Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 октября 2019 для Овнов Хорошо заниматься мелкими домашними делами. День подходит для любого общения, любовных отношений. Это нейтральный период для денежных операций. Благоприятное время для однодневных путешествий или командировок.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 октября 2019 для Тельцов Сегодня лучше все дела решать коллективно или хотя бы спрашивать совета у окружающих. Серьезный разговор с начальником рекомендуется отложить. Можно заниматься мелкими делами по дому. День подходит для общения, налаживания отношений, прощения старых обид.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 октября 2019 для Близнецов Стоит заняться мелкими делами и не развивать активную деятельность. Решать трудовые вопросы лучше самостоятельно. Не рекомендуется искать новых партнеров, общаться с начальством, менять место работы. День подходит для небольшой уборки в доме и мелких домашних дел.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 октября 2019 для Раков В это время хорошо начинать новые и продолжать текущие проекты, совершать масштабные денежные операции. Благодаря особой удаче в общении в этот период можно искать новых партнеров, общаться с начальством, родственниками, укреплять отношения со второй половинкой.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 12 октября 2019 для Львов Сейчас у вас легко спорится работа, связанная с умственной активностью. Окружающие будут впечатлены свойственной вам повышенной экспрессивностью, и вы сможете завоевать признание, в том числе и со стороны руководителей.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 12 октября 2019 для Дев Сегодня проявляются результаты проделанной работы. В этот день разрешается менять род деятельности. В случае если вы будете ощущать внутреннее беспокойство, вам стоит предпринять небольшое путешествие или сделать ещё что-нибудь, что одновременно и займёт вас и позволит душевно расслабиться.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 12 октября 2019 для Весов В этот день нежелательно начинать новые дела и продолжать старые. Рекомендуется провести его в размышлениях и восстановлении душевного равновесия. Стоит избегать разговоров с начальством. Посвятите день своим близким и родным.

8 Скорпион (28 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 октября 2019 для Скорпионов Желательно не работать в одиночку. Шансы на успех в деле повышаются при коллективной работе. День подходит для любого общения, в том числе для серьезного разговора сначальством.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 12 октября 2019 для Стрельцов Это наиболее удачное время для решительных шагов. В этот период стоит браться за крупные и масштабные проекты, отложенные до «лучшего времени» важные дела. Как раз сейчас вы обладаете ясным представлением о ситуации и необходимой выдержкой, чтобы справиться с тем, что прежде казалось вам невозможным. Возможно, успех этого предприятия не только польстит вашему эго, но и станет мощнейшим толчком к развитию вашей карьеры.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 октября 2019 для Козерогов Сегодня вы с огромным удовольствием расширяете кругозор, заставляя своё серое вещество работать на полную катушку. Успех приносят мелкие рутинные дела либо достижение давно запланированной цели. Это неблагоприятный период для новых начинаний.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 октября 2019 для Водолеев Сегодня лучше посвятите себя подведению итогов о проделанной работе, построению планов на ближайшее будущее. Выполнение ответственных задач желательно закончить.