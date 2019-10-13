Гороскоп на сегодня, 13 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Овнов
Астрологи советуют вам предъявлять окружающим меньше претензий и сосредоточиться на себе. Тогда вы поймете, что именно нереализованный потенциал создает ваш внутренний дискомфорт.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Тельцов
Медитация позволит вам успокоиться и упорядочить собственные мысли. Сегодня очень важно подумать о себе, оставить в стороне работу и суету повседневности.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Близнецов
Вы будете интересным и убедительным собеседником. Этим можно пользоваться для достижения как деловых, так и личных целей.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Раков
День отлично подойдет для раздачи ментальных долгов: подумайте об обещаниях, которые вы, по каким-то причинам, еще не выполнили. У вас есть возможность сделать это сегодня.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Львов
Можете выходить в люди, активно спорить о сроках создания Вселенной или героях последней прочитанной книге. Окружающие останутся с мыслью, что вы разбираетесь во всем на свете.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Дев
Вы познаете для себя новый или непривычный опыт работы в команде. Относитесь к партнерам с уважением и ослабьте контроль.
Весы (28 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Весов
Несмотря на то, что разумом вы понимаете, как вам следует действовать, ваши эмоции перечеркнут сегодня все ваши планы. Постарайтесь не идти на поводу у своих чувств.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Скорпионов
Выходной для вас станет порой блаженства без каких-либо заданий. И это хорошо, потому что, по мнению астрологов, в воскресенье у вас велик шанс допустить прискорбную ошибку.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Стрельцов
Ведите себя спокойно, не делайте поспешных выводов и не принимайте решений. Все эта эмоциональная возня окажется бесполезной уже в понедельник.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Козерогов
Если появится свободное время, то посвятить его стоит встречам с людьми, с которыми вы находитесь на одной волне. Единомышленники и вас выслушают с интересом, и сами подскажут что-то полезное.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Водолеев
Надо поддерживать у себя приподнятое настроение и постараться, чтобы мысли и намерения были добрыми.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 13 октября 2019 для Рыб
Благоприятно посещение бани, сауны, бассейна или отдых вблизи водоема (особенно на море). Не ввязывайтесь в сомнительные ситуации — велика вероятность обмана.