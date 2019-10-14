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Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019: все знаки Зодиака
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, предусматривает удачный день для принятия трудных решений.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Овнов 

    День для работы людей искусства, творческих профессий (поэтов, музыкантов, художников). Если вы давно хотели заняться благотворительной деятельностью, то сейчас для этого самый подходящий момент.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Тельцов 

    Следует серьезно отнестись к документам, заключению договоров, знакомствам, покупкам и предложениям. В эти сутки желательно избегать конфликтов и бурных вспышек эмоций.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Близнецов 

    Сегодня, нужно быть осторожными с высказываниями и необдуманными поступками, так как они происходят на эмоциях, которые не всегда несут положительный характер. В результате вы можете сильно пожалеть о том, что сказали или сделали сгоряча.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Раков

    В этот день удачно воплощаются все задуманные трудные дела, ведь сил для них накопилось достаточно. На работе можно браться за любые проекты — все будет по плечу. Домашняя рутина же не для сегодняшнего дня — это время грандиозных свершений.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Львов   

    Идеально идет обучение и неспешные обыденные дела на работе. Сегодня крайне нежелательно напрягать себя непомерными рабочими проектами и общением с вышестоящими коллегами.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Дев  

    Сегодня в личной жизни, в обществе вы себя ощущаете лучше, нежели в одиночку. Это обстоятельство может продвинуть вас в делах сердечных и подарить вам романтические часы.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Весов 

    Это время активных действий и решения вопросов во всех сферах. Наконец настал период, когда в организме достаточно энергии для совершения прорыва во всех запланированных делах.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Скорпионов 

    Это день общения. Сегодня все ваши просьбы и пожелания будут услышаны и приняты. Сегодня мир заново возрождается. День идеально подходит, чтобы избавится от всего, что гнетет и тянет в прошлое.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Стрельцов 

    Человек получает энергию как бы ниоткуда, он «находит» ее во всем, с чем имеет дело, но это дело обязательно должно быть связано страдициями семьи, родового древа, домочадцами.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Козерогов

    Это день, когда энергия накапливается в организме и окружающем мире и нужно очень осторожно управлять ее, чтоб не допустить разрушительных последствий.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Водолеев 

    Сегодня день любви и милосердия. Он не расположен для начала и ведения любых дел. Лучше потратить это время для того, чтобы изливать свою любовь на близких вам людей.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 октября 2019 для Рыб

    Несмотря на то, что сегодня у вас больше сил, чем обычно, это ещё не означает, что они носят благотворный характер. В настоящее время вы переживаете, состояние душевного диссонанса и отличаетесь крайней нетерпеливостью. Остерегайтесь стремления любой ценой добиваться своего. Это лишь повлечёт за собой возникновение новых конфликтов. Непременно упражняйтесь в терпеливости и будьте сдержаннее во время общения. Будьте уверены, вновь наступят более гармоничные времена.

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