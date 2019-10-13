Гороскоп на сегодня, 13 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 октября 2019 для Овнов Астрологи советуют вам предъявлять окружающим меньше претензий и сосредоточиться на себе. Тогда вы поймете, что именно нереализованный потенциал создает ваш внутренний дискомфорт.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 октября 2019 для Тельцов Медитация позволит вам успокоиться и упорядочить собственные мысли. Сегодня очень важно подумать о себе, оставить в стороне работу и суету повседневности.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 октября 2019 для Близнецов Вы будете интересным и убедительным собеседником. Этим можно пользоваться для достижения как деловых, так и личных целей.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 13 октября 2019 для Раков День отлично подойдет для раздачи ментальных долгов: подумайте об обещаниях, которые вы, по каким-то причинам, еще не выполнили. У вас есть возможность сделать это сегодня.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 13 октября 2019 для Львов Можете выходить в люди, активно спорить о сроках создания Вселенной или героях последней прочитанной книге. Окружающие останутся с мыслью, что вы разбираетесь во всем на свете.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 13 октября 2019 для Дев Вы познаете для себя новый или непривычный опыт работы в команде. Относитесь к партнерам с уважением и ослабьте контроль.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 13 октября 2019 для Весов Несмотря на то, что разумом вы понимаете, как вам следует действовать, ваши эмоции перечеркнут сегодня все ваши планы. Постарайтесь не идти на поводу у своих чувств.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 октября 2019 для Скорпионов Выходной для вас станет порой блаженства без каких-либо заданий. И это хорошо, потому что, по мнению астрологов, в воскресенье у вас велик шанс допустить прискорбную ошибку.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 13 октября 2019 для Стрельцов Ведите себя спокойно, не делайте поспешных выводов и не принимайте решений. Все эта эмоциональная возня окажется бесполезной уже в понедельник.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 октября 2019 для Козерогов Если появится свободное время, то посвятить его стоит встречам с людьми, с которыми вы находитесь на одной волне. Единомышленники и вас выслушают с интересом, и сами подскажут что-то полезное.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 октября 2019 для Водолеев Надо поддерживать у себя приподнятое настроение и постараться, чтобы мысли и намерения были добрыми.