Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019: все знаки Зодиака

Понедельник для многих знаков Зодиака будет насыщенным на неприятности день.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Овнов

Сейчас вам не стоит вступать в словесные баталии. Ваши сила слова и сила убеждения на какой-то период ослабнут, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию и мнению. Личные проблемы не спешите решать сгоряча — можете сами себе навредить.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Тельцов

Сегодня у вас могут возникнуть недоразумения во время общения с начальством. Постарайтесь их преодолеть. Помните о том, что шеф — тоже живой человек со своими пристрастиями, желаниями и мечтами. И, главное, слабостями, на которые вы можете рассчитывать в этот день.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Близнецов

Ваши желания будут обладать свойством, сбываться, так что Близнецам стоит как можно ярче, в деталях, представить себе своего идеального партнера и личную жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Раков

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным различными событиями. Для новых знакомств период не слишком удачный. Даже любимый человек может вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в руках.

Лев (23 июля – 27 августа)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Львов

Сегодня вы осознаете себя воистину незаменимым человеком, что заставит вас не только работать с утроенной интенсивностью, но и загордиться собой сполна.

Дева (27 августа – 28 сентября)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Дев

Деве сегодня стоит, вопреки своим привычкам, в ком-то веки довериться инстинктам и течению событий. И может быть, немного чаще обычного говорить «да», чем «нет».

Весы (28 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Весов

Вы можете рассчитывать на удачу, которая будет сопровождать вас как в делах профессиональных, так и любовных. Не исключены новые многообещающие знакомства. Сейчас вам придется все время держать себя в руках и не давать воли негативным эмоциям.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Скорпионов

Сегодня наконец-то вы сможете завершить переговоры, которые тянулись так долго. Хороший повод для того, чтобы ещё раз убедиться, что вы великолепно справляетесь со своими обязанностями.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Стрельцов

Совсем неплохо, если сегодня вы измерите свои отношения линейкой: взвесить все «против» и «за», дать оценку своим чувствам и действиям. Такой логический подход поможет вам проникнуть в самую суть и даст ответ на многие вопросы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Козерогов

Если вы все правильно будете оценивать, то день порадует. Вы добьетесь того, что раньше было не под силу. Для новых романтических увлечений время подходящее. Если есть желание изменить личную жизнь в лучшую сторону, то шанс вам будет предоставлен.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Водолеев

Приложите усилия к тому, чтобы внести разнообразие в свою личную жизнь! Новые впечатления, знакомства, путешествия и просто романтические прогулки под луной — все это сегодня способно вырвать Водолея и его любимого человека из рутины, зажигая в их сердцах страстный огонь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 октября 2019 для Рыб