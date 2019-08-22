Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 августа 2019 для Овнов Вы можете быть несправедливыми к близким, жесткими в требованиях к подчиненным. Вам помогут решить все проблемы задушевные разговоры с близкими. Несмотря на консерватизм и стремление соблюдать традиции, вы способны менять собственные планы, стараясь сделать приятное близкому человеку.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 августа 2019 для Тельцов Вы можете быть восприимчивы к стрессам. Избегайте неприятного общества, перемены обстановки, длительных и дальних поездок, постарайтесь высыпаться. Прогулки на свежем воздухе будут вам весьма полезны, особенно перед сном.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 августа 2019 для Близнецов Повседневная работа потребует от вас творческого самовыражения и широкого кругозора. И хотя не всем вашим планам суждено сбыться, новые идеи, оригинальные друзья, неожиданные встречи и планы сделают вашу жизнь наполненной и разнообразной. Вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку и доброжелательность партнеров, но вам придется терпеть некоторую зависимость от них.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 августа 2019 для Раков Вы будете трудиться в коллективе единомышленников. Задача, поставленная перед вами космосом, состоит в практическом применении собственных талантов и умений в реализации своих идей и в накоплении. Новаторство требует материального подкрепления, и этот закон жизни вам необходимо усвоить.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 23 августа 2019 для Львов Сегодня Львам не избежать существенных расходов. Дела семейные, родня и домочадцы могут потребовать от них больше внимания и личной энергии. У многих возникнет желание уединиться, остаться наедине с собой вдали от суеты. Можно начинать новые дела и активные действия.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 23 августа 2019 для Дев Возможно, вы будете искать в любви постоянства и разнообразия одновременно. Если уж вы облюбовали объект поклонения, то у вас хватит терпения, чтобы добиться его взаимности, ведь вашему врожденному магнетизму так трудно противостоять. Помните, что, прежде чем получить, следует дать. Это касается и любви.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 23 августа 2019 для Весов

8 Сегодня можно рассчитывать на чистый доход, появятся возможности для накопления средств. Вторая половина дня — время реализации ваших сокровенных надежд. Будьте практичны, не оставляйте дела незавершенными, ведите учет средств. Это не помешает вам расслабиться во второй половине дня. Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 августа 2019 для Скорпионов Предстоящий день окажется для Скорпионов не слишком богатым на события, так что вряд ли он запомнится как один из самых выдающихся. Зато и особых проблем не предвидится. Возможны неожиданные осложнения на работе и в личной жизни. Вы сможете найти выход из трудной ситуации; главное — уметь быстро принимать решения.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 августа 2019 для Стрельцов Некоторые Стрельцы отойдут от дел, ощутив настоятельную потребность обдумать свое положение, отдохнуть от суеты, определиться с планами на будущее, укрепить здоровье и нервы. И это прекрасное решение!

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 августа 2019 для Козерогов Не исключены перемены в вашем окружении. Могут утратить смысл старые связи и отношения. У некоторых Козерогов появятся новые знакомые и родственники. Сейчас вам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить семейные и партнерские отношения, старую дружбу.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 августа 2019 для Водолеев Возможно, из-за большого объема работы или учебы на общение с возлюбленным остается не слишком много времени. Отдаление друг от друга даже полезно - вы станете больше ценить возможность побыть вдвоем.