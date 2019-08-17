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Гороскоп на завтра, 18 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
19:01 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

18 августа 2019 года не самый подходящий момент для романтических знакомств и любовных признаний.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Овнов

    Неблагоприятные тенденции этого дня могут привести представителей Овна на грань отчаяния. Многие из них будут паниковать по поводу своего здоровья. Не лишайте всех вокруг покоя из-за придуманных проблем и мнительности относительно своего здоровья.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Тельцов

    Велика вероятность, что перед вами остро встанет вопрос, решения которого вы долгое время старательно избегали. Не нужно бояться в чем-то уступить другому. Удача от вас никуда не денется. Вот только, сидя на одном месте вы ее почувствовать не сможете. Принимайтесь за работу, Звезды на вашей стороне.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Близнецов

    Вам стоит настроиться на позитив и попытаться увидеть свет в конце тоннеля. Заставьте себя поверить в добро мира и научитесь видеть приятную сторону поведения вашего близкого. Перестаньте изматывать себя чрезмерным анализом своих мыслей, слов и поступков. Завтрашний день принесет несколько удивительных встреч. Вы можете посетить живописное место и сделать редкую и красивую фотографию.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Раков

    События этого дня могут заставить Раков защищать свою независимость в каких-то чисто личных достижениях. Многие будут способны вносить "живую струю" в любую ситуацию, вызывающую у них интерес. Не действуйте наперекор другим, потакая своим прихотям и позволяя себе странные выходки.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Львов

    Возможно, чтобы сделать свою деятельность более успешной и продуктивной, большее внимание следует уделять деталям и вносить необходимые поправки и коррективы по ходу дела. Попросите родственников помочь вам развить внимание к самым незначительным моментам. Вечер прекрасно подойдет для активного отдыха среди друзей.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Дев

    Завтра ваше поведение будет весьма неправильным. Вы будете думать только о себе, и многим это не понравится. Если вы сделали достаточно, чтобы помочь другим, можете позволить себе расслабиться и заняться собой. Не будьте эгоистичными в семейных делах. Если вы планировали садиться на диету, отложите это на другой день. Займитесь домашними делами - это пойдет вам на пользу.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Весов

    Завтра основное внимание деловых Весов может быть приковано ко всякого рода сделкам. Многим удастся весьма успешно участвовать в различных предприятиях. Не пренебрегайте своими обязательствами и рассчитывайте на то, что вам удастся беспрепятственно пользоваться ресурсами других людей.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Скорпионов

    Вам придется приложить немало усилий, чтобы получить в этот день всю необходимую информацию. Вот только постарайтесь не прибегать к обману, поскольку в этот день любая даже самая маленькая и безобидная ложь повлечет за собой отвратительные последствия. Во второй половине суток Звезды советуют избегать шумных мероприятий.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Стрельцов

    Не стоит оставлять свой дом надолго. Существует риск внезапных поломок. Вы должны позаботиться о том, чтобы не рисковать никакими личными вопросами. Не говорите с теми, кто заведомо может вогнать вас в депрессию своими вопросами и рассказами. Воскресенье - подходящее время для семейного общения. Было бы хорошо обсудить новые планы с партнером или супругом.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Козерогов

    Завтра многих Козерогов будет интересовать, главным образом, надежность собственных "тылов". Положение звезд позволит им выражать свою значимость и независимость общепринятыми, внушающими уважение способами.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 18 августа 2019 для Водолеев

    Возможно, вам следует научиться быть более внимательным к своим словам и поступкам. Окружающие вряд ли смогут одобрить ваши дальнейшие перспективы. Если вы станете проявлять агрессию по отношению к чужому мнению, то велика вероятность, что в скором времени отобьете у большинства знакомых любое желание с вами общаться.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Рыб

    Завтра вы сможете сосредоточиться исключительно на себе. Побалуйте себя долгим сном, прогуляйтесь, сходите на вечеринку с друзьями или купите что-то новое. Займитесь делами, которые принесут вам удовольствие. Этот день также хорошо подойдет для поиска нового хобби. Если у вас есть партнер, посвятите ему свое свободное время. Могут быть небольшие проблемы со здоровьем, поэтому не перетруждайтесь.

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