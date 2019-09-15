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Воскресенье, 15.09.2019
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Гороскоп на завтра, 16 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 16 сентября 2019: все знаки Зодиака
19:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Этот день для всех знаков Зодиака без исключения будет очень тяжелым и противоречивым.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Овнов

Конфликтный день в общении с членами семьи, особенно с партнером по браку. Но удачны покупки в кредит. Успешный период в сфере предпринимательской деятельности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Тельцов

Удачный день для купли-продажи недвижимости, запланированных крупных приобретений в дом и решения жилищно-бытовых вопросов. Благоприятное время для оздоровительных мероприятий.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Близнецов

Хороший день, чтобы помечтать и задуматься о перспективах на будущее! Неподходящее время для незапланированных покупок, особенно в рассрочку и принятия важных решений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Раков

Уделите внимание документам! Вторая половина дня неудачна для заключения финансовых сделок и подписания контрактов с иностранными партнерами. Вероятны конфликты с начальством.

Лев (23 июля – 24 августа)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Львов  

Напряженный день в отношениях с руководством. На работе могут возникнуть непредвиденные ситуации. Нестабильная ситуация в кредитно-финансовой сфере и инвестиционной деятельности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Дев 

Подходящее время для решения текущих дел, поездок, планирования и запланированных покупок техники и средств связи. Вечер удачен для отдыха в кругу семьи или родственников.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Весов

Утром будьте внимательны за рулем! Удачное время для посещения салона и проведения переговоров. Напряженный период в кредитно-финансовой сфере и с наличными деньгами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Скорпионов

Сочетание планет подарит Скорпионам неожиданный сюрприз, удивление, сильное возбуждение чувств. Вероятно какое-то заманчивое предложение. Подумайте хорошенько, прежде чем принять предложение, ведь то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Стрельцов

Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдет беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями. Настройтесь на того человека, с которым вам предстоит общение. Говорите с ним о том, что ему интересно, и вы будете способны понимать его без слов. Это изменит к лучшему ваши отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Козерогов

Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, Козероги могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Водолеев

Этот день благоприятен для общения с целью расширения горизонта интересов, а также просто дружеских встреч. Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Избегайте конфликтов с братьями и сестрами по поводу семейной недвижимости.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 сентября 2019 для Рыб

День располагает к пассивному отдыху. Наилучшим отдыхом станет просмотр кинофильмов или чтение беллетристики. Удовольствие доставит контакт с водой, поэтому побалуйте себя горячей ванной с морской солью или травами. Рыбам, страдающим повышенным давлением, нужно отказаться от физических и эмоциональных перегрузок.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.09 - 15.09.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.09 - 15.09)

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