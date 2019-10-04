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Гороскоп на завтра, 5 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 5 октября 2019: все знаки Зодиака
19:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Есть риск, что суббота внезапно приобретет негативный окрас, если потакать своим дурным настроениям.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Овнов 

    Вероятно, имущественные интересы завтра не слишком занимают Овна, но он будет способен сохранить и приумножить имеющееся. В любви нежные и страстные, Овны способны завоевать сердце своего избранника. Активизируйте свою внутреннюю потребность активно действовать, отстаивайте себя в жизни, не упускайте из рук своего счастья.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Тельцов 

    Вы полны творческих сил и сможете быстро принять решение. 5 октября 2019 ждите предложений, которые позволят вам расширить сферу деятельности.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Близнецов 

    Снижение общего энергетического потенциала может привести к ошибкам в тех видах деятельности, которые относятся к разряду опасных, а также при управлении всеми видами транспорта. По гороскопу 5 октября 2019 будьте осторожны в поездках, остерегайтесь ДТП. Рекомендуется оценить вред определенных привычек для своего физического и духовного состояния и сознательно захотеть избавиться от них.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Раков

    Ваш руководитель Овен? Вам повезло. Он работает с полнейшей самоотдачей и того же требует от подчиненных. Овен всегда верит в успех дела и даже может спасти предприятие от банкротства. Подчеркните его заслуги, восхититесь его энергией и вы будете одним из высокооплачиваемых работников.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Львов   

  • 6

    Семейный конфликт может иметь позитивный результат. Одним словом, гроза прогремела - дышать стало легче. Зная, кто на что претендует, вы можете искать пути выхода из кризиса. При правильном поведении вы только улучшите качество своей жизни.

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Дев  

    Перед многими рожденными под знаком Девы, 5 октября 2019 будет стоять тяжелая задача - исправить прежние ошибки ценой физических страданий. Поэтому вероятно заболевание, которое может нарушить все ваши планы. 5 октября 2019 противопоказано роптание и вопрошание: «За что?» Рекомендуется все обдумать и осознать причину своего недомогания, а затем обратиться к опытному специалисту. Не пренебрегайте витаминными препаратами, только убедитесь в их качестве.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Весов 

  • 8

    Завтра Весам предстоит сделать еще один шаг вперед. На руках у многих «козыри» - положение в обществе, материальное обеспечение, крепкая семья. Важно правильно ими распорядиться. Позвольте событиям увлечь вас за собой, доверьтесь своей судьбе - и все у вас получится.

    Скорпион (27 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Скорпионов 

    Первый день недели отмечен прекрасным самочувствием, бодростью тела и духа. По гороскопу 5 октября 2019 хорошо приступать к занятиям спортом, осваивать новые сложные комплексы упражнений. Кого-то из Скорпионов заинтересуют йога или дыхательная гимнастика, восточные единоборства.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Стрельцов 

    Многие Стрельцы сумеют, наконец, с успехом начать собственный бизнес, подведя черту под прежними планами и не слишком успешными действиями. Вам надо искать надежных партнеров, чтобы объединить собственные капиталы с финансами опытных людей более стабильных знаков, например Козерога или Девы.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Козерогов

    Главным вашим качеством завтра будет непрерывное творческое горение, способность аккумулировать свой опыт и воплощать его в конкретный продукт. Ваша задача - сочетать конъюнктуру рынка и собственное вдохновение.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Водолеев 

    Здоровье большинства представителей этого знака вполне устойчиво. 5 октября 2019 эмоциональный и энергетический фон будет достаточно высоким. Вам не мешало бы позаботиться о внешности: сделать чистку лица, тонизирующие и питательные маски, а также несложные косметические операции.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 октября 2019 для Рыб

    Этот день благоприятен для активного овладения знаниями, знакомств и командировок. Вы можете в любое время изменить свою судьбу, стать ее хозяином, если оставите старые, уже надоевшие дела и посмотрите на мир вокруг свежим взглядом, постараетесь установить новые контакты с теми, кому ваша помощь нужна и кто, в свою очередь, может помочь вам.

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