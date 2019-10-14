Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 октября 2019 для Овнов День для работы людей искусства, творческих профессий (поэтов, музыкантов, художников). Если вы давно хотели заняться благотворительной деятельностью, то сейчас для этого самый подходящий момент.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 октября 2019 для Тельцов Следует серьезно отнестись к документам, заключению договоров, знакомствам, покупкам и предложениям. В эти сутки желательно избегать конфликтов и бурных вспышек эмоций.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 октября 2019 для Близнецов Сегодня, нужно быть осторожными с высказываниями и необдуманными поступками, так как они происходят на эмоциях, которые не всегда несут положительный характер. В результате вы можете сильно пожалеть о том, что сказали или сделали сгоряча.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 октября 2019 для Раков В этот день удачно воплощаются все задуманные трудные дела, ведь сил для них накопилось достаточно. На работе можно браться за любые проекты — все будет по плечу. Домашняя рутина же не для сегодняшнего дня — это время грандиозных свершений.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 14 октября 2019 для Львов Идеально идет обучение и неспешные обыденные дела на работе. Сегодня крайне нежелательно напрягать себя непомерными рабочими проектами и общением с вышестоящими коллегами.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 14 октября 2019 для Дев Сегодня в личной жизни, в обществе вы себя ощущаете лучше, нежели в одиночку. Это обстоятельство может продвинуть вас в делах сердечных и подарить вам романтические часы.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 14 октября 2019 для Весов Это время активных действий и решения вопросов во всех сферах. Наконец настал период, когда в организме достаточно энергии для совершения прорыва во всех запланированных делах.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 октября 2019 для Скорпионов Это день общения. Сегодня все ваши просьбы и пожелания будут услышаны и приняты. Сегодня мир заново возрождается. День идеально подходит, чтобы избавится от всего, что гнетет и тянет в прошлое.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 14 октября 2019 для Стрельцов Человек получает энергию как бы ниоткуда, он «находит» ее во всем, с чем имеет дело, но это дело обязательно должно быть связано страдициями семьи, родового древа, домочадцами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 октября 2019 для Козерогов Это день, когда энергия накапливается в организме и окружающем мире и нужно очень осторожно управлять ее, чтоб не допустить разрушительных последствий.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 октября 2019 для Водолеев Сегодня день любви и милосердия. Он не расположен для начала и ведения любых дел. Лучше потратить это время для того, чтобы изливать свою любовь на близких вам людей.