Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 октября 2019 для Овнов Благоприятный день. Он дает шанс достичь успеха в том, что прежде получалось плохо. Пригодится опыт, полученный в последнее время. Вы увидите то, чего раньше не замечали, поймете, как нужно себя вести, чтобы достичь лучшего результата. Кое-какие ошибки все же не исключены, но вряд ли они будут иметь какие-то неприятные последствия. Меняются отношения с окружающими, сейчас к вашему мнению готовы прислушаться те, кто прежде всегда поступал по-своему. Заметно меняются отношения со старшими родственниками, ваше влияние в семье становится более значительным.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 октября 2019 для Тельцов Все идет хорошо, у вас нет причин для волнений и тревог. Не все в ваших руках, но сейчас звезды к вам благосклонны, вероятны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Важно не теряться, если что-то пошло не по плану. Интуиция подскажет, как лучше действовать, чтобы извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Будет возможность сделать какие-то выгодные покупки, приобрести вещи, которые вам давно нравились. Можно строить планы на будущее: сейчас вы правильно оцениваете свои силы, понимаете, чего способны добиться.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 октября 2019 для Близнецов Утром возможны мелкие недоразумения. Не все дела удается завершить вовремя, часто проблемы возникают из-за чьей-то невнимательности. Вам приходится исправлять чужие ошибки, это раздражает, но вы стараетесь не подавать виду. Умение сохранять самообладание в любых обстоятельствах вам сегодня пригодится не раз. Стоит прислушаться к советам людей, которые и раньше не раз подсказывали вам, что делать. Вторая половина дня складывается удачно, подходит для деловых переговоров и важных встреч. Возможны заманчивые предложения.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 октября 2019 для Раков Начало дня удачно. Стоит поторопиться: в это время можно справиться с делами, которые прежде казались слишком сложными. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться, перенимаете полезный опыт. Обратите внимание на поведение окружающих. С теми, кто сегодня радуется вашим успехам, вполне можно иметь дело в будущем. Не исключены новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Вторая половина дня проходит спокойнее. Лучше всего посвятить ее отдыху, каким-то приятным, пусть и не очень полезным, занятиям.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 11 октября 2019 для Львов Благоприятный день. Во многих делах, даже очень сложных, можно достичь успеха. Вам часто помогают случайные знакомые, найдите возможность отблагодарить их. Имейте в виду: сегодня очень важно сдерживать обещания, даже если речь идет о мелочах, и никого не подводить. Вероятны незапланированные поездки. Они оказываются утомительными, но интересными, оставляют яркие воспоминания. Некоторые Львы получат необычный опыт, который поможет по-новому взглянуть на привычные вещи. Однако кардинально менять жизнь пока рановато.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 11 октября 2019 для Дев Стоит быть осторожнее с утра: это сложное время, когда даже незначительные промахи могут иметь серьезные последствия. Однако ситуация быстро меняется к лучшему. День открывает массу интересных возможностей в профессиональной сфере. Не исключено, что ваши сегодняшние достижения откроют путь к карьерным вершинам. В личной жизни едва ли возникнут серьезные проблемы, близкие понимают и поддерживают вас. Возможно, вы примете какие-то важные решения, касающиеся будущего и развития отношений. Удастся обойтись без разногласий и споров.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 11 октября 2019 для Весов Первая половина дня проходит относительно спокойно. В это время вы вряд ли будете заниматься чем-то важным. Можно завершить старые дела, решить вопросы, которые в последнее время вас беспокоили, навести порядок в документах. Переговоры, назначенные на этот период, едва ли пройдут плодотворно, некоторые из них и вовсе придется перенести. Позже наступит более насыщенный период. Вас ждет несколько встреч, каждая из которых будет важна по-своему. Вы хорошо ладите с малознакомыми людьми, а вот с близкими не всегда удается найти общий язык.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 октября 2019 для Скорпионов Благоприятный день. Он хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то необычное и сложное: вы отлично справитесь. У многих Скорпионов появляются новые интересы, некоторые представители знака задумаются о том, чтобы начать учиться чему-то или повысить квалификацию. Близкие готовы поддержать многие ваши идеи, вы можете рассчитывать на реальную помощь. Общение со многими знакомыми становится более непринужденным, чем обычно, проще договориться о совместных действиях, достичь компромисса. Часто вам подсказывают, как лучше поступить.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 октября 2019 для Стрельцов Утром возможны мелкие недоразумения, досадные происшествия. Но вы не станете принимать их близко к сердцу, и правильно сделаете. Не торопитесь браться за важные дела, чуть позже в них будет гораздо проще достичь успеха. После полудня ситуация изменится к лучшему, вы почувствуете поддержку звезд. Вторая половина дня обещает какие-то необычные предложения, а также встречи и знакомства, которым вы будете очень рады. В это время можно делать покупки: вы безошибочно выбираете вещи, которые будут служить долго.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 октября 2019 для Козерогов Начало дня будет удачным и плодотворным. Не тратьте время напрасно: всего за несколько часов можно сделать многое. Однако за сложные и масштабные дела стоит браться очень осторожно, здесь спешка приводит лишь к ошибкам и проблемам. Нужно тщательно выбирать союзников, особенно если речь идет о серьезных, долгосрочных проектах. От вашего умения разбираться в людях будет зависеть многое. Вторая половина дня обещает приятный отдых, общение с людьми, которые давно вам симпатичны. Друзья поделятся хорошими новостями. Не исключены приятные сюрпризы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 октября 2019 для Водолеев Благоприятный день. Вы способны на многое и понимаете это. Вера в свои силы помогает не только преодолевать преграды, но и завоевывать симпатии окружающих. Не исключено, что вы найдете новых союзников, которые со временем станут вашими настоящими друзьями. Возможно решение финансового вопроса, который тревожил вас в последнее время, или урегулирование давнего конфликта. Вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее, а в будущее станете смотреть с большим оптимизмом. Это многим по душе. Наверняка найдутся желающие узнать вас получше.