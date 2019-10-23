Гороскоп на завтра, 24 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 октября 2019 для Овнов Общество в этот день может вас просто раздирать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 октября 2019 для Тельцов Время решительных действий. Не бойтесь сказать коллегам категорическое "нет", если их просьбы и предложения явно вас не устраивают. Настало время, когда каждый человек должен задуматься именно о своих интересах и поставить их выше общественных. У вас будет неплохая возможность сделать несколько шагов к повышению по службе.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 октября 2019 для Близнецов На горизонте маячит деловая поездка, результаты которой будут очень важны для всего дальнейшего развития вашей компании. От того, какие решения вы примете сейчас, во многом зависит, суждено ли ей состояться. Подумайте хорошенько.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 октября 2019 для Раков Можно добиться больших успехов, практически не прикладывая усилий. Это время благоприятно для крупных покупок, обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 октября 2019 для Львов Не пытайтесь заставить окружающих идти у вас на поводу. Слишком удачное стечение обстоятельств в текущем положении дел может таить в себе подвох, что негативно скажется на ситуации в целом. В личной жизни постарайтесь не допускать слишком поспешных решений. Тщательно продумывайте каждый свой шаг.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 24 октября 2019 для Дев Вы, похоже, решили набрать немыслимый темп работы. Напрасно, бегать впереди паровоза бессмысленно и не слишком полезно для здоровья. Да и прочим участникам процесса такая спешка не по душе. Притормозите.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 24 октября 2019 для Весов Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. В кругу семьи или в обществе любимого человека вы будете находиться как за каменной стеной.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 октября 2019 для Скорпионов День принесет с собой много напряженной работы, когда не останется времени даже для того, чтобы просто перекусить в положенное время. Приложите весь свой опыт и профессионализм для достижения конечного результата. Это поможет выставить вас в выгодном свете перед начальством.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 октября 2019 для Стрельцов Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 октября 2019 для Козерогов Небрежный кивок головы, улыбка, взгляд - и вот уже противник побежден и сгорает от страсти! Единственное "но": звезды советуют Козерогу не очаровывать всех подряд. А то, что он потом будет делать с толпой несчастных влюбленных?

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 октября 2019 для Водолеев Не стоит торопиться с принятием каких-либо решений. Любая поспешность в делах будет наказуема, так что обратите свое внимание на качество, а не на скорость работы. Вам будет довольно легко находить общий язык с любыми людьми, так что не стоит бояться новых знакомств. В будущем эти связи сыграют не последнюю роль в вашей жизни.