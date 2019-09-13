Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Овнов Неподходящий день для загородных поездок с друзьями и ремонтных работ на даче. Возможны споры с соседями и обиды на дальних родственников. Удачное время для развлечений с детьми.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Тельцов Не лучший день для работы в коллективе. Все в окружающих будет вас раздражать. Придется проявить немалое терпение, чтобы не задеть чужие чувства своим жестким рабочим настроем. Если почувствуете, что терпение на исходе сделайте все возможное, чтобы избежать любых конфликтов. Выйдите на свежий воздух или просто немного переведите дух.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Близнецов Не спешите завтра делиться вашими непосредственными обязанностями с вашими коллегами. Возможно, такая их инициатива будет замечена начальством, и теперь эти обязанности будут принадлежать им навсегда, причем на вашей и на их зарплате это очень ярко отразится.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Раков Уделите внимание здоровью и домашним любимцам! Подходящее время для посещения косметолога, массажиста и тренингов личностного роста. Удачны романтические знакомства и встречи.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Львов День прекрасно подойдет для того, чтобы вызвать на серьезный разговор своего партнера. Постарайтесь избегать в своей речи грубых и нецензурных выражений. Повышенные интонации могут спровоцировать конфликт, что лишь навредит текущему положению дел. Будьте спокойны и рассудительны. Пора принять решение, которое вы очень долго откладывали.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Дев Завтра вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Весов Напряженный день в отношениях с начальством. Подходящий момент для поиска офисного помещения. Вам могут предложить новую интересную работу. Возможны спорные ситуации в семье.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Скорпионов День станет успешным для вас лишь в том случае, если вы будете честны и искренни в своих намерениях. Любая ложь, будет строго наказуема, поэтому чтобы не навлечь на свою голову тридцать три несчастья, постарайтесь избегать любых преувеличений в беседах с окружающими. Вечер прекрасно подойдет для уединенного отдыха с любимым человеком.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Стрельцов Завтра звезды рекомендуют вам сбежать из офиса чем раньше, тем лучше. Лишь бы неприятностей с начальством из-за этого не возникло, а то ведь всякое может случиться. Иначе за рабочим столом вы, как водится, все пропустите, и узнаете уже от третьих лиц, что не есть хорошо.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Козерогов Утром возможны непредвиденные расходы. Благоприятное время в сфере торговли, возможна прибыль. Напряженный период в отношениях с деловыми партнерами и личной жизни.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Водолеев Вы получите отличную возможность изменить положение дел в своей личной жизни в лучшую сторону. При удачном стечении обстоятельств вам удастся некоторым образом повлиять на решение своего партнера. Стоит более внимательно отнестись к возможности выбора в той или иной ситуации. Опасайтесь поспешных и непродуманных решений.