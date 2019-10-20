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Гороскоп на сегодня, 20 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2019: все знаки Зодиака
07:25 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

20 октября 2019 года важно сохранять внутреннюю собранность и оптимизм. Некоторые события этого воскресенья могут выбить из колеи.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Овнов 

    Сегодня звезды советуют Овну не проявлять навязчивость по отношению к любимому человеку. Сегодня вам следует сменить тактику, продемонстрировать любимому человеку свою независимость.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Тельцов 

    День будет идти очень медленно, возможно, у вас появится чувство, что время и вовсе остановилось. Велика вероятность появления грязных сплетен и пересудов о вашей персоне. Вступать в конфликты не стоит, проявите сдержанность и терпение. Близкие вам люди сплетников не поддержат и уже к вечеру атмосфера в коллективе снова нормализуется.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Близнецов 

    Ваши финансовые возможности позволяют сегодня задуматься о крупных серьезных приобретениях. Тем более что выходной день способствует этому наличием большого количества свободного времени. Насладитесь процессом покупки так, чтобы зарядиться оптимизмом и желанием заработать еще на всю неделю!

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Раков

    Сегодняшний день склоняет Рака к тому, чтобы побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Даже если в его отношениях с любимым человеком все идет замечательно, сегодня Рак может испытать странную тягу к одиночеству.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Львов   

    Весьма подходящее время, чтобы все свои силы направить на реализацию давних проектов. Возможно,на некоторые вещи придется взглянуть несколько иначе. Не бойтесь обратиться за советом к более взрослым людям. Вечер лучше провести вне дома. Договоритесь с друзьями о совместном развлекательном досуге.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Дев  

    Если есть возможность выполнить какие-то ваши непосредственные трудовые функции на дому, лучше сегодня этим заняться. В противном случае, ваша работа может на следующей неделе застопориться в силу того, что перед вами встанет слишком много некрупных задач, требующих времени и усилий.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 19 октября 2019 для Весов 

    В этот день следует быть готовым к тому, чтобы в отношениях с любимым человеком встать на защиту своих личных интересов. Увы, но даже в самых доверительных и искренних отношениях существует та грань, за которую партнеру нельзя заходить.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 19 октября 2019 для Скорпионов 

    В первой половине дня Звезды предоставят вам отличный шанс решить все свои проблемы, не потратив для этого практически никаких усилий. Попробуйте в трудную минуту обратиться за помощью к окружающим. Ближе к вечеру вас будут ожидать новые знакомства и встречи. Не стоит оставаться дома.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Стрельцов 

    К концу сегодняшнего дня некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового, его нынче будет предостаточно. И не забудьте поблагодарить того, кто откроет вам глаза на это новое.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Козерогов

    Сейчас не время для трат. Однако если вы все-таки собираетесь сделать серьезную покупку, лучше посоветоваться с людьми, которым вы доверяете.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 19 октября 2019 для Водолеев 

    Прежде чем принять участие в том или ином мероприятии или проекте, постарайтесь выяснить так ли уж радужны перспективы, как о них рассказывают. Вполне может статься, что вы попусту потратите время и огромные усилия. Возможно, стоит уделить свое внимание повседневной рутине, нежели новым начинаниям.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 20 октября 2019 для Рыб

    Сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию и причиной ваших страданий скорее всего окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать - это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.

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