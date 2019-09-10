Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Овнов Едва ли удастся избежать сложностей в начале дня. Слишком многое идет не по плану, слишком часто вы оказываетесь в ситуациях, где опыт и знания, полученные раньше, оказываются бесполезны. Можно полагаться на собственную интуицию или обратиться за помощью к людям, которые прежде не раз выручали вас в трудные моменты. Главное - не терять уверенности в том, что у вас все получится. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Это время подходит для того, чтобы начать учебу или взяться за какое-то новое дело. Возможны встречи с людьми, которые прежде были вам очень дороги.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Тельцов

3 День непростой, но благоприятный. Вы настроены решительно, не отступаете перед преградами и проявляете редкую изобретательность. Всего этого оказывается достаточно, чтобы даже самое неблагоприятное стечение обстоятельств не помешало вам достичь успеха. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, которые сначала покажутся странными, а потом - очень симпатичными. Если сегодня вы захотите что-то изменить в своей жизни, сделать это будет нетрудно. Можно отказаться от вредных привычек, избавиться от того, что мешало двигаться вперед. Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Близнецов Утро будет довольно неудачным, но вам не стоит огорчаться. Уже через пару часов ситуация изменится к лучшему. Но стоит не спокойно ждать благоприятного стечения обстоятельств, а действовать. Шансы достичь успеха заметно возрастут, если вы обратитесь за поддержкой к людям, которые прежде давали вам хорошие советы или помогали в чем-то. Не исключены романтические увлечения, которые будут иметь самое приятное продолжение. Вашему обаянию трудно противостоять. Люди, прежде не замечавшие ваших достоинств, поймут, как ошибались.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Раков Нужно многое сделать, а вы не всегда в настроении прикладывать усилия. Это не беда. Оглядевшись по сторонам, вы наверняка найдете человека, которому можно поручить все самое сложное и утомительное. Стоит сразу подумать, чем вы его отблагодарите - даже самые бескорыстные помощники не откажутся от поощрения. Будет возможность узнать нечто новое и важное, научиться тому, что вскоре потребуется. Творческий потенциал снижен. Собственных хороших идей может не появиться, зато чужие вы подхватите на лету.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Львов Очень трудно договориться с кем бы то ни было о совместных действиях. Если вам нужен хороший результат - полагайтесь на себя, не ждите ни благоприятного стечения обстоятельств, ни помощи со стороны. Прежде чем принять любое предложение, даже самое заманчивое, тщательно изучите ситуацию, поговорите с людьми, которые знают больше вас. Вы можете добиться успеха, действуя самостоятельно, но времени для этого потребуется много. Будьте терпеливы: умение дождаться благоприятного момента позволяет экономить силы и энергию.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Дев День обещает массу ярких впечатлений, запоминающихся моментов. Постарайтесь провести больше времени в компании друзей - это заметно поднимет настроение, вы почувствуете себя бодрее и энергичнее. Старые знакомые охотно помогают в делах, благодаря им вы находите выход из любых сложных ситуаций. Не исключены предложения о смене работы, начале долгосрочного сотрудничества. Некоторые Девы найдут применение своим талантам, о которых прежде мало кто догадывался. Финансовое положение улучшится. Не исключено, что вам вернут старые долги.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Весов Будет много споров. Вы не только не стараетесь избежать их, но и провоцируете иногда, не задумываясь о том, к чему это может привести. Отношения с давними друзьями, проверенными союзниками становятся более напряженными. Доверять друг другу труднее, а взаимных претензий все больше. Не исключено, что вы предпочтете действовать самостоятельно, не рассчитывая на других. Во второй половине дня возможны приятные сюрпризы. Не исключено, что напомнят о себе люди, которых вы давно не видели. Вы будете рады возможности пообщаться с ними.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Скорпионов Важна умеренность во всем. Если вы будете хотеть слишком многого, поставите перед собой слишком высокие цели, то рискуете остаться ни с чем. Скорпионы, готовые довольствоваться скромными успехами, но старающиеся извлечь максимум пользы из сложившихся обстоятельств, добьются большего, чем ожидали. Избежать споров нелегко, но вы следите за тем, чтобы мелкие разногласия не превращались в серьезные конфликты. Особенно трудно оказывается поладить с теми, кто старше: такие люди смотрят на вас свысока, и это отнюдь не радует.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Стрельцов Спокойно проходит первая половина дня, едва ли вам придется о чем-то волноваться. Вы не беспокоитесь о том, на что не можете повлиять, но ни на минуты не теряете контроля над ситуацией там, где от вас хоть что-то зависит. Возможны необычные, удивительные совпадения, происшествия, которые заставят вас изменить отношение к недавним событиям и окружающим. Идеи, появляющиеся в конце дня, гениальны. Вскоре вы воплотите их в жизнь. В этом охотно помогут новые знакомые, отношения с которыми будут складываться гармонично.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Козерогов Старайтесь не смешивать деловые и личные отношения, не полагайтесь на личные симпатии и антипатии там, где речь идет о бизнесе, возможной прибыли или важных творческих проектах. Меньше рискуйте, особенно в первой половине дня: в это время поддержка звезд будет очень скромной. Не стоит доверять тем, кто обещает слишком многое. Сегодня кто-то может попытаться использовать вас в своих интересах. Вторая половина дня больше подходит для отдыха и восстановления сил, чем для решительных действий. Можно вспомнить о старом хобби - оно поможет прогнать неприятные мысли.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 сентября 2019 для Водолеев