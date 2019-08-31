Гороскоп на завтра, 1 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Овнов Прекрасный день для знакомств и создания новых отношений. Возможны неожиданные сюрпризы и подарки, случайные встречи. Завтра вам представится возможность блеснуть интеллектом.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Тельцов День пройдет спокойно и размеренно. Не планируйте заниматься слишком активной деятельностью. Велика вероятность, что окружающие поставят вас перед выбором, так что придется быстро принимать решение. Не бойтесь ошибиться, в случае чего в будущем у вас будет возможность все исправить. Вечер следует провести рядом с любимым человеком.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Близнецов Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами завтра. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Раков Благоприятный и плодотворный день, в течение которого справляться со всеми возникающими проблемами поможет здравый смысл. Дела пойдут неплохо, можно браться за новые проекты, правда, при этом желательно заранее заручиться поддержкой людей, которых вы хотели бы сделать своими союзниками или покровителями.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Львов Вы ненароком можете попасть в некоторую зависимость от чужих решений. Не нужно сомневаться в собственных силах и не стоит поддаваться на провокации окружающих. Жизнь станет намного легче, если вы будете более сосредоточенными и непредвзятыми. В личной жизни звезды обещают вам много интересных встреч и знакомств.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Дев Не стоит доводить ситуацию до той стадии, когда ничего с ней сделать уже будет нельзя. Проблемы стоит решать сейчас. Желательно в первой половине дня. Вот увидите, ваш любимый человек хочет того же, просто по каким-то причинам вам об этом не говорит.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Весов День удачен для завершения серьезных дел, для консультаций со специалистами. Возможна встреча со старым другом или возвращение утерянной вещи. Не стоит рисковать, завтра возможны аварии и неполадки с техникой. Берегите нервную систему.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Скорпионов Велика вероятность, что в этот день вам безумно захочется поэкспериментировать. Очень хорошо, если все свои усилия вы направите не на собственную внешность, поскольку результат может оказаться весьма плачевным. Задумайтесь от том, как именно вы можете использовать подобное настроение для извлечения личной выгоды.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Стрельцов Завтра тревога за близкого вам человека будет отвлекать вас от работы и занимать большую часть ваших мыслей. Если вы почувствуете, что так оно и есть, под любым предлогом с работы уйдите: пользы от вас все равно будет маловато, а вот вред может оказаться нешуточным.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Козерогов Дома будьте уступчивее и не проявляйте жесткости. Не употребляйте алкоголь, это может расстроить ваше здоровье. Возможно воспаление кишечника. При плохом самочувствии лучше всего помогут средства народной медицины.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Водолеев Вам будет довольно непросто простить окружающим прошлые обиды. Не поддавайтесь собственным эмоциям. Не лучшей идеей будет припоминать былые ошибки любимому человеку. Если вы осознаете, что никогда не сможете об этом забыть, то не лучше ли перестать всех мучить? Просто прекратите общение, и дело сделано.