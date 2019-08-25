Гороскоп на сегодня, 25 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 августа 2019 для Овнов

2 Вы можете быть несправедливыми к близким, жесткими в требованиях к подчиненным. Вам помогут решить все проблемы задушевные разговоры с близкими. Несмотря на консерватизм и стремление соблюдать традиции, вы способны менять собственные планы, стараясь сделать приятное близкому человеку. Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 августа 2019 для Тельцов Доверьтесь собственной интуиции и в скором будущем у вас появится отличная возможность улучшить свое материальное положение. Крупных сделок в этот день заключать не следует. Внимательно отнеситесь к просьбам близких друзей и родственников. Возможно, что именно сейчас они как никогда нуждаются в вашей поддержке.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 августа 2019 для Близнецов Сегодня вы будете гордиться собой. Существует высокая вероятность того, что вы будете настоящей звездой на одном мероприятии. В вашу честь могут даже устроить вечеринку. Другой причиной для гордости станет возвращение кого-то из тех людей, которых вы давно потеряли. Среди всего этого внимания и по праву заслуженной гордости вы должны обязательно уделить время себе.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 августа 2019 для Раков Сегодня вряд ли спокойно будет складываться социальная жизнь. Активизируются конкуренты и недоброжелатели, провоцирующие вас на конфликты. Вам предстоит бороться за свои идеалы и положение в обществе.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 25 августа 2019 для Львов В этот день вы получите огромное количество новой информации. Отнеситесь к ней очень внимательно, поскольку с ее помощью в будущем вам удастся провернуть не одно успешное дело. Не стоит пропускать мимо ушей советы близких друзей и родственников. Послеобеденное время посвятите общению с близким человеком.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 25 августа 2019 для Дев Сегодня вы рискуете потерять поддержку кого-то очень близкого. Этому может предшествовать громкий конфликт, неуместная шутка или грубая критика. В остальном выходной пройдет без проблем. Если вы планировали обновить свою одежду или купить какие-то вещи, то отправляйтесь по магазинам. Когда будете за рулем, не реагируйте ни на кого, кто вас раздражает.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 25 августа 2019 для Весов Сегодня можно рассчитывать на чистый доход, появятся возможности для накопления средств. Вторая половина дня — время реализации ваших сокровенных надежд. Будьте практичны, не оставляйте дела незавершенными, ведите учет средств. Это не помешает вам расслабиться во второй половине дня.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 августа 2019 для Скорпионов Довольно непросто в этот день будет понять причины того или иного поступка любимого человека. Постарайтесь просто отпустить ситуацию и предоставьте событиям возможность развиваться самостоятельно. Не следует пытаться оказываться давление на чужую деятельность. Положительного результата вы не получите.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 августа 2019 для Стрельцов Вы будете искать способ борьбы с кем-то, кто создает вам проблемы. Это может быть старший член семьи, родители партнера или о своенравный сосед. Среди позитивных событий сегодняшнего дня - встреча со старыми друзьями, неожиданный шопинг или выплата крупной суммы, которую вы точно никак не думали получить.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 августа 2019 для Козерогов Не исключены перемены в вашем окружении. Могут утратить смысл старые связи и отношения. У некоторых Козерогов появятся новые знакомые и родственники. Сейчас вам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить семейные и партнерские отношения, старую дружбу.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 августа 2019 для Водолеев Звезды обещают вам довольно насыщенный на события день. Хлопот будет хоть отбавляй, так что придется немало потрудиться. Окружающие будут настроены благожелательно, что даст вам возможность заручиться их помощью и поддержкой. Вечер прекрасно подойдет для пассивного отдыха в компании самых близких людей.