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Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
19:03 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Звезды гороскопа 10 октября 2019 года наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Овнов 

    Непростой день, насыщенный и интересный. Многое идет не по плану, неожиданные события и странные новости сбивают с толку. Сначала вы растеряетесь, а потом интуиция подскажет, как лучше действовать. Имейте в виду, что лучше ничего не откладывать на потом: с каждым часом задач, требующих решения, становится больше. Могут помочь старые друзья, но самыми важными делами лучше заниматься самостоятельно. Чем больше вы рассчитываете на других, тем выше вероятность того, что что-то пойдет не по плану. Во второй половине дня эта тенденция будет особенно заметно.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Тельцов 

    Спокойный благоприятный день. Он подходит для того, чтобы завершить старые дела, подвести какие-то итоги. Торопиться сейчас не нужно, и вас это очень радует - можно отдохнуть, перевести дух, пообщаться с людьми, которых вы давно хотели повидать. Отношения, которые прежде складывались напряженно, становятся более гармоничными; это касается и деловой, и личной сферы. День подходит для учебы. Удается разобраться в том, что раньше давалось трудно. Некоторых представителей знака ждут хорошие новости издалека.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Близнецов 

    Сложный день. Слишком много дел требует внимания, к тому же окружающие ­­­­часто отвлекают вас вопросами и советами. Могут нарушаться договоренности, которых удалось достичь раньше. Это очень огорчает, заставляет менять планы. Однако непреодолимых преград на пути не возникнет. Более того, будет шанс достичь успеха там, где прежде вы не могли на него рассчитывать. Нужно лишь воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств. Вам стоит полагаться на интуицию: она почти всегда подсказывает, как лучше поступить.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Раков

    В начале дня чаще обычного возникают разногласия, многочисленные споры могут огорчать не на шутку. Порой кажется, что никто не хочет встать на вашу сторону, поддержать. Со временем ситуация меняется к лучшему, причин для тревоги становится все меньше. Вы становитесь увереннее, чаще проявляете инициативу, и это идет на пользу. Во второй половине дня можно браться за сложные дела, вы справитесь с ними хорошо. Вероятны неожиданные визиты, вы будете рады повидаться со старыми друзьями.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Львов   

    Все сложно, неоднозначно и противоречиво. Но вы не жалуетесь на жизнь, поскольку видите не только проблемы, но и возможности, которые открывает этот день. Сейчас можно ставить перед собой самые высокие цели - достичь их будет не так сложно, как казалось раньше. Многие Львы легко находят союзников, и тут не последнюю роль играет привлекательность представителей знака. Вы нравитесь людям - они стараются помочь во всем. Однако имейте в виду: не все поддерживают вас бескорыстно. Стоит заранее подумать о том, кого и как вы будете благодарить.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Дев  

    День будет насыщенным и довольно сложным. Приходится заниматься несколькими делами сразу, не всегда их удается довести до конца. Вам напоминают об ошибках, совершенных раньше, и настроение от этого определенно не улучшается. Но вы стараетесь сохранять самообладание, не показывать, что у вас на душе. Постепенно влияние позитивных тенденций набирает силу, вечер порадует хорошими новостями. В это же время возможны встречи с людьми, общения с которыми вам в последнее время очень не хватало. Есть шанс узнать много интересного.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Весов 

    Благоприятный и интересный день. Он обещает приятные сюрпризы и хорошие новости, встречи, которым вы будете рады. Не исключены незапланированные поездки, в которых вы отлично проведете время. Вероятны задержки в делах, но вы не станете слишком переживать из-за них, потому что знаете: со всем можно справиться позже. Вторая половина дня подходит для учебы, сбора и анализа информации. Интуиция помогает сделать правильные выводы, а опыт и здравый смысл - избежать ошибок и правильно оценить свои силы.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Скорпионов 

    Первая половина дня приносит немало переживаний. Вам хочется ясности во всем, но получить ее не удается. Приходится довольствоваться намеками, догадками и недомолвками; это вам совсем не по душе. Иногда прежде, чем прийти к правильным выводам, вы совершаете какие-то ошибки. Следите за тем, чтобы раздражение не помешало вовремя заметить и исправить их. Возможны недоразумения в семье, споры из-за пустяков. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и плодотворнее. Вы не отвлекаетесь на пустяки, занимаетесь важными делами и добиваетесь в них успеха.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Стрельцов 

    Насыщенный, но не слишком плодотворный день. Он приносит массу неожиданных событий, странных происшествий, которые сбивают с толку. Планы не удается осуществить, приходится импровизировать и приспосабливаться к обстоятельствам. Вам это не по душе, но выбирать сейчас не приходится - так что старайтесь не нервничать. Имейте в виду: ваши недоброжелатели сегодня особенно изобретательны, стоит быть начеку. Не доверяйте тем, кто обещает слишком многое, даже если такие люди производят самое лучшее впечатление. Сегодня вы многим хитрецам и манипулятором кажетесь очень легкой добычей.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Козерогов

    Благоприятный день; у вас будет возможность сделать много полезного и для себя, и для других. Вы не боитесь трудностей, с энтузиазмом беретесь за сложную работу. Часто оказывается полезным старый опыт; ваши знания приятно удивляют окружающих. По отношению к вам многие проявляют симпатию, но с новыми знакомыми стоит быть начеку, потому что они не всегда бескорыстны. Вторая половина дня подходит для творческих занятий, а также для любых дел, которые по-настоящему увлекают вас, позволяют дать волю фантазии.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Водолеев 

    Сегодня особенно важно прислушиваться к интуиции: именно ее подсказки ведут вас к цели. Возможны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Становится ясно, что стоит сделать, чтобы положить конец ссорам. Вы знаете, где можно проявить гибкость, а где лучше настаивать на своем. Никакие разногласия не выведут вас из равновесия Могут раздражать задержки в делах, а также чужие ошибки, которые почему-то приходится исправлять вам. Во второй половине дня будет шанс решить задачу, над которой вы долго ломали голову.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 октября 2019 для Рыб

    Неплохой день для тех, кто не ставит перед собой слишком высоких целей, реально смотрит на вещи, не переоценивает свои возможности. Не исключено, что придется довольствоваться скромными успехами, но вряд ли вы станете жаловаться. Будет шанс что-то изменить к лучшему в отношениях с близкими. Откровенно поговорив с теми, кто вам дорог, вы поймете, как стоит себя вести. Могут возникать какие-то мелкие разногласия из-за несходства во взглядах на бытовые вопросы. Тут сгладить все острые углы помогает чувство юмора.

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