Гороскоп на сегодня, 6 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 октября 2019 для Овнов Будет нелегко, но вы справитесь. Большой ошибкой сегодня было бы ждать, что кто-то станет решать ваши проблемы - делать это нужно самостоятельно. Чаще обычного приходится действовать на свой страх и риск. Вас это не смущает, вы готовы к испытаниям. Не исключено, что ваши сегодняшние достижения привлекут внимание влиятельных людей, помогут найти сильных союзников. Старайтесь показать себя с лучшей стороны. Не только ваши достижения, но и ошибки не останутся незамеченными. Стоит постараться, чтобы не испортить свою репутацию.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 октября 2019 для Тельцов Первая половина дня удачна. Нельзя сказать, что в это время звезды все делают за вас. Но все же открывается много новых возможностей, вам часто везет в делах, сложные задачи решаются быстро. Хорошо проходят деловые переговоры, не исключено, что вам предложат долгосрочное сотрудничество. Вторая половина дня больше подходит для отдыха, утомительные дела стоит отложить на потом. Вероятны неожиданные визиты. Часто гости приходят без приглашения, но вы все равно им рады и время проходит очень приятно.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 октября 2019 для Близнецов Хотя день будет непростым и противоречивым, серьезных проблем не возникнет. Вам очень пригодится умение общаться с разными людьми, находить общий язык даже с теми, кто не похож на вас. Вы раньше других получаете полезную информацию, вовремя обращаете внимание на какие-то детали, которые позже могут оказаться важными. Не исключено, что решения, принятые сегодня, сыграют значительную роль в вашей жизни, положат начало серьезным переменам к лучшему. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 октября 2019 для Раков Не позволяйте мелким трудностям и недоразумениям выбить вас из колеи. Этот день не назовешь безоблачным, но все же он не так плох, как может показаться поначалу. Не пугайтесь, если что-то идет не так. Целеустремленность и настойчивость приносят поистине потрясающие плоды. Часто оказываются полезными знания, полученные раньше. Собственному опыту стоит доверять больше, чем советам, которые щедро раздают окружающие. Не торопитесь решать финансовые вопросы, делать какие-то крупные покупки, особенно если они не были запланированы заранее.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 6 октября 2019 для Львов Не торопитесь. Утро может быть довольно сложным, но потом влияние позитивных тенденций будет усиливаться. До полудня лучше не браться за важные дела и не обсуждать серьезные вопросы. Прежде, чем подписывать любые документы, внимательно изучите их содержание. Небрежность в делах может обойтись дорого. Позже наступит благоприятное время для самых разных встреч. Вам нетрудно будет произвести хорошее впечатление - достаточно вести себя естественно. Возможны приятные известия от старых знакомых, а также приглашения, от которых не захочется отказываться.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 6 октября 2019 для Дев Первая половина дня благоприятна. Вы можете действовать по-своему, руководствоваться подсказками интуиции. Разногласий с окружающими в это время практически не возникает: всем ясно, что к чужим аргументам вы не прислушаетесь, поэтому споры бесполезны. Позже наступит более сложное время, вероятность ошибок возрастет. Лучше не торопиться там, где дело касается денег: вы склонны тратить их напрасно, вкладывать в сомнительные проекты. Любые поездки, в которые вы отправляетесь во второй половине дня, могут отнять много времени и оказаться очень утомительными. Имейте это в виду, когда будете строить планы.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 6 октября 2019 для Весов Трудно будет сохранять спокойствие в первой половине дня. Это время, когда вы можете тревожиться из-за пустяков, все время ждать неприятностей. Не удается найти общий язык с окружающими, поскольку на любые замечания в свой адрес вы реагируете чрезвычайно остро. Вторая половина дня благоприятна. Она обещает успех во многих делах, хорошо подходит для работы и учебы. Вероятны неожиданные и очень приятные встречи, благодаря которым ваше настроение заметно улучшится. Некоторые Весы вовремя напомнят о себе старым знакомым и получат от них интересные предложения.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 октября 2019 для Скорпионов Спокойный день. Вряд ли вы сможете сделать нечто выдающееся и невероятное, но кое-каких успехов все же добьетесь. Удастся завершить дела, которым пришлось отдать много сил, вы останетесь довольны полученным результатом. Радует общение со старыми знакомыми: находятся и интересные общие дела, и масса тем для разговора. Эффективными будут оздоровительные и косметические процедуры, а занятия спортом помогут вам почувствовать себя гораздо бодрее. Нетрудно будет отказаться от вредных привычек. Вечером стоит найти время для прогулки - это хорошая возможность обдумать какие-то интересные идеи.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 октября 2019 для Стрельцов Спокойный плодотворный день. Первая его половина подходит для решения финансовых вопросов. Не исключены удачные покупки, в том числе крупные. Вы не тратите деньги напрасно, не приобретаете ненужные вещи, соблазнившись заманчивыми предложениями. Возможны предложения о сотрудничестве, сулящие скорую прибыль. Позже наступает благоприятное время для деловых и личных встреч. Можно обсуждать действительно важные вопросы, не опасаясь, что возникнут непреодолимые разногласия. Наоборот, даже с малознакомыми людьми удается быстро договориться.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 октября 2019 для Козерогов Отличный день для общения, поиска единомышленников и союзников. Вы всем нравитесь. Люди, которые прежде были настроены скептически, готовы по достоинству оценить ваши идеи, а недавние соперники могут помочь в их реализации. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на выгодных условиях или участие в работе над каким-то перспективным проектом. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение. Вы способны вскружить кому-то голову, не потеряв собственной. Новые отношения могут развиваться стремительно - и именно так, как вам хотелось бы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 октября 2019 для Водолеев Старайтесь не переутомляться. Усталость плохо сказывается и на настроении, и на самочувствии. Из-за высоких нагрузок вы становитесь раздражительными, можете сердиться на тех, кто ни в чем не виноват. Лучше отложить обсуждение важных вопросов, не принимать решения, которые могут иметь серьезные последствия. Нужна осторожность в финансовых делах, поскольку тут вы склонны к некоторому легкомыслию. Вы хорошо справляетесь с привычными делами, легко наводите порядок, не допускаете неточностей при заполнении документов.