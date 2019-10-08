Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 октября 2019 для Овнов Назвать день совершенно безоблачным нельзя. Трудности порой возникают, но вы отлично с ними справляетесь. Будет возможность урегулировать какие-то давние конфликты, привлечь на свою сторону людей, которые прежде поддерживали ваших соперников. В сложные моменты вы полагаетесь на интуицию, и правильно делаете. Именно ее подсказки помогают быстро достичь поставленных целей. Вероятны денежные поступления, они могут оказаться даже более значительными, чем вы ожидали. С покупками лучше не торопиться: сейчас вам трудно понять, что на самом деле нужно, а без чего можно легко обойтись.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 октября 2019 для Тельцов Отличный плодотворный день. Он подходит для работы, учебы, любых важных дел. Вы серьезны и внимательны, не рассчитываете на легкие успехи, готовы трудиться ради достижения поставленных целей. Приложенные усилия приносят плоды, вы добьетесь многого, оставите соперников далеко позади. Вероятны необычные знакомства. Вас оценят по достоинству люди, которые обычно предъявляют к окружающим самые высокие требования. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Вторая половина дня обещает удачные покупки.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 октября 2019 для Близнецов Не нервничайте. Этот день не из простых - эмоциональный фон будет напряженным, поэтому любая неприятность может выбить из колеи. Но если вы все же постараетесь сохранить хладнокровие и будете принимать взвешенные решения, то обязательно справитесь с ситуацией, даже извлечете из происходящего пользу. Вторая половина дня обещает интересные знакомства, а также неожиданные и очень приятные встречи со старыми друзьями. Будет возможность поговорить о том, что для вас важно, договориться об общих планах и совместных действиях.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 октября 2019 для Раков Не спешите. Это непростой день, но вы способны преодолеть все испытания, которые он готовит. Достичь полученных целей удается не сразу, но вы не отступаете после первых неудач, предпринимаете новые попытки. Ваша настойчивость нравится окружающим, не исключено, что кто-то предложит помощь и поддержку. Вероятно начало дружеских или романтических отношений. Только от вас зависит, как они будут складываться. Старайтесь не переоценивать свои силы. Вам нужен отдых - без него вы рискуете истратить всю энергию, совершенно выгореть. Поэтому не забывайте делать паузы, даже если кажется, что в этом нет острой необходимости.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 9 октября 2019 для Львов День полон сюрпризов. Не все идет по плану, но это не беспокоит: вам нравится импровизировать и приспосабливаться к ситуации, искать новые возможности, извлекать пользу из случайностей. Сейчас вы особенно обаятельны, неудивительно, что найдутся желающие познакомиться с вами поближе. Вероятно начало романтической истории. Только от вас зависит, как будут складываться отношения. В любом случае, не бойтесь проявить инициативу. Интуиция подскажет, как лучше действовать. Будьте внимательны к своему здоровью. Могут напомнить о себе какие-то хронические заболевания. Перегрузки нежелательны.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 9 октября 2019 для Дев Благоприятный день для общения. Любые встречи проходят хорошо, вам удается найти общий язык даже с теми, кого вы привыкли считать своими соперниками и недоброжелателями. Дела, требующие сосредоточенности и внимания к мелким деталям, сегодня кажутся более скучными и утомительными, чем обычно. Вы все же стараетесь справиться с ними как можно лучше, не допустить ошибок. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше. Вероятны незапланированные поездки, которые окажутся очень интересными и запоминающимися, подарят массу ярких впечатлений.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 9 октября 2019 для Весов Неплохой день. Вряд ли удастся одержать какие-то выдающиеся победы, но в целом дела будут идти неплохо, едва ли у вас появятся серьезные поводы для жалоб. В трудные моменты, которые порой случаются, друзья оказываются рядом, помогают и поддерживают. Возможны интересные деловые предложения, но прежде, чем принимать их, нужно все как следует обдумать. Вторая половина дня подходит для покупок, в том числе крупных. Вы быстро понимаете, на что стоит тратить деньги, а без чего легко будет обойтись. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы заключите очень выгодные сделки.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 октября 2019 для Скорпионов Благоприятный день для домашних забот. Удается решить семейные проблемы, поддержать близкого человека, оказавшегося в сложной ситуации. Ваши советы многим помогают, часто за ними обращаются люди, которые прежде никого не слушали. Возможны удачные совпадения, благодаря которым перед вами откроются новые профессиональные возможности. Будет шанс одержать верх над давним противником, показать, что вы на многое способны. В сфере личных отношений тоже не исключены перемены к лучшему, но тут важно не торопить события.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 октября 2019 для Стрельцов Благоприятный день. Можно добиться отличных результатов, от вас требуется лишь немного настойчивости. Вы готовы действовать на свой страх и риск, не боитесь брать на себя ответственность. Окружающим это нравится, к вам тянутся люди, к которым не свойственна такая решительность. Не исключено, что сегодня вы найдете союзников, а чуть позже вместе с ними займетесь чем-то действительно интересным. Не торопитесь тратить деньги. Сегодня многие предложения кажутся вам соблазнительными, но стоит сохранить средства для чего-то действительно важного.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 октября 2019 для Козерогов Благоприятный день для укрепления деловых и личных связей. Вы ко многим людям способны найти подход, и это очень помогает в решении рабочих и семейных проблем. Благодаря вашим усилиям помирятся те, кто долго был в ссоре. Отношения с близкими становятся более простыми, понятными и гармоничными. В них больше нет места старым обидам. Могут появиться совершенно новые идеи. Вы с энтузиазмом возьметесь за их реализацию. Сразу достичь успеха едва ли удастся, но чуть позже вы добьетесь своего. Друзья охотно поддержат многие ваши начинания.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 октября 2019 для Водолеев Дел и забот будет больше, чем обычно, но вы со всем справитесь. Это благоприятный день во многих отношениях. Главное, что требуется от вас - не спешить, обдумывать каждый шаг. Не слушайте тех, кто пытается торопить вас: время на размышления есть. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. Тут очень важно проверять любую информацию, а решения принимать самостоятельно. Возможны незапланированные поездки. Они складываются на удивление удачно, оставляют самое приятное впечатление, запоминаются надолго. Вдали от дома будет шанс сделать выгодные покупки.