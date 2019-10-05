Гороскоп на сегодня, 5 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 октября 2019 для Овнов Этот день хорошо подходит для общения, обсуждения условий сотрудничества. Вы хорошо понимаете, каковы интересы других, часто догадываетесь об истинных желаниях и намерениях окружающих. Едва ли кто-то сможет скрыть от вас важную информацию, ввести в заблуждение. Трудно даются дела, требующие аккуратности, внимания к деталям. Приходится приложить немало усилий, чтобы довести их до конца. Зато там, где нужны творческий подход и фантазия, вы справляетесь лучше других. У вас появляются такие идеи, которые окружающим никогда бы не пришли в голову.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 октября 2019 для Тельцов Начало дня будет сложным. В это время окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. В большинстве случаев это оказывается некстати, приводит к проблемам. К тому же вас раздражают многочисленные советы, которые лишь с большой натяжкой можно назвать полезными. Вы все же стараетесь держать себя в руках и ни с кем не ссориться, но это отнимает массу сил. Вторая половина дня складывается куда удачнее. Она открывает заманчивые перспективы перед теми, кто не боится браться за новые дела. Можно достичь больших успехов, справиться с задачей, которая прежде казалась почти неразрешимой.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 октября 2019 для Близнецов Благоприятный день, подходящий для работы. Вы способны справиться даже со сложными делами, которые оказались не по силам другим. Новые, необычные задачи, решение которых требует не только знаний, но и творческого подхода, даются вам на удивление легко. Блестящие идеи всегда появляются у вас вовремя. Вероятны знакомства. Люди, с которыми вы встречаетесь, на многое смотрят не так, как вы, поэтому общение с ними оказывается особенно интересным. Не исключено, что именно с этого дня начнется долгая дружба или плодотворное сотрудничество.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 октября 2019 для Раков Старайтесь никуда не спешить. Сегодня у вас гораздо лучше получается наблюдать и делать выводы, чем действовать. Можно строить планы на будущее, но обсуждать их стоит только с людьми, в поддержке которых вы совершенно уверены. Остальные больше отвлекают и сбивают с толку, чем помогают. Во второй половине дня будет возможность положить конец давним разногласиям, восстановить отношения, прежде игравшие важную роль в вашей жизни. Вы спокойны и рассудительны, не поддаетесь на провокации и даже в напряженные моменты сохраняете дружелюбие.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 5 октября 2019 для Львов

6 День сложится неплохо, если вы не пойдете на поводу у своих мимолетных желаний. Прежде, чем предпринять что-то, подумайте, какие последствия будут иметь ваши действия. К собственным идеям стоит отнестись критически, даже если они кажутся гениальными: не все, что приходит вам в голову, нужно немедленно воплощать в жизнь. Будет возможность успешно завершить дела, которыми вы занимались в последнее время, добиться отличных результатов. Вторая половина дня дает шанс урегулировать давние конфликты. Отношения, складывавшиеся напряженно, становятся более гармоничными. Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 5 октября 2019 для Дев Отличный плодотворный день. Вы ни минуты не тратите напрасно, поэтому добиваетесь большего, чем представители других знаков. Часто везет в совершенно новых делах, вы быстро учитесь всему, что может пригодиться. Порой оказывается важной информация, полученная почти случайно. Не раз и не два вы порадуетесь тому, что ничего не забываете. Не исключены полезные знакомства. Вашими талантами и умениями заинтересуются влиятельные люди. Хорошо складываются деловые поездки, с одной из них может начаться новый этап вашей карьеры.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 5 октября 2019 для Весов

8 Важные и сложные дела стоит планировать на первую половину дня, поскольку она будет особенно благоприятной. Удачно решатся вопросы, которые в последнее время не давали вам покоя, появится определенность в планах на будущее. Некоторые Весы получат заманчивые предложения, касающиеся работы. Во второй половине дня потребуется осторожность. Кто-то попытается втянуть вас в сомнительные авантюры. Стоит насторожиться, если вам обещают золотые горы. Сегодня вы кажетесь легкой добычей тем, кто привык использовать других людей в своих интересах. Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 октября 2019 для Скорпионов Отличный плодотворный день. Проявите настойчивость, и вы добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Вы многим нравитесь. Не нужно прикладывать усилия, чтобы произвести впечатления - природного обаяния оказывается достаточно. Возможно начало романтической истории, но тут многое будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу. Многие Скорпионы смогут исправить ошибки, которые допустили раньше.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 5 октября 2019 для Стрельцов Стоит быть внимательнее с утра: в это время возможны ошибки в расчетах, промахи там, где любая мелочь может сыграть важную роль. Не спешите принимать решение. Сейчас вы многое упускаете из виду, часто торопитесь с выводами. Даже к простым и хорошо знакомым делам нужно подходить очень серьезно. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Интуиция подсказывает, как лучше действовать, прислушайтесь к ней, и вы сможете достичь давно поставленных целей. Возможны деловые предложения, на которые захочется ответить согласием.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 октября 2019 для Козерогов Благоприятный день. Вы можете добиться многого, поскольку не отступаете перед трудностями, с энтузиазмом беретесь за решение самых сложных задач. Часто помогают старые знакомые, к ним же можно обращаться за советами. Но не стоит слишком увлекаться, помните, что от вас будут ждать ответных услуг. Вероятны денежные поступления. Они окажутся чуть меньше, чем вы ожидали, но все же порадуют и будут очень кстати. Во второй половине дня многие Козероги сделают удачные покупки. Не исключены и сюрпризы, подарки.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 октября 2019 для Водолеев Вы стремитесь к цели, и вряд ли кто-то сегодня сможет отвлечь вас, запутать или сбить с толку. Осторожность в делах приносит плоды: вы вовремя замечаете ошибки и неточности, разоблачаете тех, кто пытается схитрить. Вероятны перемены к лучшему в финансовой сфере, денежные поступления, возвращение старых долгов. Во второй половине дня могут возникнуть небольшие разногласия с близкими. Серьезных конфликтов удается избежать, потому что вы спокойно отстаиваете свою точку зрения, сами не даете воли эмоциям и другим не позволяете этого.