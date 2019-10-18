Гороскоп на завтра, 19 октября 2019: все знаки Зодиака

19 октября 2019 года не позволительно допускать промедления там, где все надеются на быстрые результаты. Суббота будет иметь весьма серьезный настрой.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Овнов

Будь то деловые или личные взаимоотношения, Овны и без стороннего совета прекрасно понимают, что эти связи давно переросли сами себя, они требуют обновления и избавления от старых догм несоответствующих реалиям настоящего момента. Не бойтесь перемен, они принесут с собой новые ощущения. Начните с чистого листа новую страницу в своей жизни, в конце концов, чтобы открыть одну дверь чаще всего приходится закрыть другую.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Тельцов

Сегодняшний день, может порадовать Тельцов весьма благоприятным развитием событий касающихся бизнеса либо управления совместным имуществом. К тому же, обстоятельства складываются так, что вам не придется утруждать себя заботами. Как только вы придете к тому, что нужно произвести ту или иную последовательность действий для успешного течения дел, как судьба тут же подкинет вам сюрприз в виде близкого человека или делового партнера, который к вашему удивлению уже позаботился о только что задуманных вами хлопотах.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Близнецов

Одна из идей выдвинутая вами накануне даже на половину не так плоха, как показалась вашему близкому окружению, просто для ее нормального восприятия потребовалось немного больше времени. Близнецам следует продолжать движение в выбранном направлении, а при необходимости повторить свои намерения коллегам, друзьям или партнерам, дабы они почувствовали изящность вашего предложения. К тому же, такие действия избавят Близнецов от обвинений в излишней самостоятельности при ведении дел.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Раков

Сегодня Ракам настоятельно рекомендуется использовать все связи, знакомства и помощь соратников по достижению успеха в делах, особенно, подразумевающих совместные коллективные усилия. Так или иначе, повышенная энергетика этого дня, позволит Ракам с точностью прорицателя, определять человека необходимого для выполнения намеченной задачи. Вообще, по всем показателям сегодняшний день для Раков очень благоприятный, но, как известно, под лежачий камень вода не течет - действуйте.

Лев (23 июля – 27 августа)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Львов

Даже если только кажется, что предлагаемое вам сегодня новое предприятие или инвестиции в бизнес, ровно, как и совместный, с близким человеком проект, не стоят потраченных усилий - смело сделайте шаг назад и обдумайте все еще раз, а еще лучше отложите принятие решения до завтрашнего дня. Даже если ваши подозрения не рассеются со временем, вы все равно сумеете найти достойное применение своим силам и средствам.

Дева (27 августа – 28 сентября)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Дев

Успех вполне достижим, так что, если сегодня повстречается на пути препятствие, постарайтесь не дать ему возможности сбить вас с выбранного направления на обочину жизни. Главное для Дев в этот день, с не слишком благоприятным расположением планет, предвещающих большую вероятность недопонимания в отношениях, убедиться еще раз в том, что окружающие достаточно четко представляют масштабы ваших планов и собственные задачи в них.

Весы (28 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Весов

Даже если вы предпочитаете дать понять имеющим отношение к конкретному вопросу людям ваше истинное мнение относительно их предложений и идей, то ничего хорошего в этот день из вашего самовыражения не выйдет. Более того, сегодня Весам вообще желательно не высовывать свою голову из общей массы народа. На этот раз, дела будут идти гораздо лучше, если вы заранее подготовитесь сдержать свою импульсивность и не станете поддаваться возможным перепадам в настроении.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Скорпионов

Вы, определенно, находитесь на средине маршрута в достаточно непростом марафоне, тем не менее, в ваших интересах остановиться на мгновение и разобраться с теми вопросами, которые возникли в период, когда вы были заняты основным забегом. В конечном итоге такая тактика, не нарушающая ни чьих интересов, поможет вам сохранить баланс сил и собственное здоровье. Если Скорпионам и стоит о чем-то серьезно задуматься в этот день, так это о финансовой стороне. Дела, конечно, могут складываться прекрасно, но на все ваши планы может попросту не хватить денег.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Стрельцов

Рассмотренное вами недавно предложение, показавшееся в тот момент ночным кошмаром, по истечении времени может открыть вам глаза на свой нераскрытый потенциал. Возможно, так сложились обстоятельства, возможно, повлияло положение планет сегодняшнего дня, а возможно и времена переменились, как бы там ни случилось, для Стрельцов сегодня главное не упустить вновь полученную возможность и использовать ее с выгодой для себя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Козерогов

Сохраняйте надежду, что сложные и запутанные домашние, семейные или финансовые ситуации, возникшие перед вами в ближайшем прошлом, будут решены самым выгодным для вас образом. Козероги в этот день будут достаточно деятельны и активны и преспокойно способны решить все надвигающиеся на них трудности, однако, без веры в правильность своих намерений и уверенности в успехе, ваши действия, скорее всего, будут устремлены в ошибочном направлении.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Водолеев

Положение планет таково, что многие из планов или проектов Водолеев, основополагающей целью которых является достижение признания и получение материальной выгоды, будут приостановлены или встретят сопротивление оппонентов. Такое положение дел будет носить временный характер, так что, интенсивные действия с вашей стороны по преодолению кризиса не только не пойдут на пользу, но и приведут к ненужной потери сил и средств. Лучшей стратегией для Водолеев, в этот период, будет невмешательство в происходящие процессы, наблюдение и примечание уязвимых мест противоположной стороны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 октября 2019 для Рыб