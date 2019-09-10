Гороскоп на сегодня, 10 сентября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Овнов
Возможны неожиданные траты и даже потери, недоразумения с женщинами. В организме увеличивается склонность к застойным явлениям, поэтому не стоит переедать или чрезмерно заниматься физической нагрузкой.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Тельцов
Возможно обострение хронических заболеваний, травмы спины. Дерзайте, рискуйте, и сегодня вы сможете сделать определенные успехи для продвижения по служебной лестнице.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Близнецов
Желание спорить и делать все по-своему может закончиться печально. Сбавьте обороты, не горячитесь и не злитесь, тем более дома. Проявляйте мудрость и сдержанность. Исключите алкоголь и не садитесь за руль.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Раков
Великолепно будут складываться отношения с противоположным полом, поэтому можете смело запланировать романтическое свидание. Ваше настроение могут испортить только старые проблемы.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Львов
Лучше заняться обычными рутинными делами, не стоит распыляться, тратить лишние силы. Самочувствие может немного ухудшиться. Сегодня не следует злоупотреблять спиртным.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Дев
Ваша активность может вызвать зависть и недовольство окружающих. Это может стать причиной того, что начальство будет слишком критично настроено в отношении вас. Не проявляйте экстравагантности, не афишируйте свои успехи.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Весов
Чудесный день для любых начинаний, а романтические встречи пройдут на особенном подъеме. Возможно начало нового романа. А от забот и волнений, ответственных переговоров, генеральных уборок, работы и деловых свиданий лучше устроить отдых.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Скорпионов
Нестабильный день в сфере бизнеса и здоровья. Неподходящее время для обращения в государственные и банковские учреждения. Неудачный момент для оформления юридических документов.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Стрельцов
Подходящий день, чтобы продемонстрировать свои таланты. Вторая половина дня неудачна для подписания договоров, проведения презентаций и получения консультаций у юристов.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Козерогов
Удачный день для реализации творческих замыслов и поиска новых идей. В отношениях с любимым человеком берите инициативу в свои руки. Вторая половина дня подходит для покупок.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Водолеев
Хороший день для творческой деятельности, отдыха и общения с детьми и любимым человеком. Утреннее время удачно для поиска новых бизнес-партнеров и решения финансовых вопросов.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 10 сентября 2019 для Рыб
Сложный день в личной и семейной жизни! Неудачное время для скоропалительных решений, незапланированных покупок, поиска или смены работы. Неуместны изменения стиля и внешности.