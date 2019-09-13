Скачать
Пятница, 13.09.2019
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, предусматривает благоприятный день, удачный для монотонного труда.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Овнов

    Успешный день для обращения в государственные и медицинские учреждения, решения семейных вопросов. Сохраняется напряженный период в творческой и профессиональной сфере.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Тельцов

    Удачный день в сфере предпринимательской деятельности. Возможны перспективные предложения для развития бизнеса. Вторая половина дня удачна для обращения к руководству и покупок.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Близнецов

    Благоприятный день для воплощения своих идей, построения долгосрочных планов и укрепления личных отношений, успешный период в карьере, сфере бизнеса и здоровья.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Раков

    Нестабильный день в личной жизни и партнерских отношениях. Неподходящее время для заключения соглашений и публичных выступлений. Ближе к вечеру возможны конфликты с руководством.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Львов  

    Подходящий день для завершения дел и подведения итогов. Хорошее время для посещения эзотерических и психологических семинаров. Вечером уделите внимание своей внешности!

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Дев 

    Нестабильный день в сфере бизнеса. Остерегайтесь неискренних поступков со стороны компаньонов. Возможен неожиданный визит контролирующих органов. Уделите внимание здоровью!

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Весов

    Напряженный день на работе, в творческой деятельности и любви. Возможны спорные ситуации с коллегами, членами семьи и друзьями. Вероятно ухудшение здоровья и сложности в бизнесе.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Скорпионов

    Благоприятный день для выстраивания отношений с зарубежными партнерами. Удачное время для посреднической деятельности. Отличный момент для командировок и отдыха заграницей.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Стрельцов

    Утром возможны конфликты с детьми. Прекрасный день для романтического свидания или знакомства. Психологически-сложный период в отношениях с руководством и подчиненными.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Козерогов

    Неустойчивый день в творческой и профессиональной деятельности. Возможны спорные ситуации с коллегами, детьми и любимым человеком. Сложное время для построения личных отношений.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Водолеев

    Утро подходит для решения профессиональных задач. Начинается аварийно-опасный период! Неудачное время для обращения к начальству по финансовым вопросам.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 сентября 2019 для Рыб

    Невнимательность в людных местах может привести к кражам! Неудачное время для проведения коллективных мероприятий. Вторая половина дня удачна для деловых поездок и встреч.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.09 - 15.09.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.09 - 15.09)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 13 сентября, 13 сентября, Астропрогноз, Зодиак 12 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
04 Нардепы-"прогульщики" будут наказаны: детали
05 Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Дочь Цемаха заявила, что отец вернулся в ОРДЛО
Дочь Цемаха заявила, что отец вернулся в ОРДЛО
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь