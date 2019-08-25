Гороскоп на завтра, 26 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 августа 2019 для Овнов

2 День начнется удачно и продолжаться будет ничуть не хуже, если вы не утратите оптимизма из-за мелких неприятностей, которые порой будут возникать. Помните, что у вас есть друзья и союзники, готовые в любой момент прийти на помощь. Благодаря их поддержке вы сможете достичь большого успеха. Возможны денежные поступления, а также сделки, которые значительно улучшат ваше финансовое положение. Но не исключены и расходы. Чаще всего они связаны с решением каких-то бытовых проблем или помощью старшим родственникам. Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 августа 2019 для Тельцов Могут возникнуть какие-то трудности, но вы отлично с ними справитесь. Часто выручает интуиция, благодаря ей вы принимаете верные решения, находите выход из сложных ситуаций. Благодаря поддержке старых знакомых вы сможете достичь прогресса в делах, которым в последнее время придавали большое значение. Главное - не рассчитывать на то, что все удачно сложится само собой. Скорее всего, вам придется приложить немало усилий, чтобы получить нужный результат. Если какое-то дело дается очень легко, подумайте, не упустили ли вы чего-то из виду.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 26 августа 2019 для Близнецов День проходит очень плодотворно. Вы чувствуете прилив сил и энергии, не сомневаетесь в том, что можете достичь успеха. Оптимизм оправдан: звезды сегодня на вашей стороне, и этим можно воспользоваться. На пути могут появиться какие-то незначительные преграды, но вы быстро найдете способ преодолеть их. Легко завязываются знакомства, вы можете найти не только союзников, но и настоящих друзей. Возможно начало необычной романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни, а также поможет на многое посмотреть по-новому.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 августа 2019 для Раков Настройтесь на серьезный лад. Звезды сегодня вряд ли простят вам легкомысленное отношение к делам; оно может привести к серьезным ошибкам. Не стоит откладывать запланированное на потом. Важно выполнить все обещания, которые были даны раньше, и не подвести людей, которые на вас рассчитывают. С окружающими порой трудно найти общий язык, возможны разногласия и споры. Многое будет зависеть от того, как вы относитесь к критическим замечаниям. Обидчивые представители знака часто сами создают себе проблемы.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 26 августа 2019 для Львов Благоприятный день для поиска союзников и единомышленников; будет шанс найти и новых друзей. О своих идеях и планах вы рассказываете так, что никто не может остаться к ним равнодушным. Удачно проходят публичные выступления, вы быстро заинтересуете слушателей и завоюете их симпатию. Посещение светских мероприятий оставит самое приятное впечатление. Может быть сложно сосредоточиться на скучных, однообразных делах, в них легко допустить ошибки. Там, где требуются фантазия и творческий подход, вы отлично справляетесь.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 26 августа 2019 для Дев Очень беспокойный день. Многое складывается не так, как вы ожидали, приходится на ходу менять планы, откладывать какие-то дела ради других. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, причем это происходит в самый неподходящий момент. Старайтесь сдерживать свое раздражение, иначе вряд ли удастся избежать взаимных претензий или конфликта. Помните, что многие ваши шутки могут быть поняты неправильно, а замечания, даже самые невинные, порой кажутся обидными. Обсуждение важных вопросов лучше отложить.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 26 августа 2019 для Весов

8 Благоприятный день для общения. Можно объединиться с единомышленниками - вместе с ними вы легко добьетесь поставленных целей. Не исключено, что появятся новые союзники и друзья. Возможно и начало романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни. День подходит для учебы и интеллектуального труда. Вы легко запоминаете информацию, быстро анализируете ее, делаете верные выводы. Полезным окажется умение замечать чужие ошибки. Благодаря ему вы не совершите промахов, которые могли бы обернуться неприятностями. Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 августа 2019 для Скорпионов Отличный день, плодотворный и интересный. Удачное стечение обстоятельств позволит многого добиться. Вы внимательны к мелочам, ничего не упускаете из виду, поэтому не совершаете ошибок. Можно отлично справиться с делами, которые прежде казались почти безнадежными. Ваш необычный взгляд на многие вещи помогает найти выход из сложных ситуаций. День подходит для серьезных разговоров, в первую очередь - для обсуждения вопросов, которые важны для вас и ваших близких. Неплохой день для того, чтобы начать какие-то творческие проекты, вспомнить о старых увлечениях и хобби.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 26 августа 2019 для Стрельцов Отличный день для работы и важных дел. Вы настроены решительно, стараетесь довести до конца все, за что беретесь. Не исключены удачные сделки и денежные поступления, а также выгодные покупки. Вы хорошо ладите с окружающими, можете найти подход даже к людям, с которыми раньше никто не находил общего языка. Возможно начало романтических отношений. Они будут складываться гармонично и подарят много ярких эмоций. Возможно, вам не сразу удастся разобраться в собственных чувствах. Но вы все же не совершите поступков, о которых пришлось бы пожалеть.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 августа 2019 для Козерогов День будет спокойным и благоприятным. Он хорошо подходит для того, чтобы обдумать события недавнего прошлого, обсудить их с близкими и сделать выводы. Ваша интуиция очень остра, на ее подсказки можно положиться и в личных делах, и в профессиональной сфере. Можно начинать учебу. Вы быстро запоминаете новую информацию, даже если не думаете, что она для чего-то пригодится позже. Часто вы задаете вопросы, на которые не так-то просто ответить, и ставите окружающих в тупик. Одним это кажется забавным, а других может обидеть.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 августа 2019 для Водолеев Удачный день, полный приятных событий. Появляется много хороших идей, и вы с огромным энтузиазмом начинаете воплощать их в жизнь. Окружающие не смогут остаться равнодушными, многие захотят помочь делом или советом. Вероятны приятные знакомства. Будет шанс встретить человека, который действительно близок вам по духу. Можно решать финансовые вопросы. Интуиция поможет заключить выгодные сделки, понять, на что стоит тратить деньги, а без чего можно обойтись. Часто оказываются удачными незапланированные покупки.