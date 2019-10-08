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Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
07:15 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

8 октября 2019 года предвидится напряжение в общении между людьми разного пола, возраста и социального статуса.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Овнов 

    Не самое удачное время для того, чтобы пытаться повлиять на чужое мнение. Вам стоит больше внимания сосредоточить непосредственно на собственной деятельности и желаниях. Побудьте эгоистом, но в то же время постарайтесь не затронуть чужих интересов. Во второй половине дня у вас появится отличная возможность хорошо отдохнуть.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Тельцов 

    Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Это добавит вам неповторимого обаяния, и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Близнецов 

    Воображение может надолго отвлечь вас от дел в этот день. Полностью ограничивать себя в этой малости не стоит, однако, если вы действительно твердо нацелились на успех, то чем-то придется пожертвовать. Попробуйте совместить приятное с полезным и займитесь творческой деятельностью.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Раков

    Состояние вашего здоровья зависит исключительно от вас самого, и, следовательно, если оно вам не совсем безразлично, пора уделить ему некоторое внимание. Да здравствует профилактика!

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Львов   

    Вторая половина дня окажется наиболее актуальным временем для того, чтобы заняться своей личной жизнью. Ваши отношения с любимым человеком не мешало бы как-то разнообразить, чтобы убрать из них надоедливую рутину и привычку. Вечером выберитесь из дома и проведите время наедине друг с другом.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Дев  

    Люди, которых вы считали своими друзьями, могут неожиданно подвести вас, причем именно тогда, когда вы будете очень нуждаться в их поддержке. Отвлечься от грустных мыслей и справиться со своими переживаниями вам поможет работа. Но нет худа без добра: вы сумеете, наконец, решить давно висящую мертвым грузом проблему.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Весов 

    Пришло время задать себе вопрос что для вас важнее: карьера или семья? Выбирать, конечно, не придется, но вот множество факторов и воспоминаний могут вызвать угрызения совести. Близкие люди в этот день будут вам плохими помощниками в решении подобной проблемы, так что придется уповать лишь на свои собственные силы.

  • 8

    Скорпион (28 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Скорпионов 

    Не стоит сегодня кипятиться и взрываться из-за пустяков, успокойтесь, вы сейчас слишком взволнованы и взбудоражены. Правда, честно говоря, с вами это часто бывает, причем зачастую вы не знаете причины своего поведения. Пора уже научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Стрельцов 

    По возможности постарайтесь провести день в тихой и спокойной обстановке. Избегайте контактов с незнакомыми людьми. Подходящее время для того, чтобы заняться самоанализом. Вечер прекрасно подойдет для небольшой прогулки в компании близкого человека. Неплохо было бы навестить родственников или старых друзей.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Козерогов

    Многие деловые задачи вы сможете прекрасно решить благодаря удачному партнерству, договор о котором вы имеете неплохие шансы заключить именно сегодня. Все переговоры, начатые в этот день, закончатся в кротчайшие сроки, и вы сможете уже скоро вздохнуть с облегчением.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Водолеев 

    Очень подходящий момент для того, чтобы заняться положением дел на любовном фронте. Возможно, настало время вызвать партнера на серьезный разговор и окончательно расставить все точки над "и". Если такового пока нет, то самое время обратить внимание на представителей противоположного пола. Главное – не идите вразрез со своими принципами.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 8 октября 2019 для Рыб

    Сегодня вы будете слишком придирчивы и к себе, и к окружающим вас людям. Кое-кому такое ваше поведение не понравится, даже если вы будете целиком и полностью правы во всех замечаниях, что ему сделаете. Будьте более вежливы, аккуратнее подбирайте слова, если хотите сделать кому-то замечание. А лучше - вообще не приставайте.

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