Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Овнов
Успешный день для обращения в государственные и медицинские учреждения, решения семейных вопросов. Сохраняется напряженный период в творческой и профессиональной сфере.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Тельцов
Удачный день в сфере предпринимательской деятельности. Возможны перспективные предложения для развития бизнеса. Вторая половина дня удачна для обращения к руководству и покупок.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Близнецов
Благоприятный день для воплощения своих идей, построения долгосрочных планов и укрепления личных отношений, успешный период в карьере, сфере бизнеса и здоровья.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Раков
Нестабильный день в личной жизни и партнерских отношениях. Неподходящее время для заключения соглашений и публичных выступлений. Ближе к вечеру возможны конфликты с руководством.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Львов
Подходящий день для завершения дел и подведения итогов. Хорошее время для посещения эзотерических и психологических семинаров. Вечером уделите внимание своей внешности!
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Дев
Нестабильный день в сфере бизнеса. Остерегайтесь неискренних поступков со стороны компаньонов. Возможен неожиданный визит контролирующих органов. Уделите внимание здоровью!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Весов
Напряженный день на работе, в творческой деятельности и любви. Возможны спорные ситуации с коллегами, членами семьи и друзьями. Вероятно ухудшение здоровья и сложности в бизнесе.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Скорпионов
Благоприятный день для выстраивания отношений с зарубежными партнерами. Удачное время для посреднической деятельности. Отличный момент для командировок и отдыха заграницей.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Стрельцов
Утром возможны конфликты с детьми. Прекрасный день для романтического свидания или знакомства. Психологически-сложный период в отношениях с руководством и подчиненными.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Козерогов
Неустойчивый день в творческой и профессиональной деятельности. Возможны спорные ситуации с коллегами, детьми и любимым человеком. Сложное время для построения личных отношений.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Водолеев
Утро подходит для решения профессиональных задач. Начинается аварийно-опасный период! Неудачное время для обращения к начальству по финансовым вопросам.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 13 сентября 2019 для Рыб
Невнимательность в людных местах может привести к кражам! Неудачное время для проведения коллективных мероприятий. Вторая половина дня удачна для деловых поездок и встреч.