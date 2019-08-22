Гороскоп на сегодня, 22 августа 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Овнов
У вас есть все шансы сделать свои отношения с супругом глубоко доверительными и проникновенными. Между вами может установиться тонкая духовная связь, которая окажется тем крепче, чем чаще вы будете разговаривать друг с другом. В трудных ситуациях зовите на выручку супруга.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Тельцов
У многих сегодня появится большой соблазн бросить все дела и развлечься на полную катушку. Однако, чтобы жить на широкую ногу, необходимы средства. К сожалению, их у вас может оказаться немного. Все свои таланты и способности, активность и предприимчивость вам нужно использовать для добывания денег.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Близнецов
Вероятно снижение энергетики Близнецов. Появится склонность к жалобам, нытью, хандре и к сексуальным расстройствам, инфекционным заболеваниям. В это время вам категорически противопоказано обращаться за помощью к знахарям, экстрасенсам. Избегайте общества людей с так называемым дурным глазом. Не контактируйте с людьми, склонными к словесной агрессии.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Раков
Планы этого периода могут остаться невыполненными, поскольку будут грешить излишним прагматизмом. Старайтесь подальше держаться от начальства и не рассчитывайте на повышение по службе — к вам могут отнестись несправедливо.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Львов
Вас могут "выбить из седла" непредвиденные случайности. Вашим доверием могут воспользоваться недобросовестные люди, которых притянет к себе ваше обаяние и респектабельность. Ваша задача — находить полезные контакты и развивать деловое общение с целью извлечения дополнительной прибыли, несмотря ни на какие случайности.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Дев
В супружеских отношениях вероятны ожесточенные споры. Вам будет трудно угодить супругу. Вы даже способны потерять интерес к порядку и запустить хозяйство. Однако цементирующим фактором ваших отношений были и остаются общие интересы, на которых зиждется любовь. А значит, вы переживете все трудности.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Весов
Положение планет может принести различные неожиданности — от множества конфликтов до измен и полного разрыва. Вступление в брак следует отложить до окончания этого аспекта, зачатие также нежелательно.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Скорпионов
Вам придется активно тратить себя, используя не только интеллектуальные, но и физические ресурсы собственного организма. В результате вы станете пользоваться заслуженным уважением в обществе. Уважение к вам возможно при условии, что вы не будете проявлять зазнайство и чванство, особенно в предвкушении успеха.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Стрельцов
Вам гарантированы регулярные финансовые поступления. Однако свои доходы вам придется активно защищать. Будьте внимательны при выборе партнеров и при подписании контрактов. Составьте подробный и точный план своей деятельности, старайтесь придерживаться его до конца.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Козерогов
Звезды помогут вам позаботиться об успешном финансовом обеспечении нового проекта. Поработайте с кадрами, наметьте пути реализации планов. Постарайтесь не проявлять излишней активности — ваша деятельность должна быть закрытой.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Водолеев
Этот день символизирует внешнюю форму вещей и явлений, которая самым непосредственным образом связана с его содержанием. Мобилизуйте свою трудовую активность. Поработайте над имиджем, своим и своей фирмы.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 августа 2019 для Рыб
Дом, семья, хозяйство всегда являются для вас приоритетными понятиями. Вы будете связывать с благоустройством и комфортом свои важнейшие жизненные планы. Благоприятны поездки на дачу, дачное строительство. Будьте внимательнее за рулем на автостраде, особенно при поездках на дальние расстояния.