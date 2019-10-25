Гороскоп на завтра, 26 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 октября 2019 для Овнов День обусловлен необычными событиями и сулит Овнам одни недоразумения. Все смешается в вашем рабочем коллективе, попробуйте, взять сегодня отгул. Если это получится, потратьте время на то, чтобы разгрузить накопившиеся с прошлых дней домашние дела. Во второй половине дня Овнов ожидает прилив творческой активности, готовность к преодолению любых преград для достижения целей. Вечером хорошо бы провести профилактику простудных заболеваний, немного водки с медом на ночь, вам не повредит.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 октября 2019 для Тельцов Этот день весьма благоприятен для Тельцов, удача будет сопутствовать в образовании, дальних путешествиях и юридических делах. Вероятно, неожиданное решение финансовых и психологических проблем, однако наполеоновские планы сегодня лучше держать при себе. Не исключено, что кто-то из знакомых при личной встрече или в разговоре по телефону расскажет вам нечто важное, главное правильно оценить полученную информацию, которую вы сможете использовать с большой выгодой для себя.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 26 октября 2019 для Близнецов День будет благоприятен для ремонта, переезда и крупных покупок. Если сегодня есть возможность взять отгул берите его и не раздумывайте. На работе может сложиться нервная и напряженная обстановка требующая поддержки влиятельных лиц. Не следует в этот день демонстрировать свой профессионализм или доказывать, кому бы то ни было, свою незаменимость. В семье будьте добросердечны и внимательны, вам сейчас как никогда необходима поддержка домашних.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 октября 2019 для Раков В сегодняшний день Раки склонны к принятию поспешных решений, в связи с чем, опасайтесь конфликтов в семье. Не доводите дело до ситуации близкой к экстремальной. Помните, что неосторожно сказанное слово может весьма больно ранить ни в чем не повинных близких людей. Возможно, сегодня некий могущественный покровитель захочет взять вас под свою опеку, однако не торопитесь принимать подобные услуги. Это настоящее искушение, за которое чаще всего приходится платить непомерно высокую цену.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 26 октября 2019 для Львов Ответственность и надежность, это именно те качества Львов, которые ценят в вашем коллективе, постарайтесь использовать сегодня любую возможность подтвердить их. Если же вы немного заскучаете, то можно смело переходить на другую работу. Она обещает быть гораздо перспективнее, и за нее будут платить больше. В этот день возможны большие расходы, но по поводу масштаба затрат не расстраивайтесь, все расходы компенсирует необычайное удовольствие, которое вы получите от собственной щедрости.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 26 октября 2019 для Дев Новый день пророчит многим Девам ощутимое улучшение материального благосостояния, только не торопитесь тратить все и сразу. Сегодня вы подвластны к искушению необоснованных трат и не контролируете свои аппетиты. Вещи, приобретенные в этот день, большой радости не принесут, да и цена может впоследствии огорчить. Во второй половине дня вероятны интересные встречи и новые знакомства. Не отказывайте себе в них, даже если это потребует значительных финансовых трат, все окупится. Только не злоупотребляйте вечером алкогольными напитками.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 26 октября 2019 для Весов Астрологическое положение таково, что Весам необходимо заняться только самыми важными делами, все другие могут подождать. С начальством сегодня лучше не общаться, поскольку вы можете не удержаться от критики, пусть она справедлива, но может дорого вам обойтись. Последовательное выполнение намеченных на сегодня планов в личных отношениях, позволит Весам не только улучшить, но и освежить романтические связи. Интерес к вам в этот день настолько очевиден, что устоять перед ним будет невозможно.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 октября 2019 для Скорпионов В этот день вам потребуется уделить внимание своему здоровью. Наиболее уязвимы сейчас и подвержены заболеваниям нервная и сердечно-сосудистая системы. Постарайтесь не принимать близко к сердцу события сегодняшнего дня, какими бы они ни были, переживания только усугубят ситуацию. Если придется сегодня делать покупки, то лишь самые важные, не разменивайтесь по мелочам. Прежде чем отправиться за покупками, тщательно обсудите все детали с домашними, пусть каждый выскажет свое мнение, в противном случае не избежать претензий.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 26 октября 2019 для Стрельцов Удивительно гармоничным в сегодняшний день будет взаимодействие Стрельцов с окружающим миром. Постарайтесь сегодня уделить максимум своего времени незавершенным старым делам, занимаясь ими, вы расчистите дорогу в доходное будущее. Выгодными будут сделки, связанные с торговлей. Во второй половине дня, не исключено, что звонок одного из знакомых принесет вам серьезные проблемы. Вы можете, как не подходить к телефону, так и протянуть ближнему руку помощи. Если выберете второй вариант, в будущем вам это зачтется.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 октября 2019 для Козерогов Жизненный потенциал Козерогов идет на спад, и поэтому в сегодняшний день лучше избегать как эмоционального напряжения, так и чрезмерных физических нагрузок. Лучшим другом для вас в этот день будет удобный диван, на который можно улечься с увлекательной книгой. Если захочется купить что-либо, обратитесь за помощью к родственникам. Они, скорее всего, бескорыстно предложат нужную для покупки сумму, но прежде чем ею воспользоваться, поставьте в известность свою вторую половину.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 октября 2019 для Водолеев Благоприятное расположение звезд и умение аргументировать свою точку зрения выведут сегодня Водолеев на передовые позиции. Вероятно, вам предстоит взять на себя общее управление, а вместе с тем и ответственность за осуществление важного общественного мероприятия. День запомнится прекрасными отношениями с коллегами. Хорошо в такие периоды жизни начинать новые серьезные дела. Вечером не стесняйтесь проявить свои чувства, вам давно пора признаться в любви дорогому человеку, сказать важные и нужные ему слова.