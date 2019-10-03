Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 октября 2019 для Овнов Овны в этот день могут столкнуться с финансовым дефицитом. Вероятно, не хватит совсем не значительной суммы, чтобы сделать действительно стоящее приобретение. Других разочарований, скорее всего, эта пятница не принесёт. Тем, кто приложил немало трудов для карьерных побед, удастся заслужить похвалу от руководства. Одиноким Овнам есть смысл принять приглашение в гости или на какое-то торжество. Не забывайте одеваться в соответствии с переменчивой осенней погодой.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 октября 2019 для Тельцов Тельцы в этот день смогут избежать крупных волнений. Скорее всего, начнётся конфликт, который, лишь благодаря счастливой случайности, закончится без «кровопролития». Острые ситуации не исключены в личных делах. Избегайте гипертрофированной ревности к партнёру по браку, не флиртуйте с людьми, уже состоящими в отношениях, и сохраняйте дистанцию с коллегами по работе. Вечер – неплохой период для созидательных дел, для посещения выставки или экскурсии.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 октября 2019 для Близнецов Многие Близнецам завтра не будут лезть за словом в карман. Красноречие поможет достичь успеха и в профессиональных, и в личных делах. Особенно повезёт одиночкам. Есть шанс начать красивые отношения. Не желательно употреблять в пищу блюда, приготовленные новичками, а также не спать допоздна, вступать в словесные перепалки, заниматься экстремальными видами спорта, чувствуя нездоровье. Особое удовольствие принесут водные процедуры и медитация.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 октября 2019 для Раков Ракам 4 октября можно провести небольшие перемены. Обновите рабочее место, наведите на нём чистоту, помиритесь с коллегой, которого не раз задевали. Вечером предвидятся наплывы гостей (возможно, людей, которых слегка недолюбливаете). Зная этот прогноз, есть смысл заранее придумать, как интересно развлечься за пределами дома. Покупки, сделанные сегодня, могут оказаться довольно удачными. Под запретом приём непроверенных лекарственных препаратов и самолечение в целом.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 4 октября 2019 для Львов

6 Львы завтра не застрахованы от плохих новостей. Скорее всего, они будут касаться кого-то другого, но всё равно слегка опечалят. Ещё одной сенсацией может стать неожиданное финансовое поступление из незапланированного источника. Что касается сферы чувств, здесь можно рассчитывать на большой интерес со стороны противоположного пола. Тем, кто мечтает начать любовный роман, удастся заинтересовать привлекательного человека. Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 4 октября 2019 для Дев Некоторые Девы завтра позволят себе дурачиться и капризничать. Такое поведение допустимо с друзьями, семьёй, но никак не с начальством или с коллегами по работе. Сдержанность и тактичность – вот главные козыри в ходе собеседования, в попытках наладить отношения с руководством, а также в общении с трудными клиентами своего предприятия. Под занавес дня может появиться плаксивость и недовольство собой. Рекомендуется пообщаться с лучшим другом или с психологом.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 4 октября 2019 для Весов

8 Весы в этот день будут уделять много времени семейным делам. Скорее всего, в приоритете будут младшие родственники. Тем, у кого пока нет детей, стоит задуматься о продолжении рода. В рабочее время постарайтесь не отвлекаться на телефонные звонки и на прочие факторы. Чтобы укрепить профессиональный авторитет, можно взять на себя сложный проект, от которого отказались коллеги. Тем, кто планирует отправиться в путь, не следует забывать взять с собой мини-аптечку. Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 октября 2019 для Скорпионов Скорпионов в этот день может разозлить чья-то высокомерная выходка. Это событие, вероятно, произойдёт рано утром, задав тон целому дню. Не исключены неприятные эпизоды на транспорте, на работе или в диалогах с соседями. Ближе к вечеру раздражение сменится позитивом. Предвидятся душевные посиделки с друзьями, поездки по незнакомым местам, общение с приятными незнакомцами или интересная интернет-переписка. Можно составить список ближайших покупок.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 4 октября 2019 для Стрельцов Стрельцам 4 октября 2019 не следует давить на близких людей. Любой диалог принесёт куда лучшие результаты, если общаться на уважительной ноте. Планируя вечерний досуг, откажитесь от авантюрных и рискованных планов. Стрельцам-одиночкам не следует без оглядки верить словам, услышанным от незнакомцев противоположного пола. Ошибки вероятны в ходе сложного диалога, от которого зависит судьба бизнеса или карьеры (тщательно взвешивайте каждое слово).

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 октября 2019 для Козерогов Многим Козерогам завтра будет присущ повышенный деловой энтузиазм. Проявив определённый напор, можно достичь неплохого успеха в работе. Есть шанс, что порадует диалог с кем-то из сослуживцев или будет получена позитивная новость, связанная с финансовой сферой. Тем, кто планировал сделать дорогую покупку, рекомендуется ещё раз прочесть отзывы об этом товаре. Вечером предвидится лёгкое недомогание, способное омрачить поездку в гости или посещение какого-то мероприятия.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 октября 2019 для Водолеев Водолеям 4 октября 2019 г будет важно получать от окружающих поддержку, внимание и любовь. Есть риск существенно захандрить, столкнувшись со всего одной, но довольно серьёзной проблемой. После полудня обстановка станет намного спокойней. Можно навестить старших членов семьи или лучшего друга (человека, которому можно пожаловаться на неприятности). Пятница подходит для любовных реформ. Тем, кто в ссоре со своей половинкой, следует сделать первый шаг к примирению.