Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 октября 2019 для Овнов Не самое удачное время для того, чтобы пытаться повлиять на чужое мнение. Вам стоит больше внимания сосредоточить непосредственно на собственной деятельности и желаниях. Побудьте эгоистом, но в то же время постарайтесь не затронуть чужих интересов. Во второй половине дня у вас появится отличная возможность хорошо отдохнуть.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 октября 2019 для Тельцов Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Это добавит вам неповторимого обаяния, и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 октября 2019 для Близнецов Воображение может надолго отвлечь вас от дел в этот день. Полностью ограничивать себя в этой малости не стоит, однако, если вы действительно твердо нацелились на успех, то чем-то придется пожертвовать. Попробуйте совместить приятное с полезным и займитесь творческой деятельностью.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 октября 2019 для Раков Состояние вашего здоровья зависит исключительно от вас самого, и, следовательно, если оно вам не совсем безразлично, пора уделить ему некоторое внимание. Да здравствует профилактика!

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 8 октября 2019 для Львов Вторая половина дня окажется наиболее актуальным временем для того, чтобы заняться своей личной жизнью. Ваши отношения с любимым человеком не мешало бы как-то разнообразить, чтобы убрать из них надоедливую рутину и привычку. Вечером выберитесь из дома и проведите время наедине друг с другом.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 8 октября 2019 для Дев Люди, которых вы считали своими друзьями, могут неожиданно подвести вас, причем именно тогда, когда вы будете очень нуждаться в их поддержке. Отвлечься от грустных мыслей и справиться со своими переживаниями вам поможет работа. Но нет худа без добра: вы сумеете, наконец, решить давно висящую мертвым грузом проблему.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 8 октября 2019 для Весов Пришло время задать себе вопрос что для вас важнее: карьера или семья? Выбирать, конечно, не придется, но вот множество факторов и воспоминаний могут вызвать угрызения совести. Близкие люди в этот день будут вам плохими помощниками в решении подобной проблемы, так что придется уповать лишь на свои собственные силы.

8 Скорпион (28 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 октября 2019 для Скорпионов Не стоит сегодня кипятиться и взрываться из-за пустяков, успокойтесь, вы сейчас слишком взволнованы и взбудоражены. Правда, честно говоря, с вами это часто бывает, причем зачастую вы не знаете причины своего поведения. Пора уже научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 октября 2019 для Стрельцов По возможности постарайтесь провести день в тихой и спокойной обстановке. Избегайте контактов с незнакомыми людьми. Подходящее время для того, чтобы заняться самоанализом. Вечер прекрасно подойдет для небольшой прогулки в компании близкого человека. Неплохо было бы навестить родственников или старых друзей.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 октября 2019 для Козерогов Многие деловые задачи вы сможете прекрасно решить благодаря удачному партнерству, договор о котором вы имеете неплохие шансы заключить именно сегодня. Все переговоры, начатые в этот день, закончатся в кротчайшие сроки, и вы сможете уже скоро вздохнуть с облегчением.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 октября 2019 для Водолеев Очень подходящий момент для того, чтобы заняться положением дел на любовном фронте. Возможно, настало время вызвать партнера на серьезный разговор и окончательно расставить все точки над "и". Если такового пока нет, то самое время обратить внимание на представителей противоположного пола. Главное – не идите вразрез со своими принципами.