знаком Скорпиона будет свойственно самокопание, им нужно будет убедиться в правильности своего выбора и пути. Время от времени вам необходимо «перерабатывать» жизненный опыт, извлекая из него новые смыслы.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 августа 2019 для Стрельцов Многие представители Стрельца сегодня будут остро нуждаться в финансовых средствах. Вероятны вознаграждение за технические разработки, получение гонорара. Вам нужно поделиться вознаграждением с теми, кто работал с вами в одной команде, иначе вы рискуете оказаться в изоляции от общества.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 августа 2019 для Козерогов Вероятны проблемы с пищеварением. Козероги могут замучить себя диетами и голоданием, что неблагоприятно скажется на общем состоянии. Козерогам в этот период рекомендуется пить травы, соблюдать режим сна (но днем не спать!), диету или умеренное голодание.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 августа 2019 для Водолеев Вероятно, что положение планет заставит вас повысить интенсивность труда, мобилизовать собственные усилия и усилия других людей для проведения культурных, спортивных или других массовых мероприятий. Постарайтесь создать в коллективе легкую, радостную и непринужденную атмосферу.