Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 октября 2019 для Овнов Если к выполнению любого задания вы подойдете не спеша и перед тем, как действовать, все обдумаете, то можете рассчитывать на хороший результат. Зтот день благоприятен для походов по магазинам и крупных приобретений.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 октября 2019 для Тельцов Наконец черная туча перестала висеть над вашей головой, но это, увы, не значит, что всё закончится благополучно. Вы рискуете не приобрести, а потерять то, к чему стремились.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 октября 2019 для Близнецов Сегодня любимый человек Близнецов способен приятно удивить! Возможно, он совершит что-то такое, что заставит Близнецов им гордиться. Или же Близнецы вдруг увидят своего избранника в новом свете, и будут приятно этим поражены!

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 октября 2019 для Раков Данный период окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Постарайтесь найти для себя приятные занятия.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 25 октября 2019 для Львов Льву в делах любовных может представиться шанс исправить что-то из своих прошлых ошибок. Или как минимум в похожей ситуации их не повторять.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 25 октября 2019 для Дев Ваш разум сегодня работает более эффективно, чем обычно. Это позволяет вам открывать для себя новые области знаний, с большим удовольствием и лёгкостью расширяя свой кругозор. Но будьте осторожны, ибо переизбыток честолюбия может стать сильной помехой в процессе познания.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 25 октября 2019 для Весов Если вы так и будете сидеть и ждать, пока дары жизни посыпятся на вас, как из рога изобилия, вы рискуете так ничего и не дождаться. Начинайте шевелиться — нынче неплохой день для старта.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 октября 2019 для Скорпионов Теперешнее положение планет идеально для реализации ваших давнишних желаний. Если вы наберетесь мужества претворить свои идеи вжизнь, вы добьётесь успеха. Самые близкие люди поддержат вас в этом начинании.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 октября 2019 для Стрельцов Сегодня ваша мотивация может быть несколько подорвана ощущением беспокойства и нервозности. Вы можете противостоять этому, дав себе возможность отдохнуть и расслабиться с помощью медитации, прогулки пешком или спортивных занятий.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 октября 2019 для Козерогов Если вы хотите, чтобы нынешние отношения оказались продолжительнее и успешнее прежних, Вам придется что-то кардинально в себе поменять. Возможно, в любви Козерогу мешают его привычки, а может быть, образ действий или образ мыслей.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 октября 2019 для Водолеев Возможно, партнер Водолея сегодня обнаружит какой-то свой новый талант, порадует его подарком или сюрпризом. И это правильно, ведь главный секрет по-настоящему любящих людей прост: никогда не переставать удивлять другдруга.