Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 августа 2019 для Овнов Не исключено, что сегодня многие ваши мечты сбудутся, а планы, которые давно вынашиваете, обязательно осуществятся. Расширяйте круг своего общения, и тогда изменится ваше мировоззрение, что приведет к духовному и интеллектуальному росту.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 августа 2019 для Тельцов День не располагает к тому, чтобы отклоняться с заранее намеченного курса, поскольку впоследствии может оказаться довольно трудно вернуться к нему. Не стоит бояться принимать важные решения, если они будут казаться вам верными, но так же отчасти рискованными. Вспомните, кто не рискует, тот не пьет шампанского!

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 августа 2019 для Близнецов Этот день внесет большие изменения не только в профессиональные дела, но и в личные отношения. Некоторые Близнецы начнут «вить свое гнездо», сделают его более просторным и комфортным. Можете принимать самое главное решение в своей жизни. Для одиноких Близнецов это хорошее время для вступления в брак.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 августа 2019 для Раков Хороший день для небольших прогулок на свежем воздухе. Если погодные условия позволяют, то проведите как можно больше времени, общаясь с природой. Слишком близких контактов с окружающими в это время лучше избегать. Стоит обратить свое внимание на братьев наших меньших и проявить к ним заботу и ласку.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 20 августа 2019 для Львов В профессиональной сфере начинаются перемены. Бизнесмены смогут расширить свое дело, привлекая к нему партнеров. Не стоит начинать новые дела, не продумав тщательно все детали.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 20 августа 2019 для Дев Окружающие могут сами того не ведая спутать все ваши планы. Неразбериха продлится ровно до обеда, так что придется приложить немалые усилия, чтобы устранить все последствия постороннего вмешательства. Вечером прекрасной идеей станет навестить близких родственников. Любимые люди будут рады вашему вниманию.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 20 августа 2019 для Весов Сейчас вы пожнете плоды собственного трудолюбия: вас ждут успех, популярность, авторитет и уважение на работе. Правда, публичных выступлений лучше не предпринимать. Пересмотрите новые дружеские и любовные связи: они ненадежны. Дети вас огорчают, но не проявляйте жесткой требовательности, так как это мимолетные разногласия.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 августа 2019 для Скорпионов Лишь вы сами делаете свою Судьбу. Все поступки и решения приводят к тому или иному конкретному результату. Каждое мгновенье неповторимо и уникально. Попробуйте привнести в свою жизнь немного философии и покоя, и многие ситуации разъяснятся сами собой. Не стоит тратить время на неприятных людей, которые никогда этого не оценят.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 августа 2019 для Стрельцов Важную роль в отношениях может играть гармония в сексе, к которой вы окажетесь очень чувствительны. Цементировать ваши отношения будет также совместная забота о детях. Чаще общайтесь с детьми, иначе вы можете не заметить многого из того, что с ними происходит. А это неблагоприятно для вашего же будущего, ведь наше будущее — это наши дети.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 августа 2019 для Козерогов Как можно больше времени и внимания в этот день стоит уделить любимому человеку. Возможно, что в последние дни вы были не самым приятным в общении человеком, так что это самый подходящий момент, чтобы все исправить. Устройте своей второй половинке небольшой сюрприз. Ваш партнер с радостью разделит с вами ужин или небольшую прогулку.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 августа 2019 для Водолеев Вы сумеете осуществить все, что задумаете в этот период, и распространить свое магнетическое влияние за пределы своей сферы деятельности. Только ваша настойчивость в сочетании с силой убеждения приведет к удаче.