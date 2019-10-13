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Гороскоп на сегодня, 13 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2019: все знаки Зодиака
07:46 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Это время идеально подходит для проведения важных бесед и переговоров.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Овнов 

    Астрологи советуют вам предъявлять окружающим меньше претензий и сосредоточиться на себе. Тогда вы поймете, что именно нереализованный потенциал создает ваш внутренний дискомфорт. 

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Тельцов 

    Медитация позволит вам успокоиться и упорядочить собственные мысли. Сегодня очень важно подумать о себе, оставить в стороне работу и суету повседневности. 

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Близнецов 

    Вы будете интересным и убедительным собеседником. Этим можно пользоваться для достижения как деловых, так и личных целей. 

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Раков

    День отлично подойдет для раздачи ментальных долгов: подумайте об обещаниях, которые вы, по каким-то причинам, еще не выполнили. У вас есть возможность сделать это сегодня. 

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Львов   

    Можете выходить в люди, активно спорить о сроках создания Вселенной или героях последней прочитанной книге. Окружающие останутся с мыслью, что вы разбираетесь во всем на свете. 

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Дев  

    Вы познаете для себя новый или непривычный опыт работы в команде. Относитесь к партнерам с уважением и ослабьте контроль. 

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Весов 

    Несмотря на то, что разумом вы понимаете, как вам следует действовать, ваши эмоции перечеркнут сегодня все ваши планы. Постарайтесь не идти на поводу у своих чувств. 

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Скорпионов 

    Выходной для вас станет порой блаженства без каких-либо заданий. И это хорошо, потому что, по мнению астрологов, в воскресенье у вас велик шанс допустить прискорбную ошибку. 

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Стрельцов 

    Ведите себя спокойно, не делайте поспешных выводов и не принимайте решений. Все эта эмоциональная возня окажется бесполезной уже в понедельник. 

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Козерогов

    Если появится свободное время, то посвятить его стоит встречам с людьми, с которыми вы находитесь на одной волне. Единомышленники и вас выслушают с интересом, и сами подскажут что-то полезное. 

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Водолеев 

    Надо поддерживать у себя приподнятое настроение и постараться, чтобы мысли и намерения были добрыми.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 октября 2019 для Рыб

    Благоприятно посещение бани, сауны, бассейна или отдых вблизи водоема (особенно на море). Не ввязывайтесь в сомнительные ситуации — велика вероятность обмана.

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