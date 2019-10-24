Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Овнов
Общество в этот день могжет вас просто раздирать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Тельцов
Сегодня вы почувствуете себя самым настоящим героем, который способен совершить самый настоящий подвиг во имя самой настоящей любви. А в том, что ваша любовь самая настоящая, вам сомневаться не стоит, особенно после того, чего вы достигли в этот удивительный день.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Близнецов
Сегодня не стоит завязывать с вашим начальником, какие бы то ни было неофициальные отношения. Они наверняка помешают вам в дальнейшем продвигаться по службе, да и ему непросто будет с вами сотрудничать. Постарайтесь остаться в рамках формальности.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Раков
Можно добиться больших успехов, практически не прикладывая усилий. Это время благоприятно для крупных покупок, обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Львов
Лев может испытать сомнения в том, что у его романтических отношений есть перспектива. Даже если разум будет твердить одно, звезды советуют прислушаться к голосу сердца.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Дев
Не следует забывать о том, что никакая хорошо сделанная работа не должна остаться без поощрения. Старайтесь не скрывать своё недовольство, если вас что-то не устраивает: лучше исправить ошибки сразу.
Весы (28 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Весов
Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. В кругу семьи или в обществе любимого человека вы будете находиться как за каменной стеной.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Скорпионов
Сегодня не стоит идти на поводу у своей гордыни. Если вы с успехом справились с одним делом, не стоит браться за ещё несколько лишь для того, чтобы вырасти в своих собственных глазах и в глазах окружающих.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Стрельцов
Сегодня Стрелец будет в совершенстве владеть искусством соблазнения! Чтобы завоевывать сердца, ему не обязательно строить хитроумные планы или выставлять напоказ свои достоинства.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Козерогов
Небрежный кивок головы, улыбка, взгляд — и вот уже противник побежден и сгорает от страсти! Единственное «но»: звезды советуют Козерогу не очаровывать всех подряд. А то, что он потом будет делать с толпой несчастных. влюбленных?
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Водолеев
День пройдет под знаком движения вперед. Постарайтесь сосредоточиться на себе и поддерживании боевого духа. Сегодня вы способны на безумные поступки.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 24 октября 2019 для Рыб
Рыбы заслуживают вознаграждения: за последнее время вы столько работали, что пора сделать небольшой перекур и насладиться отдыхом. Не проводите сегодняшний день дома, берите под мышку свою вторую половинку и вперед, в народ.