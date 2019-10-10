Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 октября 2019 для Овнов Удачное время для проведения мероприятий и встреч, как с родными и близкими, так и с деловыми партнерами. Знакомства и свидания принесут массу положительных эмоций и позво-лят улучшить отношения.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 10 октября 2019 для Тельцов Побалуйте сегодня себя. Стрижка как раз в этот день принесет в жизнь радость и хорошее настроение. Поможет открыться миру и принести в свою жизнь что-то новое. Отдельное влияние в этот день оказывает пища.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 октября 2019 для Близнецов Желательно провести день в размышлениях и восстановлении душевного равновесия. Стоит избегать разговоров с начальством. Нежелательно менять место работы. Отдохните и дела перенесите. День не подходит для любых операций с деньгами, путешествий. А лучше всего посвятите время близким или отдыху.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 октября 2019 для Раков День приятный на сюрпризы. Очень хорошее время для знакомств с людьми, перехода на новый уровень отношений с любимым человеком, общения с семьей. Не отказывайтесь от удовольствий. Но не забывайте в общении необходимо контролировать свои эмоции.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 10 октября 2019 для Львов Это благоприятный день для финансовых покупок, побалуйте себя и приобретите то, о чем давно мечтали. Прекрасное время для путешествий и любого вида коммуникаций. Можно заниматься любыми домашними делами, воплотите все то, что давно хотели.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 10 октября 2019 для Дев День покоя, расслабления и медитации. Стоит заняться собой, своим внутренним миром. Полезны: раздумье, созерцание и воспоминания. Полное одиночество или общение только с родными и близкими доставит особое удовольствие. Работа по дому или шопинг для создания уюта принесут не столько пользу, сколько радость и расслабление.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 10 октября 2019 для Весов Время подарков и обнов, порадуйте себя и близких. Но только следите за финансами. Будьте осторожны во время финансовых операций или сделок, есть риск обмана. Бдительность убережет вас от аферистов и принесет долгожданный результат.

8 Скорпион (28 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 октября 2019 для Скорпионов Продуктивными окажутся поездки и переговоры, направленные на укрепление жизнедеятельности как в рабочем коллективе, так и дома. Этот день очень удачен для заключения браков — такой союз будет долгим, в нем никогда не угаснет любовь.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 10 октября 2019 для Стрельцов Уделите внимание своей второй половинке. Устройте шикарный романтический ужин для двоих, уединитесь и проведите время в свое удовольствие. Знайте, отдых никогда не помешает.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 октября 2019 для Козерогов Избегайте больших денежных трат, не окунайтесь в страсть и сексуальные отношения с головой. Вы можете зря потратить время и ресурсы, не получив при этом удовольствия. Лучше заняться бытовыми вопросами, провести время с семьей. Труд в этот день будет особенно вознагражден.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 октября 2019 для Водолеев Чем больше вы будете нацелены на работу, тем большая отдача вас ждет. А вот с любовными делами, большими денежными тратами не стоит торопиться. Такой подход принесет больше негативных эмоций, нежели положительное развитие событий.