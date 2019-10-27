Гороскоп на сегодня, 27 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 октября 2019 для Овнов Вспомните о делах, которые долго откладывали. День как нельзя лучше подходит для того, чтобы за них взяться. Справиться будет нетрудно, вы быстро доведете начатое до конца. Старые знакомые охотно помогают, поддерживают во всем и дают хорошие советы. Вы чаще обычного ссоритесь с близкими, но исключительно из-за пустяков, помириться удается быстро. Вечер будет посвящен домашним делам, к котором вы постараетесь отнестись творчески. Можно делать небольшие покупки, с серьезными приобретениями торопиться не стоит.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 октября 2019 для Тельцов Непростой день. Чтобы добиться успеха, нужно идти на риск. Пока вы ничего не предпринимаете, надеясь избежать любых трудностей и проблем, вы упускаете один шанс за другим. Окружающие часто критикуют вас: им кажется, что вести себя следовало бы совершенно иначе. Старайтесь справляться со всеми делами самостоятельно, никого не просить о помощи. Будет легко поладить с самыми близкими людьми, которые вас хорошо знают и понимают. Вы можете быть совершенно откровенны: нет опасности, что ваши слова будут истолкованы неправильно, вызовут негативную реакцию.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 октября 2019 для Близнецов Вы склонны рисковать, причем даже тогда, когда в этом нет необходимости. Окружающие советуют вам проявить осторожность, взвесить «за» и «против», вы не слушаете. Душа просит решительных действий, и вы часто поддаетесь порывам. Результаты они дают неожиданные, но вы будете вполне довольны тем, чего добьетесь. Близкие больше, чем обычно, нуждаются в вашем внимании. Старайтесь планировать день так, чтобы у вас осталось достаточно времени для общения с ними, совместного отдыха или небольшого путешествия.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 октября 2019 для Раков Веселый интересный день. Вы можете оказаться участником головокружительных приключений и невероятных событий. Беритесь за новые дела, но имейте в виду: справиться самостоятельно с ними может быть трудно. Подумайте, кто мог бы вам помочь. Общаться с вами легко и приятно, неудивительно, что окружающие к вам тянутся. Не исключено начало романтических историй. День щедр на какие-то необычные ситуации, каждая из которых может стать источником вдохновения. Некоторые Раки вспомнят о своих давних хобби, а другие найдут неожиданное применение своим талантам.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 27 октября 2019 для Львов Мелкие трудности не исключены, а серьезные проблемы едва ли возникнут. Интуиция дает точные подсказки, благодаря ей вы в считанные минуты понимаете, как следует себя вести, принимаете правильные решения, догадываетесь о планах и намерениях окружающих. Вторая половина дня - отличное время для отдыха, встреч со старыми друзьями. От утомительной физической работы лучше отказаться. При занятиях спортом важно избегать перегрузок. Сейчас вероятность того, что они будут иметь какие-то неприятные последствия, очень высока.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 27 октября 2019 для Дев Работы будет много. К старым делам добавляются новые, к тому же многим требуется ваша помощь. Вы стараетесь ни на какие просьбы не отвечать отказом. Новые перспективы, которые открываются перед вами в этот день, кажутся заманчивыми, но ожидания ваши слишком высоки. Постарайтесь поскорее расстаться с иллюзиями. Благодаря опыту, полученному раньше, вы сможете реально оценить свои возможности. День обещает необычные встречи. Небольшие поездки внесут в жизнь приятное разнообразие. Будет возможность вместе с близкими побывать в каких-то необычных местах.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 27 октября 2019 для Весов Насыщенный и важный день. Хорошо проходят любые встречи, вы производите благоприятное впечатление на окружающих. Полезно участвовать в любых мероприятиях, позволяющих получить новые знания. Не исключено, что вы получите предложения, касающиеся работы и сотрудничества, а некоторых представителей знака к тому же неожиданно пригласят на свидания. Стоит быть осторожнее с техникой: она может непонятным образом ломаться или просто работать не так, как обычно. Прежде чем отправляться в далекую поездку на машине, убедитесь, что с ней все в порядке и вас не ждут неприятные сюрпризы.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 октября 2019 для Скорпионов Будьте терпеливы и сохраняйте самообладание. Только так вы сможете избежать конфликтов, которые отняли бы немало душевных сил и надолго испортили бы отношения. Совсем без неприятных моментов день не обойдется. Возможны разногласия с близкими, споры. Но такие проблемы носят временный характер, и вам нужно лишь подождать, пока взаимопонимание восстановится. Вечер преподнесет приятные сюрпризы. Новости, полученные в это время, могут повлиять на ваши планы. Не исключено, что вы решите отправиться в путешествие и с энтузиазмом займетесь подготовкой к нему.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 октября 2019 для Стрельцов День проходит очень плодотворно. Вы способны многое сделать для других и ничуть не жалеете о том, что ради этого нужно на время забыть о собственных интересах. Могут завязаться какие-то необычные отношения. Вы нравитесь самым разным людям, а сами безошибочно выбираете тех, с кем стоит иметь дело. Возможны подарки и небольшие денежные поступления, день подходит для покупок, даже незапланированных. Во второй половине дня вам могут предложить какие-то необычные сделки. Вот тут стоит проявить осторожность и не переоценивать свои возможности.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 октября 2019 для Козерогов Вы восприимчивы и ранимы, огорчаетесь, если что-то идет не так, и часто не находите в себе сил для того, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги и исправить ситуацию. Важна поддержка близких людей, обратитесь к ним за помощью, максимально подробно расскажите о том, что вас волнует и тревожит. Иногда одного откровенного разговора оказывается достаточно, чтобы во всем разобраться. Полезными и приятными будут новые знакомства. Вы можете найти и деловых партнеров, и единомышленников. Начало романтических историй тоже не исключено.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 октября 2019 для Водолеев Интересный день, приносящий новые идеи и отлично подходящий для любого творчества. Даже в привычные занятия вы вносите неожиданный элемент, и они становятся увлекательными. Окружающие чаще обычного предлагают свою помощь, причем совершенно бескорыстно. Возможны знакомства, благодаря которым перед вами откроются новые перспективы. Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны тратить их, не задумываясь. Если хочется сделать какие-то покупки, обратите внимание на полезные вещи для дома, мелкую бытовую технику.