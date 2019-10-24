Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 октября 2019 для Овнов Общество в этот день могжет вас просто раздирать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 октября 2019 для Тельцов Сегодня вы почувствуете себя самым настоящим героем, который способен совершить самый настоящий подвиг во имя самой настоящей любви. А в том, что ваша любовь самая настоящая, вам сомневаться не стоит, особенно после того, чего вы достигли в этот удивительный день.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 октября 2019 для Близнецов Сегодня не стоит завязывать с вашим начальником, какие бы то ни было неофициальные отношения. Они наверняка помешают вам в дальнейшем продвигаться по службе, да и ему непросто будет с вами сотрудничать. Постарайтесь остаться в рамках формальности.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 октября 2019 для Раков Можно добиться больших успехов, практически не прикладывая усилий. Это время благоприятно для крупных покупок, обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 октября 2019 для Львов Лев может испытать сомнения в том, что у его романтических отношений есть перспектива. Даже если разум будет твердить одно, звезды советуют прислушаться к голосу сердца.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 24 октября 2019 для Дев Не следует забывать о том, что никакая хорошо сделанная работа не должна остаться без поощрения. Старайтесь не скрывать своё недовольство, если вас что-то не устраивает: лучше исправить ошибки сразу.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 24 октября 2019 для Весов Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. В кругу семьи или в обществе любимого человека вы будете находиться как за каменной стеной.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 октября 2019 для Скорпионов Сегодня не стоит идти на поводу у своей гордыни. Если вы с успехом справились с одним делом, не стоит браться за ещё несколько лишь для того, чтобы вырасти в своих собственных глазах и в глазах окружающих.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 октября 2019 для Стрельцов Сегодня Стрелец будет в совершенстве владеть искусством соблазнения! Чтобы завоевывать сердца, ему не обязательно строить хитроумные планы или выставлять напоказ свои достоинства.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 октября 2019 для Козерогов Небрежный кивок головы, улыбка, взгляд — и вот уже противник побежден и сгорает от страсти! Единственное «но»: звезды советуют Козерогу не очаровывать всех подряд. А то, что он потом будет делать с толпой несчастных. влюбленных?

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 октября 2019 для Водолеев День пройдет под знаком движения вперед. Постарайтесь сосредоточиться на себе и поддерживании боевого духа. Сегодня вы способны на безумные поступки.