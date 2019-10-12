Гороскоп на завтра, 13 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 октября 2019 для Овнов Нужна осторожность. Это не самый благоприятный день, придется преодолеть немало трудностей. Вы склонны переоценивать свои силы, порой беретесь за то, с чем не можете справиться, или даете обещания, которые не в силах выполнить. Некоторые дела остаются незавершенными, вас это беспокоит не на шутку. Поспешные решения и необдуманные шаги могут обернуться неприятностями. Полезно будет посоветоваться со старыми знакомыми. Не исключено, что они подскажут вам, как лучше действовать, помогут не допустить ошибок в неоднозначных ситуациях.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 октября 2019 для Тельцов Удачно начало дня. Особенно благоприятно это время для общения, и деловые, и личные встречи проходят хорошо. Часто вам помогают старые знакомые, а также люди, которым вы оказали какие-то полезные услуги. Совместная деятельность может положить начало дружбе или романтической истории. Вторая половина дня будет менее плодотворной. Она больше подходит для отдыха, чем для каких-то полезных дел. Сосредоточиться оказывается труднее, чем обычно, вы порой не замечаете очевидных вещей, забываете то, что только что узнали.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 октября 2019 для Близнецов В начале дня возможны ошибки, необдуманные поступки, о которых вы позже пожалеете. Это время, когда очень легко принять желаемое за действительное и начать строить иллюзии. Самое неприятное заключается в том, что вы слишком быстро начинаете действовать, просто не успеваете увидеть, какова реальная ситуация. Позже вы поймете, что на самом деле происходит. Тут-то и наступит благоприятный момент для новых начинаний, в том числе самых смелых. Возможны незапланированные деловые поездки. Они сложатся удачно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 13 октября 2019 для Раков Хотя не все дается легко, вы не теряете оптимизма. И он оправдан: влияние негативных тенденций носит временный характер, и на смену трудностям и проблемам приходят удачи и новые возможности. Вы готовы приложить усилия, чтобы добиться своего, не отступаете перед трудностями. Настойчивость приносит достойные плоды: к вечеру вы будете гордиться своими успехами. День подходит для поиска новых союзников. Вы способны заразить своими идеями тех, кто прежде к любым смелым планам относился скептически. Будет возможность научиться чему-то новому, найти применение своим талантам.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 13 октября 2019 для Львов Вы настроены решительно, готовы на многое, чтобы добиться своего. Проще всего действовать в одиночку. Но стоит все же обратить внимание на то, как складываются отношения с окружающими. Когда вы думаете только о своих целях, не замечаете того, что происходит вокруг, очень легко обидеть людей, которые вам дороги. Важна осторожность там, где дело касается денег, особенно если речь идет о семейных финансах. Сейчас вы склонны много тратить на то, без чего можно обойтись, а также вкладывать средства в сомнительные проекты. Не помешает совет специалиста.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 13 октября 2019 для Дев Первая половина дня подходит для поиска единомышленников и союзников. Сейчас на вашу сторону могут встать очень разные люди. Не исключено, что некоторые из них со временем станут вашими лучшими друзьями. Но важно проявить разборчивость: далеко не все готовы считаться с вашими интересами. Во второй половине дня многое будет зависеть от того, как вы расставите приоритеты. Старайтесь не тратить время на пустяки, не участвовать в сомнительных авантюрах. Лучше сосредоточиться на чем-то действительно важном.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 13 октября 2019 для Весов Серьезных проблем день не принесет, так что особенно тревожится не стоит. Звезды обещают удачу тем, кто берется за дела, которые требуют творческого подхода. Вам предстоит экспериментировать, искать собственные пути к цели. Это не всегда легко. Другие сдались бы, а вы наверняка справитесь. Многое будет зависеть от того, проявите ли вы достаточно настойчивости. Хорошо отправляться в поездки, менять обстановку, а также начинать изучение иностранного языка. Постарайтесь внести в свою жизнь нечто новое, это наверняка ее украсит.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 октября 2019 для Скорпионов Действуйте по-своему. Этот день категорически не подходит для того, чтобы брать с кого-то пример. Нужно экспериментировать и пробовать новое, только так вы сможете достичь успеха. Придется нарушать традиции, порой прибегать к каким-то экстравагантным методам. Окружающим это не понравится. Будьте готовы к критическим замечаниями, не расстраивайтесь, если кто-то не сразу оценит ваши идеи. Вероятны перемены в личной жизни, знакомства, которые получат романтическое продолжение. Здесь стоит полагаться на интуицию: она не подводит.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 13 октября 2019 для Стрельцов Сосредоточьтесь на текущих делах. День гораздо больше подходит для них, чем для того, чтобы браться за что-то совершенно новое. Можно строить планы, но нужно иметь в виду: сразу реализовать их не удастся. Вам нужно время, чтобы собрать и проанализировать информацию, прийти к определенным выводам и подготовиться к решительным действиям. Осторожность помогает избежать ошибок и разочарований. Окружающие часто дают советы, но далеко не всегда стоит к ним прислушиваться. Некоторым Стрельцам придется всерьез отстаивать свое право самостоятельно принимать решения.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 октября 2019 для Козерогов Будьте готовы к неожиданностям. Планы, которые вы строили в последнее время, не могут быть реализованы, приходится изобретать нечто совершенно новое. Действовать нужно самостоятельно: если вы и получите поддержку, то только после того, как основные проблемы будут решены. Возможны разногласия с близкими. Вам часто напоминают о старых ошибках, это не радует. К тому же приходится возвращаться к делам, о которых вы предпочли бы забыть. Помогать тут никто не хочет, зато советчиков оказывается предостаточно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 октября 2019 для Водолеев День непростой, но плодотворный. Помните, что сегодня очень важно уделять максимум внимания деталям. То, что сейчас всем кажется мелочью, позже может сыграть серьезную роль. Особенно это важно там, где речь идет о деньгах, крупных покупках, долгосрочных инвестициях. Будет непросто произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Зато вы отлично ладите и со старыми друзьями, и с родственниками. Самые близкие и вовсе понимают вас с полуслова, всегда знают, как поддержать и развеселить, чем помочь и что посоветовать.