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Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, предусматривает день, удачный для широких жестов и добрых дел.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Овнов 

    В настоящее время вы находитесь в состоянии физического и душевного напряжения. По окончании рабочего дня подарите своему организму сеанс массажа, это поможет вам преодолеть этот трудный период.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Тельцов 

    Этот день обладает максимальным сосредоточением, как природных сил, так и внутренней энергии человека, которые позволяют, в прямом смысле слова, воплощать самые смелые желания. Тельцы в этот день ощущают пик собственной активности и готовы свернуть горы.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Близнецов 

    Вы не сможете преодолеть препятствия, возникающие сейчас на вашем пути, если вы хотите сделать это старыми, проверенными методами. Лучше измените свой подход. Отыщите для себя новую стратегию и не позволяйте другим давать вам при этом слишком много указаний. Решение таится только в вас. Уверенность в себе позволит вам решить проблемы и вновь оказаться на высоте.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Раков

    Сегодня в семье может возникнуть спор из-за мелочей: бытовых привычек, границ личной территории, согласования планов на день. Возможны проблемы с дипломатичностью и тактичностью, склонность болезненно воспринимать критику и отстаивать свои вкусы любой ценой.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Львов   

    Многим Львам сегодняшний день может принести исполнение заветных желаний, связанных с взаимоотношениями. Любимый человек готов угадывать ваши желания и тут же их исполнять. Если вы пока одиноки, постарайтесь не поддаваться настроению и не принимайте непродуманных решений.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Дев  

    В этот день будет трудно скрыть ревность. К счастью, будут и положительные тенденции. Любовь и привязанность помогут стать великодушнее и вовремя пойти на уступки, чтобы не портить друг другу этот период.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Весов 

    Сегодня вы окажетесь вовлеченными в один неожиданный вдохновляющий разговор. Карьера отойдет на второй план, а на первый выйдет ваше здоровье (духовное и физическое). Медитация — отличный вариант времяпровождения на сегодня.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Скорпионов 

    Сегодня определенно ваш день! Занимайтесь делами, которые приносят вам удовольствие. Вам посчастливится попасть в проект, который в скором времени раскроет ваш потенциал и откроет много возможностей перед вами.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Стрельцов 

    В данный период звезды могут подтолкнуть вас к довольно решительным и амбициозным шагам на амурном фронте. Однако ваша пассия может не поддерживать столь напористого поведения. Вполне вероятно, что вам действительно стоит пересмотреть свой подход.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Козерогов

    Козероги в этот день будут очень чувствительными и восприимчивыми, Вы будете также очень субъективны, и это может породить трудности в отношениях с близкими. Вам будет не хватать объективности в суждениях. Надо что-то делать с этим, так как ставка — мир в семье — слишком высока.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Водолеев 

    Подведите итоги, посмотрите, как можно действовать нестандартно, но в рамках адекватности. Не бойтесь предлагать оригинальные концепции, но также не бойтесь просить совета у других.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 октября 2019 для Рыб

    Энергии в вас будет даже слишком много. Не стоит пускаться в грандиозные предприятия и вообще рисковать сверх меры — Вам трудно будет контролировать себя в процессе.

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