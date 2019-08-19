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Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019 года, предусматривает удачный день для начала нового.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Овнов

    В этот день может усилиться тяга к алкоголю, причем в компании зеленого змия окажется много "свежей" публики. В числе самых уязвимых Овны — молодежь. В это время не советуем устраивать шумных застолий, даже по случаю юбилея, награды или дня рождения.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Тельцов

    Для людей, чья работа связана с финансами, возможны интересные деловые предложения. Не бойтесь новых дел, но не стоит рисковать, делать ставки: сегодня вам не повезет в азартных играх.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Близнецов

    Рынок ценных бумаг может пошатнуться из-за усиления военных действий, крупных аварий или разгула стихийных сил. Вам придется научиться дипломатическим хитростям, умению приходить к компромиссу в самых спорных ситуациях.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Раков

    Положение планет немного повысит накал страстей. Ссоры могут легко вспыхивать и так же быстро гаснуть. Личная жизнь одиноких Раков станет яркой, в ней возможны непредсказуемые повороты. Авантюры строго противопоказаны! Благоприятны лишь полезные знакомства.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Львов

    Спокойный, ровный период, какие-либо потрясения маловероятны. Отношения со "второй половинкой" полны нежности и теплоты.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Дев

    Сегодня в представителях этого знака будут уживаться реалист и идеалист. Они будут совершенно неспособными признать поражение, даже когда оно очевидно. Верьте в счастливый конец, всегда рассчитывая только на себя. Вы не должны ждать чьей-то милости, завоевывайте успех сами.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Весов

    День символизирует психологическую настроенность на исполнение желаний. Сегодня вы можете достичь желаемого одним рывком. Благоприятны заключение союзов, строительство, ремонт, лечение. Можно заключать коммерческие сделки.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Скорпионов

    Сегодня Скорпионы способны решиться на эксперимент, отыскать новые направления в бизнесе, науке, искусстве. Интерес к жизни и страсть к приключениям должны взять верх над вашим благоразумием.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Стрельцов

    У многих Стрельцов появится шанс наконец-то выехать к морю, но потеря бдительности в пути может стоить им слишком дорого. Если в это время вы окажетесь в дальней дороге, советуем не пренебрегать средствами безопасности.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Козерогов

    Вложение денег сулит большую прибыль в будущем, но необходимо тщательно проверить благонадежность своих партнеров. Не вкладывайте деньги (даже небольшие!) в сомнительные предприятия.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Водолеев

    Вероятны прибыль, выигрыш, подарки. У многих Водолеев возможно пополнение семейства. Не забывайте о будущем своих детей. Подумайте, куда вложить свои деньги, чтобы они работали на вас долгое время.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 19 августа 2019 для Рыб

    Возможно, вас ждет сюрприз от человека, от которого вы этого совсем не ожидаете. События этого дня могут круто изменить вашу жизнь. Рекомендуется заключать браки, основанные на любви и взаимопонимании.

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