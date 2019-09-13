Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Овнов Успешный день для обращения в государственные и медицинские учреждения, решения семейных вопросов. Сохраняется напряженный период в творческой и профессиональной сфере.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Тельцов Удачный день в сфере предпринимательской деятельности. Возможны перспективные предложения для развития бизнеса. Вторая половина дня удачна для обращения к руководству и покупок.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Близнецов Благоприятный день для воплощения своих идей, построения долгосрочных планов и укрепления личных отношений, успешный период в карьере, сфере бизнеса и здоровья.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Раков Нестабильный день в личной жизни и партнерских отношениях. Неподходящее время для заключения соглашений и публичных выступлений. Ближе к вечеру возможны конфликты с руководством.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Львов Подходящий день для завершения дел и подведения итогов. Хорошее время для посещения эзотерических и психологических семинаров. Вечером уделите внимание своей внешности!

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Дев Нестабильный день в сфере бизнеса. Остерегайтесь неискренних поступков со стороны компаньонов. Возможен неожиданный визит контролирующих органов. Уделите внимание здоровью!

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Весов Напряженный день на работе, в творческой деятельности и любви. Возможны спорные ситуации с коллегами, членами семьи и друзьями. Вероятно ухудшение здоровья и сложности в бизнесе.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Скорпионов Благоприятный день для выстраивания отношений с зарубежными партнерами. Удачное время для посреднической деятельности. Отличный момент для командировок и отдыха заграницей.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Стрельцов Утром возможны конфликты с детьми. Прекрасный день для романтического свидания или знакомства. Психологически-сложный период в отношениях с руководством и подчиненными.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Козерогов Неустойчивый день в творческой и профессиональной деятельности. Возможны спорные ситуации с коллегами, детьми и любимым человеком. Сложное время для построения личных отношений.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 сентября 2019 для Водолеев Утро подходит для решения профессиональных задач. Начинается аварийно-опасный период! Неудачное время для обращения к начальству по финансовым вопросам.