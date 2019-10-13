Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
"Прошу вас - будьте благоразумными": Зеленский обратился к украинцам
"Прошу вас - будьте благоразумными": Зеленский обратился к украинцам
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

Гороскоп на завтра, 14 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 14 октября 2019: все знаки Зодиака
19:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

14 октября не стоит разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими. Эти попытки могут не лучшим образом отразиться на Вашем настроении.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Овнов 

В этот день очень удачно будут складываться все дела, касающиеся личной жизни. Если вы еще не нашли себе постоянную пару, сходите в клуб или ресторан. Новые приятные знакомства в этот вечер будут вам гарантированы. Если же любимого человека вы уже встретили, хорошей идеей будет устроить ему небольшой сюрприз или романтическое свидание.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Тельцов 

Не лучшим решением в этот день станет уделить все свободное время собственным желаниям. Велика вероятность, что именно сейчас родственники и близкие друзья как никогда нуждаются в вашей помощи и поддержке. Во второй половине дня вас будет ожидать встреча со старыми знакомыми.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Близнецов 

Резкие перепады вашего настроения в этот день способны привести к неприятным конфликтам с окружающими. Проявите сдержанность и умение держать себя в руках. Немного дипломатичности и такта помогут сгладить острые углы в отношениях с родственниками и друзьями. Не лучшее время для каких-либо поездок и путешествий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Раков

Хорошее время, чтобы задуматься о собственном будущем. Постарайтесь не принимать слишком близко к сердцу мелкие неприятности и чужие конфликты. Сейчас вам как никогда важно сохранять рациональный подход ко всему. Не забывайте о том, что близкие люди нуждаются в вашем внимании и большую часть времени проведите рядом с ними.

Лев (23 июля – 27 августа)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Львов   

День предоставит неплохую возможность отблагодарить тех, кто в свое время оказал вам немалую помощь и поддержку. События будут развиваться сами по себе, не требуя от вас слишком активного вмешательства. У вас появится время для себя, поэтому постарайтесь не потратить зазря ни единой минуты.

Дева (27 августа – 28 сентября)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Дев  

Непростые отношения и разногласия возникнут в рабочем коллективе. Объединить вас смогут лишь общие интересы и задания. Возможно, стоит задуматься о том не переросли ли вы свою профессиональную деятельность. Все трудности и накопленный опыт лишь закалили и подготовили вас к более сложным и высокооплачиваемым предложениям.

Весы (28 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Весов 

В течении всего дня вы будете находиться в сильном напряжении из-за уймы навалившихся на вас дел. Придется на лету принимать решения и разбираться с проблемами. Ближе к вечеру вы будете чувствовать себя утомленным, поэтому проведите время дома рядом с любимым человеком. Это станет лучшим завершением тяжелого дня.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Скорпионов 

Чтобы не доводить ситуацию до конфликта, придется свести к минимуму все контакты с окружающими. Самое время побыть рационалистом, если не хотите поставить себя в двусмысленное положение. На все предложения друзей принять участие в той или иной авантюре следует отвечать категорическим отказом.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Стрельцов 

День следует посвятить отдыху. Не стоит брать на себя важные поручения, требующие внимательности и ответственности. Весьма вероятно, что на протяжении всего дня вам будет довольно сложно сосредоточиться на чем-либо, что негативно отразиться на результате любой деятельности. Проведите максимум времени в спокойной домашней обстановке.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Козерогов

Не стоит ставить собственные воспоминания превыше всего. Дайте возможность прошлому оставаться в прошлом, и как можно больше своего внимания уделите текущему положению дел. В этот день от вас потребуется вся скрупулезность и внимательность, на которую вы способны. Вечер располагает к спокойному семейному отдыху.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Водолеев 

События в вашей жизни будут развиваться довольно бурно, сменяясь одно за другим. Окружающие попытаются втянуть вас во все свои конфликты и споры, приписывая роль некоего миротворца. Не стоит поддаваться на их манипуляции, так как существует риск остаться крайним в том, что вас вовсе и не касается.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 октября 2019 для Рыб

Хороший день для того, чтобы проявить свою настойчивость и целеустремленность. События будут складываться наилучшим образом, так что от вас потребуется просто грамотно воспользоваться той или иной ситуацией. Домашние повседневные дела лучше отложить на вечернее время, которое пройдет не менее плодотворно.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (7.10 - 13.10.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, 14 октября, Астропрогноз, 14 октяюря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
03 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
04 Маникюр осень 2019: завораживающее омбре на ноготках (Фото)
05 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
&quot;Диагноз журналистике&quot;: Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь