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Гороскоп на сегодня, 25 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2019: все знаки Зодиака
07:29 Сегодня Телеграф

25 августа 2019 года подходит для целенаправленного саморазвития.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Овнов

  • 2

    Вы можете быть несправедливыми к близким, жесткими в требованиях к подчиненным. Вам помогут решить все проблемы задушевные разговоры с близкими. Несмотря на консерватизм и стремление соблюдать традиции, вы способны менять собственные планы, стараясь сделать приятное близкому человеку.

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Тельцов

    Доверьтесь собственной интуиции и в скором будущем у вас появится отличная возможность улучшить свое материальное положение. Крупных сделок в этот день заключать не следует. Внимательно отнеситесь к просьбам близких друзей и родственников. Возможно, что именно сейчас они как никогда нуждаются в вашей поддержке.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Близнецов

    Сегодня вы будете гордиться собой. Существует высокая вероятность того, что вы будете настоящей звездой на одном мероприятии. В вашу честь могут даже устроить вечеринку. Другой причиной для гордости станет возвращение кого-то из тех людей, которых вы давно потеряли. Среди всего этого внимания и по праву заслуженной гордости вы должны обязательно уделить время себе.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Раков

    Сегодня вряд ли спокойно будет складываться социальная жизнь. Активизируются конкуренты и недоброжелатели, провоцирующие вас на конфликты. Вам предстоит бороться за свои идеалы и положение в обществе.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Львов

    В этот день вы получите огромное количество новой информации. Отнеситесь к ней очень внимательно, поскольку с ее помощью в будущем вам удастся провернуть не одно успешное дело. Не стоит пропускать мимо ушей советы близких друзей и родственников. Послеобеденное время посвятите общению с близким человеком.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Дев

    Сегодня вы рискуете потерять поддержку кого-то очень близкого. Этому может предшествовать громкий конфликт, неуместная шутка или грубая критика. В остальном выходной пройдет без проблем. Если вы планировали обновить свою одежду или купить какие-то вещи, то отправляйтесь по магазинам. Когда будете за рулем, не реагируйте ни на кого, кто вас раздражает.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Весов

    Сегодня можно рассчитывать на чистый доход, появятся возможности для накопления средств. Вторая половина дня — время реализации ваших сокровенных надежд. Будьте практичны, не оставляйте дела незавершенными, ведите учет средств. Это не помешает вам расслабиться во второй половине дня.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Скорпионов

    Довольно непросто в этот день будет понять причины того или иного поступка любимого человека. Постарайтесь просто отпустить ситуацию и предоставьте событиям возможность развиваться самостоятельно. Не следует пытаться оказываться давление на чужую деятельность. Положительного результата вы не получите.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Стрельцов

    Вы будете искать способ борьбы с кем-то, кто создает вам проблемы. Это может быть старший член семьи, родители партнера или о своенравный сосед. Среди позитивных событий сегодняшнего дня - встреча со старыми друзьями, неожиданный шопинг или выплата крупной суммы, которую вы точно никак не думали получить.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Козерогов

    Не исключены перемены в вашем окружении. Могут утратить смысл старые связи и отношения. У некоторых Козерогов появятся новые знакомые и родственники. Сейчас вам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить семейные и партнерские отношения, старую дружбу.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Водолеев

    Звезды обещают вам довольно насыщенный на события день. Хлопот будет хоть отбавляй, так что придется немало потрудиться. Окружающие будут настроены благожелательно, что даст вам возможность заручиться их помощью и поддержкой. Вечер прекрасно подойдет для пассивного отдыха в компании самых близких людей.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 25 августа 2019 для Рыб

    Сегодня вы можете грубо пошутить и задеть чьи-то чувства. В течение дня вам не рекомендуется вступать в серьезные споры и покупать дорогие вещи. Будьте бдительны. Возможно, кто-то попытается вас обмануть, и вы потратите много денег. Чтобы день прошел без проблем, оставайтесь дома и проведите время с любимым человеком или семьей.

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