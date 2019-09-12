Скачать
Четверг, 12.09.2019
Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
Депутаты проголосовали за защиту права собственности
Депутаты проголосовали за защиту права собственности
Коноплянка объяснил, почему выбрал в Шахтере 15-й номер (Видео)
Коноплянка объяснил, почему выбрал в Шахтере 15-й номер (Видео)
Xiaomi анонсировала новую версию игрового смартфона Black Shark 2 Pro (Фото)
Xiaomi анонсировала новую версию игрового смартфона Black Shark 2 Pro (Фото)

Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
19:01 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

13 сентября 2019 года стоит всерьез подумать о том, как с пользой и на позитиве провести холодный сезон.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Овнов

    Успешный день для обращения в государственные и медицинские учреждения, решения семейных вопросов. Сохраняется напряженный период в творческой и профессиональной сфере.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Тельцов

    Вам потребуется задействовать все свое творческое мышление, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Постарайтесь не брать на себя слишком большую ответственность, поскольку у вас попросту может не хватить сил, чтобы со всем справиться. Во второй половине дня не планируйте никакой активности. Вас будет ожидать небольшой сюрприз.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Близнецов

    Завтра можно наконец-то забыть про свое уныние и душевные терзания, потому что, начиная с завтрашнего дня, у вас все будет складываться как нельзя лучше. Абсолютно все: прогулки по городу, общение с друзьями будет приносить вам столько положительных эмоций, что и на работе вы будете просто летать!

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Раков

    Нестабильный день в личной жизни и партнерских отношениях. Неподходящее время для заключения соглашений и публичных выступлений. Ближе к вечеру возможны конфликты с руководством.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Львов  

    Не лучшим решением в этот день станет идти на поводу у собственных эмоций. Постарайтесь вести себя как можно более сдержанно, особенно в присутствии малознакомых людей. Вам будет крайне сложно довести до конца любое дело из-за собственной рассеянности. Постарайтесь не нагружать себя работой и посвятите больше времени отдыху.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Дев 

    Не стоит играть против правил, вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата. Лучше несколько раз подумать, чем горько плакать над разбитым корытом.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Весов

    Напряженный день на работе, в творческой деятельности и любви. Возможны спорные ситуации с коллегами, членами семьи и друзьями. Вероятно ухудшение здоровья и сложности в бизнесе.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Скорпионов

    Не самое лучшее время для того, чтобы судить людей по их поступкам. Не нужно быть слишком строгим и категоричным к своему окружению. Не судите предвзято, поскольку если вы дадите человеку шанс на то, чтобы раскрыться и проявить себя, то, поверьте, он немало вас удивит.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Стрельцов

    В этот день звезды не рекомендуют вам злоупотреблять служебным положением в личных целях, ибо до добра такое злоупотребление явно не доведет. Боле того, у вас могут начаться проблемы с карьерным ростом и комфортным пребыванием на рабочем месте, что совсем неприятно.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Козерогов

    Неустойчивый день в творческой и профессиональной деятельности. Возможны спорные ситуации с коллегами, детьми и любимым человеком. Сложное время для построения личных отношений.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Водолеев

    Постарайтесь, чтобы все ваши действия в этот день были целесообразны и продуманы. Возможно, вам стоит больше внимания уделять подтексту услышанной информации. Не все то золото, что блестит. Не бойтесь принимать жестких решений в отношении окружающих. Любые конфликты, затеянные в это время окончатся не в вашу пользу.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Рыб

    Завтра велика вероятность того, что вас повысят по службе или нагрузят дополнительными обязанностями, которые наверняка раньше вас пугали в силу своей сложности и ответственности. Главное, чтобы ввиду этого зарплату тоже прибавили, а со сложностями вы справитесь.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.09 - 15.09.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.09 - 15.09)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 13 сентября, 13 сентября, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
03 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе усилились обстрелы: сводка ООС
На Донбассе усилились обстрелы: сводка ООС
Перейдет ли черная кошка дорогу солнцу: погода в пятницу, 13 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября
Подробности разговора Зеленского и Ниинисте
Подробности разговора Зеленского и Ниинисте
Герцогиня Сассекская представила дебютную капсульную коллекцию одежды (Фото, Видео)
Герцогиня Сассекская представила дебютную капсульную коллекцию одежды (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь