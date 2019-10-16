Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 октября 2019 для Овнов В настоящее время вы находитесь в состоянии физического и душевного напряжения. По окончании рабочего дня подарите своему организму сеанс массажа, это поможет вам преодолеть этот трудный период.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 октября 2019 для Тельцов Неплохой день для того, чтобы уделить внимание собственному организму. Задумайтесь, все ли вас устраивает в своей внешности? Если какие-либо нарекания все же имеют место быть, то сейчас самый подходящий момент заняться самосовершенствованием. Будьте предельно внимательны и соблюдайте осторожность в общении с незнакомыми людьми.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 октября 2019 для Близнецов Не спешите завтра принимать участие в том или ином рабочем или внерабочем мероприятии. Это вряд ли окончится чем-то хорошим. Наоборот, ваше начальство осознает, что вы всегда рады работать во внеурочное время и радостно же этим воспользуется себе во благо. Не обрекайте себя на столь печальную участь.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 октября 2019 для Раков Завтра в семье может возникнуть спор из-за мелочей: бытовых привычек, границ личной территории, согласования планов на день. Возможны проблемы с дипломатичностью и тактичностью, склонность болезненно воспринимать критику и отстаивать свои вкусы любой ценой.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 17 октября 2019 для Львов Не самое подходящее время, чтобы вносить в свою жизнь какие-либо изменения. По возможности, постарайтесь избегать проявления инициативы и не берите на себя никакой ответственности. Во второй половине дня вы можете почувствовать усталость и рассеянность. Вечер прекрасно подойдет для пассивного отдыха в компании любимого человека.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 17 октября 2019 для Дев Завтра не стремитесь вмешиваться в обстоятельства, не пытайтесь повлиять на все, что вас окружает. Ваш авторитет бесспорен, однако ссылаться на него постоянно не стоит — он не неисчерпаем. Сегодня поводов для самоутверждения явно не предвидится.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 17 октября 2019 для Весов Завтра вы окажетесь вовлеченными в один неожиданный вдохновляющий разговор. Карьера отойдет на второй план, а на первый выйдет ваше здоровье (духовное и физическое). Медитация — отличный вариант времяпровождения на завтра.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 октября 2019 для Скорпионов Не самое подходящее время, чтобы оставаться в одиночестве. Не стоит подвергать тщательному анализу все поступки окружающих. Порой мы что-то делаем, совсем не задумываясь о возможных последствиях. Во второй половине дня проведите свободное время рядом с самыми близкими и любимыми людьми.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 октября 2019 для Стрельцов Вы завтра будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их, болезных.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 октября 2019 для Козерогов Козероги в этот день будут очень чувствительными и восприимчивыми, Вы будете также очень субъективны, и это может породить трудности в отношениях с близкими. Вам будет не хватать объективности в суждениях. Надо что-то делать с этим, так как ставка — мир в семье — слишком высока.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 октября 2019 для Водолеев Не пытайтесь привить близким и родным людям собственное мнение и привычки. Ваше понятие истины не единственно верное, так что не стоит делить мир на черное и белое. Постарайтесь не быть столь уж категоричными в своих суждениях и отнеситесь с пониманием к проблемам окружающих. Возможно, что именно в этот день им понадобится ваша помощь.