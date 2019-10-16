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Гороскоп на сегодня, 16 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В среду не стоит вступать в активные обсуждения, иначе рискуете ухудшить отношения с коллегами или близкими.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Овнов 

    Вы будете испытывать стремление выделиться любым способом: достигнув выдающихся успехов, воспользовавшись своим привилегированным положением, или же занимаясь демонстрацией роскоши и богатства. Постарайтесь противостоять таким позывам и проявлять больше уважения по отношению к окружающим. Тогда они непременно ответят вам тем же.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Тельцов 

    День с положительной энергетикой. Сегодня присмотритесь к решению серьезных вопросов как минимум стрех углов зрения. Ведь именно сейчас большая вероятность получить неоднозначный и неординарный ответ на давно мучивший вас вопрос.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Близнецов 

    Легкий и приятный день для неспешного выполнения работы. Этот день легок, проведите его с хорошим настроением, прислушиваясь к себе, это повысит возможность прозрений и интуитивных знаний.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Раков

    Тяжелый день. Проведите сутки, не предпринимая никаких действий, не начиная новых проектов и дел. Единственное, что принесет успех, это избавление от всего ненужного — мыслей, связей, информации.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Львов   

    Это день мечтаний и планов. В окружающем мире еще очень мало энергии, поэтому сегодня лучше всего заняться планированием и мысленным представлением течения дел.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Дев  

    Сконцентрируйтесь на своей работе и сведите коммуникацию с окружающими к самому минимуму. Возможно, неплохой идеей было бы вновь провести вечер исключительно в компании представителей вашего пола. Это очень символично, ведь день действительно при правильном его использовании принесет массу полезных и приятных моментов.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Весов 

    В этот день удачно воплощаются все задуманные трудные дела, ведь сил для них накопилось достаточно. На работе можно браться за любые проекты — все будет по плечу. Домашняя рутина же не для сегодняшнего дня — это время грандиозных свершений.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Скорпионов 

    День неспешности и апатии. Идеально пойдет обучение и неспешные обыденные дела на работе. Сегодня крайне нежелательно напрягать себя непомерными рабочими проектами и общением с вышестоящими коллегами. Окружающие сегодня положительно настроены по отношению к вам. Благодаря вашей приветливости и предупредительности вы постоянно получаете помощь со стороны вашего близкого окружения.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Стрельцов 

    Хотя в целом вам свойственна исключительная уравновешенность, сегодня ваше эмоциональное состояние будет меняться так часто, что вас можно будет посчитать за человека, сильно подверженного влиянию настроения. Не пугайтесь этого. Это вполне может иметь свои положительные стороны.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Козерогов

    Если существуют вопросы, которые вы не до конца прояснили с кем-то, то было бы крайне нежелательно оставлять их сейчас открытыми, поскольку они могут привести к возникновению недоразумений. Наоборот, наступило время поговорить начистоту.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Водолеев 

    Сегодня вы необычайно часто будете сталкиваться с трудностями, которые представят для вас значительную нагрузку. Поэтому, лучше не взваливать ответственность за всё на свои плечи. Тогда вы смогли бы сохранить энергию для занятий действительно важными вещами.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Рыб

    Подумайте и о своём здоровье. Ваш организм не замедлит вас за это отблагодарить. Ну а если за короткое время вы потратите все свои силы, это ничего не принесёт вам в долгосрочной перспективе.

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