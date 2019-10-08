Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Овнов
Не самое удачное время для того, чтобы пытаться повлиять на чужое мнение. Вам стоит больше внимания сосредоточить непосредственно на собственной деятельности и желаниях. Побудьте эгоистом, но в то же время постарайтесь не затронуть чужих интересов. Во второй половине дня у вас появится отличная возможность хорошо отдохнуть.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Тельцов
Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Это добавит вам неповторимого обаяния, и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Близнецов
Воображение может надолго отвлечь вас от дел в этот день. Полностью ограничивать себя в этой малости не стоит, однако, если вы действительно твердо нацелились на успех, то чем-то придется пожертвовать. Попробуйте совместить приятное с полезным и займитесь творческой деятельностью.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Раков
Состояние вашего здоровья зависит исключительно от вас самого, и, следовательно, если оно вам не совсем безразлично, пора уделить ему некоторое внимание. Да здравствует профилактика!
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Львов
Вторая половина дня окажется наиболее актуальным временем для того, чтобы заняться своей личной жизнью. Ваши отношения с любимым человеком не мешало бы как-то разнообразить, чтобы убрать из них надоедливую рутину и привычку. Вечером выберитесь из дома и проведите время наедине друг с другом.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Дев
Люди, которых вы считали своими друзьями, могут неожиданно подвести вас, причем именно тогда, когда вы будете очень нуждаться в их поддержке. Отвлечься от грустных мыслей и справиться со своими переживаниями вам поможет работа. Но нет худа без добра: вы сумеете, наконец, решить давно висящую мертвым грузом проблему.
Весы (28 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Весов
Пришло время задать себе вопрос что для вас важнее: карьера или семья? Выбирать, конечно, не придется, но вот множество факторов и воспоминаний могут вызвать угрызения совести. Близкие люди в этот день будут вам плохими помощниками в решении подобной проблемы, так что придется уповать лишь на свои собственные силы.
Скорпион (28 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Скорпионов
Не стоит сегодня кипятиться и взрываться из-за пустяков, успокойтесь, вы сейчас слишком взволнованы и взбудоражены. Правда, честно говоря, с вами это часто бывает, причем зачастую вы не знаете причины своего поведения. Пора уже научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Стрельцов
По возможности постарайтесь провести день в тихой и спокойной обстановке. Избегайте контактов с незнакомыми людьми. Подходящее время для того, чтобы заняться самоанализом. Вечер прекрасно подойдет для небольшой прогулки в компании близкого человека. Неплохо было бы навестить родственников или старых друзей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Козерогов
Многие деловые задачи вы сможете прекрасно решить благодаря удачному партнерству, договор о котором вы имеете неплохие шансы заключить именно сегодня. Все переговоры, начатые в этот день, закончатся в кротчайшие сроки, и вы сможете уже скоро вздохнуть с облегчением.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Водолеев
Очень подходящий момент для того, чтобы заняться положением дел на любовном фронте. Возможно, настало время вызвать партнера на серьезный разговор и окончательно расставить все точки над "и". Если такового пока нет, то самое время обратить внимание на представителей противоположного пола. Главное – не идите вразрез со своими принципами.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 октября 2019 для Рыб
Сегодня вы будете слишком придирчивы и к себе, и к окружающим вас людям. Кое-кому такое ваше поведение не понравится, даже если вы будете целиком и полностью правы во всех замечаниях, что ему сделаете. Будьте более вежливы, аккуратнее подбирайте слова, если хотите сделать кому-то замечание. А лучше - вообще не приставайте.