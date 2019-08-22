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Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
18:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

День заставит Вас почувствовать себя нужными и значимыми.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Овнов

    Вы можете быть несправедливыми к близким, жесткими в требованиях к подчиненным. Вам помогут решить все проблемы задушевные разговоры с близкими. Несмотря на консерватизм и стремление соблюдать традиции, вы способны менять собственные планы, стараясь сделать приятное близкому человеку.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Тельцов

    Вы можете быть восприимчивы к стрессам. Избегайте неприятного общества, перемены обстановки, длительных и дальних поездок, постарайтесь высыпаться. Прогулки на свежем воздухе будут вам весьма полезны, особенно перед сном.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Близнецов

    Повседневная работа потребует от вас творческого самовыражения и широкого кругозора. И хотя не всем вашим планам суждено сбыться, новые идеи, оригинальные друзья, неожиданные встречи и планы сделают вашу жизнь наполненной и разнообразной. Вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку и доброжелательность партнеров, но вам придется терпеть некоторую зависимость от них.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Раков

    Вы будете трудиться в коллективе единомышленников. Задача, поставленная перед вами космосом, состоит в практическом применении собственных талантов и умений в реализации своих идей и в накоплении. Новаторство требует материального подкрепления, и этот закон жизни вам необходимо усвоить.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Львов

    Сегодня Львам не избежать существенных расходов. Дела семейные, родня и домочадцы могут потребовать от них больше внимания и личной энергии. У многих возникнет желание уединиться, остаться наедине с собой вдали от суеты. Можно начинать новые дела и активные действия.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Дев

    Возможно, вы будете искать в любви постоянства и разнообразия одновременно. Если уж вы облюбовали объект поклонения, то у вас хватит терпения, чтобы добиться его взаимности, ведь вашему врожденному магнетизму так трудно противостоять. Помните, что, прежде чем получить, следует дать. Это касается и любви.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Весов

  • 8

    Сегодня можно рассчитывать на чистый доход, появятся возможности для накопления средств. Вторая половина дня — время реализации ваших сокровенных надежд. Будьте практичны, не оставляйте дела незавершенными, ведите учет средств. Это не помешает вам расслабиться во второй половине дня.

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Скорпионов

    Предстоящий день окажется для Скорпионов не слишком богатым на события, так что вряд ли он запомнится как один из самых выдающихся. Зато и особых проблем не предвидится. Возможны неожиданные осложнения на работе и в личной жизни. Вы сможете найти выход из трудной ситуации; главное — уметь быстро принимать решения.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Стрельцов

    Некоторые Стрельцы отойдут от дел, ощутив настоятельную потребность обдумать свое положение, отдохнуть от суеты, определиться с планами на будущее, укрепить здоровье и нервы. И это прекрасное решение!

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Козерогов

    Не исключены перемены в вашем окружении. Могут утратить смысл старые связи и отношения. У некоторых Козерогов появятся новые знакомые и родственники. Сейчас вам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить семейные и партнерские отношения, старую дружбу.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Водолеев

    Возможно, из-за большого объема работы или учебы на общение с возлюбленным остается не слишком много времени. Отдаление друг от друга даже полезно - вы станете больше ценить возможность побыть вдвоем.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 августа 2019 для Рыб

    Этот день может предложить Рыбам много возможностей для самореализации. Можно найти интересную, престижную и высокооплачиваемую работу, начать какое-то большое, важное дело, заняться творчеством. И помните: не стоит размениваться на мелочи — беритесь за серьезные проекты.

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