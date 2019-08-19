Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 августа 2019 для Овнов В начале дня стоит быть осторожнее. Вы склонны выдавать желаемое за действительное, это часто приводит к досадным и глупым ошибкам. Не берите на себя слишком много, а если возникнут затруднения - посоветуйтесь с людьми, опыту которых доверяете. Вам не помешает поддержка. Вторая половина дня будет проще и удачнее. Вы сможете навести порядок в текущих делах, добиться того, к чему давно стремитесь. Некоторые Овны к тому же добьются успеха там, где и рассчитывать на него не могли. Очень пригодятся изобретательность, умение находить нестандартные решения.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 августа 2019 для Тельцов Чем раньше вы сосредоточитесь на делах, тем быстрее добьетесь успехов. В первой половине дня могут возникать трудности, но из-за них не стоит отказываться от своих планов или откладывать что-то на потом. Благодаря настойчивости и целеустремленности вы можете добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Порой на помощь приходят люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вторая половина дня проходит спокойно. Благодаря поддержке звезд вы чувствуете себя уверенно, но деловая активность не столь высока, порой бывает трудно сосредоточиться.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 августа 2019 для Близнецов Трудно будет избежать недоразумений и трудностей в начале дня. Наиболее заметно влияние негативных тенденций в деловой сфере: договоренности нарушаются, часто вы остаетесь наедине со своими проблемами. Но этот период не продлится долго. Во второй половине дня появятся сильные союзники, благодаря их поддержке вы преодолеете все преграды. Могут неожиданно удачно пройти деловые переговоры, от которых вы не ждали ничего особенного. Возможны денежные поступления. Там, где речь идет о сделках и покупках, вы проявляете похвальную осторожность, принимаете только верные решения, никому не позволяете сбить вас с толку.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 августа 2019 для Раков Серьезные проблемы едва ли возникнут, но поволноваться, скорее всего, придется. Вероятны неприятные встречи, неожиданные визиты, которые могут надолго испортить настроение. Некоторым Ракам придется обсуждать вопросы, о которых они предпочли бы не вспоминать. Постарайтесь сосредоточиться на делах - есть шанс достичь успеха в том, что для вас действительно важно. Близкие порой огорчают и заставляют волноваться. Им не всегда понятны ваши переживания, да и планы трудно оценить по достоинству. Не помешали бы подробные объяснения, но вы не настроены давать их.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 20 августа 2019 для Львов Очень неоднозначно начало дня. Вы то расстраиваетесь из-за пустяков, то радуетесь почти без всякой причины. Эмоциональный фон нестабилен, и под влиянием мимолетного переживания вы можете сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. Даже Львы, которые обычно отличаются завидным самообладанием, сейчас рискуют утратить его. Вторая половина дня проходит спокойнее. Единственная сфера, где могут возникнуть серьезные проблемы - финансы. Возможны значительные расходы, неудачные покупки. Вы склонны к легкомыслию там, где стоило бы проявить осторожность.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 20 августа 2019 для Дев Не стоит браться за что-то важное в первой половине дня. Гораздо лучше это время подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, подвести итоги. Некоторые Девы получат интересные предложения, касающиеся работы. Не стоит отвечать согласием сразу, можно добиться более выгодных условий. Вторая половина дня даст возможность восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вы готовы признать свои ошибки и постараться их исправить; окружающие настроены так же. Удается многое прояснить, все обиды остаются в прошлом.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 20 августа 2019 для Весов Первая половина дня подходит для общения. Будет возможность поговорить с интересными людьми; информация, полученная от них, вам наверняка вскоре пригодится. Не исключены знакомства, которые положат начало захватывающим романтическим историям. Вы очень обаятельны, многим нравитесь. Вторая половина дня полна разнообразных дел, справиться с которыми нужно как можно скорее. Вам удается сосредоточиться и не допустить ошибок, в считанные секунды принять верные решения. На инициативу можно полагаться во всем: она не подводит.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 августа 2019 для Скорпионов Действуйте, и у вас все получится. Это на редкость плодотворный день, который дает шанс и осуществить то, что было давно задумано, и добиться успеха в совершенно новом деле. Будет шанс заключить выгодные сделки, купить вещи, которые вам давно нравились. Нужна разборчивость в контактах: держитесь подальше от людей, которые все видят в мрачном свете. Вторая половина дня обещает неожиданные визиты, странные и запоминающиеся встречи. Не исключено, что информация, полученная в это время, изменит ваше отношение к каким-то вещам, ставшим привычными.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 августа 2019 для Стрельцов День насыщенный, противоречивый, но очень интересный. Не все получается сразу, но вам нравится заниматься непростыми делами, решать сложные задачи. Легкие успехи не исключены, но куда больше вас порадует победа над сильным противником, ради которой придется постараться. Середина дня обещает важные известия, интересные предложения. Могут заметно измениться к лучшему отношения с окружающими. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, что ошибались. Недавние соперники готовы встать на вашу сторону, но безгранично доверять им пока рано.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 августа 2019 для Козерогов Неровным и напряженным будет начало дня. В это время легко допустить ошибки, сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Прислушайтесь к советам старых знакомых: они помогут найти короткий путь к цели. С экспериментами стоит быть осторожнее; они часто требуют очень много усилий, а результаты приносят сомнительные. Вторая половина дня складывается удачнее, дает возможность завершить начатое и получить ответы на какие-то важные вопросы. Хорошо проходят романтические свидания. Легко найти общий язык с теми, кто вам дорог.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 августа 2019 для Водолеев День вряд ли ознаменуется большими успехами, но пройдет весьма приятно. Захочется отложить на потом многие дела. Что ж, сейчас вы можете себе это позволить; главное - не забыть о своих обещаниях, не разочаровать людей, которые на вас рассчитывали. День подходит для общения. К вашему обаянию едва ли кто-то окажется равнодушным. Вы нравитесь окружающим, они охотно помогают во всем. Однако имейте в виду: есть опасность, что кто-то, позавидовав вашим успехам, постарается создать вам проблемы. Не торопитесь доверять недавним недоброжелателям.