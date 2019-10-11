Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 октября 2019 для Овнов Чистота в доме — вот для чего лучше всего подходит этот день. Стирайте, проведите генеральную уборку. Любые трудно выводимые пятна, сложные участки в доме будут легко очищаться. В домашних делах желательно наводить порядок и выбрасывать лишние либо ненужные вещи. Хороший период для возвращения долгов либо осуществления небольших покупок. Обоснованные и запланированные траты принесут удовольствие и порадуют.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 октября 2019 для Тельцов На работе следует воздержаться от выполнения важных и сложных дел, время располагает к завершению проектов, анализу проделанной работы. Не рекомендуется в данный период начинать новые проекты, заключать контракты и осуществлять перемены.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 октября 2019 для Близнецов Лучше воздержаться от запланированных командировок и путешествий. Внимательно следить за дорогой и быть на чеку в метро. Романтические свидания следует перенести до лучшего периода. Ревность и ссоры могут стать причиной разрыва отношений.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 октября 2019 для Раков Сегодня можно решиться на что-то новое: сменить имидж, найти другую работу, переехать на новое место жительства. Звёзды помогут наладить отношения с окружающими людьми. Смело посещайте праздничные мероприятия, устраивайте званые вечера. Ваша доброжелательность и общительность будут способствовать укреплению старых связей, завязыванию новых знакомств.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 11 октября 2019 для Львов Этот день будет оптимальным для походов по магазинам или покупок на рынке. Прекрасно получится все, что связано с саморазвитием — чтение книг, просмотр документальных фильмов и т.д.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 11 октября 2019 для Дев Время благоприятно и для медицинских воздействий — раны будут быстро затягивать, операции не принесут нежелательных осложнений. Сейчас рекомендуется заняться укреплением иммунитета, так как из-за переутомления возможны инфекционные заболевания.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 11 октября 2019 для Весов Не стоит что-то планировать нового, чтобы это ни было — планы почти наверняка закончатся неудачей. А это «ведет» за собой неприятные последствия, как для организма, так и для душевного состояния.

8 Скорпион (28 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 октября 2019 для Скорпионов Сейчас вы можете беспрепятственно заниматься групповой деятельностью без необходимости часто идти на компромисс; имеет место быть естественное согласие! Воспользуйтесь этим днем для приятного социального проведения досуга, либо для того, чтобы вместе с остальными обеспечить какие-то сдвиги в работе и добиться продуктивности.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 октября 2019 для Стрельцов Сегодня хорошо планировать крупные рабочие дела и начинать проекты; время благоприятно для финансовых сделок и вложений; в это время удачны знакомства и новые связи; приветствуется работа по дому и на даче; можно выполнять косметические, парикмахерские и лечебные воздействия.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 октября 2019 для Козерогов Данный день очень удачен для занятия собой — здоровый образ жизни, уход и изменение внешности будут благоприятно восприняты организмом. Можно проводить лечебные процедуры и небольшие операции.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 октября 2019 для Водолеев Нежелательно начинать новые дела. Стоит закончить все старые проекты и планировать будущие. Нужно быть готовым к тому, что день потребует решительных действий для защиты своей точки зрения.