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Гороскоп на сегодня, 22 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2019 года, предусматривает день, в который следует позаботиться о себе и своих потребностях.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Овнов

    У вас есть все шансы сделать свои отношения с супругом глубоко доверительными и проникновенными. Между вами может установиться тонкая духовная связь, которая окажется тем крепче, чем чаще вы будете разговаривать друг с другом. В трудных ситуациях зовите на выручку супруга.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Тельцов

    У многих сегодня появится большой соблазн бросить все дела и развлечься на полную катушку. Однако, чтобы жить на широкую ногу, необходимы средства. К сожалению, их у вас может оказаться немного. Все свои таланты и способности, активность и предприимчивость вам нужно использовать для добывания денег.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Близнецов

    Вероятно снижение энергетики Близнецов. Появится склонность к жалобам, нытью, хандре и к сексуальным расстройствам, инфекционным заболеваниям. В это время вам категорически противопоказано обращаться за помощью к знахарям, экстрасенсам. Избегайте общества людей с так называемым дурным глазом. Не контактируйте с людьми, склонными к словесной агрессии.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Раков

    Планы этого периода могут остаться невыполненными, поскольку будут грешить излишним прагматизмом. Старайтесь подальше держаться от начальства и не рассчитывайте на повышение по службе — к вам могут отнестись несправедливо.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Львов

    Вас могут "выбить из седла" непредвиденные случайности. Вашим доверием могут воспользоваться недобросовестные люди, которых притянет к себе ваше обаяние и респектабельность. Ваша задача — находить полезные контакты и развивать деловое общение с целью извлечения дополнительной прибыли, несмотря ни на какие случайности. 

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Дев

    В супружеских отношениях вероятны ожесточенные споры. Вам будет трудно угодить супругу. Вы даже способны потерять интерес к порядку и запустить хозяйство. Однако цементирующим фактором ваших отношений были и остаются общие интересы, на которых зиждется любовь. А значит, вы переживете все трудности.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Весов

    Положение планет может принести различные неожиданности — от множества конфликтов до измен и полного разрыва. Вступление в брак следует отложить до окончания этого аспекта, зачатие также нежелательно. 

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Скорпионов

    Вам придется активно тратить себя, используя не только интеллектуальные, но и физические ресурсы собственного организма. В результате вы станете пользоваться заслуженным уважением в обществе. Уважение к вам возможно при условии, что вы не будете проявлять зазнайство и чванство, особенно в предвкушении успеха. 

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Стрельцов

    Вам гарантированы регулярные финансовые поступления. Однако свои доходы вам придется активно защищать. Будьте внимательны при выборе партнеров и при подписании контрактов. Составьте подробный и точный план своей деятельности, старайтесь придерживаться его до конца.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Козерогов

    Звезды помогут вам позаботиться об успешном финансовом обеспечении нового проекта. Поработайте с кадрами, наметьте пути реализации планов. Постарайтесь не проявлять излишней активности — ваша деятельность должна быть закрытой.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Водолеев

    Этот день символизирует внешнюю форму вещей и явлений, которая самым непосредственным образом связана с его содержанием. Мобилизуйте свою трудовую активность. Поработайте над имиджем, своим и своей фирмы.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 августа 2019 для Рыб

    Дом, семья, хозяйство всегда являются для вас приоритетными понятиями. Вы будете связывать с благоустройством и комфортом свои важнейшие жизненные планы. Благоприятны поездки на дачу, дачное строительство. Будьте внимательнее за рулем на автостраде, особенно при поездках на дальние расстояния.

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