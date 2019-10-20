Гороскоп на завтра, 21 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 октября 2019 для Овнов Нынешние обстоятельства складываются не очень благоприятно для Овнов. Сегодня вам не следует доверять ведение своих дел кому бы то ни было, также рискованно давать в долг или инвестировать в какие-либо проекты, поскольку велика вероятность солидных потерь. Этот день более всего подходит для общения, постарайтесь использовать свое обаяние в личных целях, в налаживании деловых связей. Не стоит отказываться и от помощи посредников или спонсоров, сегодня они будут щедры. Отбросьте скромность и возможно, вы получите серьезную материальную поддержку для реализации намеченных планов.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 октября 2019 для Тельцов Ваше обаяние в сегодняшний день на высоте, вы вне конкуренции и можете сразить самое неприступное сердце. Тельцам нужно быть на людях, дома не все в порядке, ну и ладно, отправляйтесь в поход по магазинам, порадуйте себя чем-нибудь, сегодня можно практически все, что не пожелаете. Нынешний день помимо всего прочего, также благоприятен и для романтических встреч. Однако к концу дня ваше настроение может кардинально перемениться, вероятно, что возникнет состояние некоторого душевного дискомфорта. Общение в кругу близких друзей питающих к вам исключительно положительные эмоции, поможет нейтрализовать негативные тенденции сегодняшнего вечера.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 октября 2019 для Близнецов Звезды дарят Близнецам то состояние, когда не существует препятствий для достижения поставленной цели. Сегодня отличное время для любовных свиданий, однако, постарайтесь вернуться домой до наступления темноты, и выбирайте освещенную дорогу, возможно именно сегодня вы встретите на своем пути местных хулиганов, а провоцировать их не стоит. Случайно брошенное этим вечером слово кем-либо из близких людей может не на шутку ранить самолюбие Близнецов, не расстраивайтесь, никто на самом деле не хотел никого обижать, просто, в сегодняшний день, вы очень ранимы.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 октября 2019 для Раков Обстоятельства этого дня рекомендуют Ракам, получив от начальства срочное поручение, не торопиться с его выполнением, а насколько сможете потянуть время, скорее всего, задание изменится. Вероятно, сегодня вам предстоит штурмовать новые высоты карьерного роста, строить взаимовыгодные взаимоотношения с начальством и сослуживцами. Смело продвигайтесь к реализации поставленной цели, однако постарайтесь не указывать явно на свои материальные интересы, но и пренебрегать ими не следует. Не стоит также отвлекаться на флирт, в противном случае, в будущем, это может обернуться неприятными последствиями.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 21 октября 2019 для Львов Сегодняшний день благоприятен для дипломатической деятельности. Для ведения переговоров выдвигайте свою кандидатуру, начальство и коллеги по работе оценят вашу инициативу. В личной жизни, скорее всего, обстоятельства сложатся так, что появится приятная новизна в романтических и любовных отношениях, однако не будьте чрезмерно настойчивы, сейчас это может только навредить. Близкие люди ведут себя сегодня так, словно только и ждут повода, чтобы отстоять справедливость в самых незначительных ситуациях.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 21 октября 2019 для Дев Нынешние обстоятельства складываются неблагоприятно для Дев. Ссоры, вспыхивающие буквально на пустом месте, способны отравить самый, казалось бы, благополучный союз, в тоже время подобные стычки несут с собой мощный заряд энергии, а такого прилива сил вы уже давно не ощущали. Все неприятности, связанные с домашними, с лихвой компенсируются успехами на рабочем поприще, только не взваливайте на себя больше, чем сможете осилить. Если сегодня предложат новую работу, соглашайтесь, вам она по плечу.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 21 октября 2019 для Весов В этот день заботы предыдущих периодов будут постоянно напоминать о себе, и требовать от вас решительных действий. Дома велика вероятность выхода из строя бытовой техники, начиная с чайника и заканчивая посудомоечным агрегатом. Попытайтесь не выплескивать свои эмоции на домашних, поскольку, скорее всего, это приведет к семейным конфликтам. Все поломки устраните именно сегодня, иначе, вы рискуете на продолжительное время вернуться к первобытным методам ведения хозяйства.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 октября 2019 для Скорпионов День характеризуется для Скорпионов ростом энтузиазма и творческих возможностей, а необычайный прилив энергии поможет вам свернуть любые горы. Только постарайтесь вовремя остановиться, так как, перенапряжение сил может повлечь за собой нежелательные последствия, касающиеся вашего здоровья. Приятным в этот день станет поход на рынок или в какой-нибудь крупный супермаркет. Покупки сделанные сегодня порадуют, а приобретенные вами вещи будут служить достаточно долго.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 октября 2019 для Стрельцов Активный и насыщенный событиями день. Звезды приготовили Стрельцам множество сюрпризов. Сегодня не исключено улучшение вашего финансового состояния через выигрыш или удачное вложение денег. Возможно все, вы можете стать богатым наследником или получить выгодное высокооплачиваемое место на работе. Вероятно, Стрельцам предложат выбор между хорошей и весьма хорошей перспективной должностью. Все в этот день будет складываться как нельзя лучше и неожиданно, только не теряйте голову от успеха, дабы не вспугнуть удачу.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 октября 2019 для Козерогов События и обстоятельства этого дня предостерегают Козерогов от чрезмерных денежных расходов — экономьте финансы. Неосновательно обдуманные траты на семейные нужды не всегда себя оправдывают, будьте в этом отношении более прагматичны. Если во второй половине дня возникнет спонтанное желание созвать гостей, вечер обещает быть интересным, наполненным событиями и удастся на славу. Недопонимание и споры, возникшие в предыдущие дни, удачно разрешатся. Знакомые и близкие люди найдут общий язык, что во многом будет именно вашей заслугой. Только не переусердствуйте с алкогольными напитками, даже в самой дружной компании, чрезмерные возлияния будут во вред здоровью.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 октября 2019 для Водолеев Возрастают духовные, творческие и сексуальные возможности Водолеев. Инициативность и трудовая деятельность сегодня особенно эффективны, и уже к концу дня будут заметны результаты вашей работы. На горизонте маячит новая интересная работа или романтическое увлечение, хочется развеяться или поехать куда-нибудь. Вероятно, возникает желание заняться физически активным отдыхом, подтянуть фигуру. Отправляться, на подобного рода мероприятия, рекомендуется в небольшой компании, что обязательно доставит вам удовольствие.