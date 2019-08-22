Гороскоп на сегодня, 22 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 августа 2019 для Овнов У вас есть все шансы сделать свои отношения с супругом глубоко доверительными и проникновенными. Между вами может установиться тонкая духовная связь, которая окажется тем крепче, чем чаще вы будете разговаривать друг с другом. В трудных ситуациях зовите на выручку супруга.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 августа 2019 для Тельцов У многих сегодня появится большой соблазн бросить все дела и развлечься на полную катушку. Однако, чтобы жить на широкую ногу, необходимы средства. К сожалению, их у вас может оказаться немного. Все свои таланты и способности, активность и предприимчивость вам нужно использовать для добывания денег.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 августа 2019 для Близнецов Вероятно снижение энергетики Близнецов. Появится склонность к жалобам, нытью, хандре и к сексуальным расстройствам, инфекционным заболеваниям. В это время вам категорически противопоказано обращаться за помощью к знахарям, экстрасенсам. Избегайте общества людей с так называемым дурным глазом. Не контактируйте с людьми, склонными к словесной агрессии.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 августа 2019 для Раков Планы этого периода могут остаться невыполненными, поскольку будут грешить излишним прагматизмом. Старайтесь подальше держаться от начальства и не рассчитывайте на повышение по службе — к вам могут отнестись несправедливо.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 22 августа 2019 для Львов Вас могут "выбить из седла" непредвиденные случайности. Вашим доверием могут воспользоваться недобросовестные люди, которых притянет к себе ваше обаяние и респектабельность. Ваша задача — находить полезные контакты и развивать деловое общение с целью извлечения дополнительной прибыли, несмотря ни на какие случайности.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 22 августа 2019 для Дев В супружеских отношениях вероятны ожесточенные споры. Вам будет трудно угодить супругу. Вы даже способны потерять интерес к порядку и запустить хозяйство. Однако цементирующим фактором ваших отношений были и остаются общие интересы, на которых зиждется любовь. А значит, вы переживете все трудности.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 22 августа 2019 для Весов Положение планет может принести различные неожиданности — от множества конфликтов до измен и полного разрыва. Вступление в брак следует отложить до окончания этого аспекта, зачатие также нежелательно.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 августа 2019 для Скорпионов Вам придется активно тратить себя, используя не только интеллектуальные, но и физические ресурсы собственного организма. В результате вы станете пользоваться заслуженным уважением в обществе. Уважение к вам возможно при условии, что вы не будете проявлять зазнайство и чванство, особенно в предвкушении успеха.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 22 августа 2019 для Стрельцов Вам гарантированы регулярные финансовые поступления. Однако свои доходы вам придется активно защищать. Будьте внимательны при выборе партнеров и при подписании контрактов. Составьте подробный и точный план своей деятельности, старайтесь придерживаться его до конца.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 августа 2019 для Козерогов Звезды помогут вам позаботиться об успешном финансовом обеспечении нового проекта. Поработайте с кадрами, наметьте пути реализации планов. Постарайтесь не проявлять излишней активности — ваша деятельность должна быть закрытой.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 августа 2019 для Водолеев Этот день символизирует внешнюю форму вещей и явлений, которая самым непосредственным образом связана с его содержанием. Мобилизуйте свою трудовую активность. Поработайте над имиджем, своим и своей фирмы.